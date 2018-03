"Ich kriege dich" - Ladendieb bedrohte einen Zeugen in Homberg

Homberg. Ein Unbekannter hat mehrere Parfümflaschen aus einem Drogeriemarkt im Homberger Efzecenter gestohlen und hat anschließend einem Zeugen gedroht, ihn niederzustechen.

Wie die Polizei gestern mitgeteilt hat, verließ der Ladendieb das Geschäft am Freitag um 17.25 Uhr, wobei er den Alarm auslöste. Ein 47 Jahre alter Zeuge aus Homberg verfolgte den Täter vom Einkaufszentrum bis zur Brücke in Richtung Holzhausen, wo er mit seinem Handy ein Foto von dem Täter schießen wollte.

Dabei ging der Unbekannte auf den Homberger zu und bedrohte ihn mit den Worten: „Ich habe ein Messer dabei! Ich steche dich! Ich kriege dich! Ich wohne hier!“ Der Täter zeigte dabei in Richtung Holzhausen. Der Homberger lief anschließend die Fahrbahn am Efzecenter wieder hoch in Richtung August-Vilmar-Straße, wobei der Unbekannte ihn kurz verfolgte.

Täter auf der Flucht

Bei dem Täter, der noch auf der Flucht ist, handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten und 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann. Er hat laut Pressebericht eine normale, schlanke Figur und trug eine dunkle Mütze, eine dunkle Jacke sowie Jeans. Er sprach mit leichtem, vermutlich slawischem Akzent.

Die Polizei in Homberg nimmt Hinweise unter Tel. 0 56 81/ 77 40 entgegen.