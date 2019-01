Wölfe im Wildpark Knüll entkommen - Ein Tier getötet, wo sind die anderen?

Im Wildpark Knüll sind am Freitag mehrere Wölfe aus ihrem Gehege entkommen. Ein Tier musste getötet werden.

Die Tiere konnten am Freitag einen zweiten Zaun überwinden, der die gesamte Wolfsanlage begrenzt. Somit befanden sie sich im Park. Da der Wildpark derzeit unter der Woche geschlossen hat, musste er nicht geräumt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Auch außerhalb des Parks?

Ob die Wölfe auch die Umzäunung des Parkes überwunden haben und nun frei im Wald umherstreifen, war bis Sonntagabend nicht bekannt. Am Samstag wurde ein wolfsähnliches Tier bei Homberg-Hülsa gesichtet, teilte der Wildpark mit. Ob es sich dabei um einen Wolf aus dem Park handelt, ist ungewiss. Auch aus Hergetsfeld und Grebenhagen kamen Hinweise.

Für Menschen besteht laut Wildpark „keine unmittelbare Gefahr“. Die Wölfe zeigten aber möglicherweise weniger Scheu. Wer einen Wolf sieht, sollte Abstand halten und sich ruhig von dem Tier entfernen. Hunde sollten angeleint bleiben.

Ein Tier getötet

"Ein Tier wurde am späten Freitag aus Gründen der Betriebssicherheit getötet", so heißt in einer Mitteilung des Wildparkes Knüll. Details dazu waren bis Sonntagabend nicht bekannt.

Erst im Februar vergangenen Jahres waren zwei Wölfe aus dem Wildpark ausgebüxt.

Sichtungen können an den Wildpark unter Tel. 0 56 81/2815 gemeldet werden.