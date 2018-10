Wildpark Knüll lädt zu Märchenfest und Wolfstag ein

Homberg. Zum großen Märchenfest am Wolfstag lädt der Wildpark Knüll am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, ein.

Das Fest steht unter dem Jubiläumsmotto „Fünf Jahrzehnte – fünf Tiere“. Die fünf Tiere sind Bär, Rothirsch, Wildschwein, Luchs und Wolf.

Die Festtagsangebote stehen den Besuchern von 11 bis 17 Uhr offen. Unter anderem können sie die Märchentiere dabei an verschiedenen Stationen spielerisch kennenlernen. An jeder Station erhält man ein Teil des Bildes der „Wildparkmusikanten“. Besucher, die am Gewinnspiel teilnehmen, werden mit Jahreskarten, Büchern und anderen Preisen belohnt.

Der Verein „Vergessene Welten“ macht am Märchentag mit und zeigt lebende Märchenfiguren im Park, die Kletterexperten von Skywalker bauen einen Niedrigseilparcours auf und die Kräuterhexe erzählt Geschichten. Wer möchte, kann sich schminken lassen oder mit Naturmaterial basteln. Um die Verpflegung der Besucher kümmert sich in bewährter Weise das Team der Jagdbaude.

Die Nabu-Wolfspaten bieten Hintergrundinformationen zum Wolf mit Kinderaktionen und Anschauungsmaterial, und ab 11 Uhr kann man bei den Fütterungen am Wolfsgehege dabei sein.

Schon am Vorabend des Fests bestimmt der Wolf das Programm: Am Dienstag, 2. Oktober, ist ab 19 Uhr Helena Möslinger vom Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland aus Spreewitz zu Gast und referiert über das Zusammenleben mit dem Rückkehrer.

Am 17. Oktober werden Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 13 Jahren bei der gleichnamigen Veranstaltung zu „Junior-Wolfsexperten“. Sie kommen den Wölfen mit Spielen und Forschungsaufträgen auf die Spur und lernen natürlich auch die Wildpark-Wölfe kennen.

Ab 23. November schließen sich monatliche Wolfsnächte an. In diesen Vollmondnächten gibt es Informationen von den Anfängen der Wolf-Mensch-Beziehung bis heute und die Gelegenheit, die Wölfe bei der Fütterung zu beobachten. Auch für das Wohl der Teilnehmer ist mit einem kleinen Imbiss gesorgt.

Weitere Informationen unter Tel. 05681/2815.

Terminüberblick

• 3. Oktober: Wolfstag - Märchenfest • 17. Oktober: Werde Junior-Wolfsexperte • 23. November: Wolfsnacht • ab 21. Dezember: Ausstellung zum Wolf im Naturentdeckerhaus • 22. Dezember: Weihnachtliche Familien-Wolfsnacht • 19. Januar: Wolfsnacht • 17. Februar: Wolfsnacht