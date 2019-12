Ein neuer Platz zum Spielen

35 Kinder, die sich einen Gruppenraum und eine kleine Bastelecke teilen, 20 Kinder, die aus Platzgründen gar ein Dorf weiter betreut werden müssen – damit soll Schluss sein.

Die Kindertagesstätte in Wernswig soll in neue, größere Räume umziehen. Zur Diskussion stehen ein Neubau und der Umzug auf einen alten Bauernhof, der saniert werden müsste. Bürgermeister Dr. Nico Ritz stellte die Varianten am Freitag in der Stadtverordnetenversammlung vor.

Kleine und dunkle Räume sollen der Vergangenheit angehören. Denn derzeit bleibt den Kindern in Wernswig nicht viel Platz zum Spielen und Toben. In der neuen und modernisierten Kita sollen künftig 62 Kinder Platz finden, sagt Bürgermeister Dr. Nico Ritz. Neben zwei Regelgruppen für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren mit jeweils 25 Plätzen, käme eine Krippengruppe mit zwölf Betreuungsplätzen für Ein- bis Dreijährige hinzu.

Neubau auf der grünen Wiese möglich

Nötig wird der Neubau, weil eine Vergrößerung des Standorts neben der Grundschule nicht möglich ist. Beide Alternativen befinden sich nur wenige Schritte vom aktuellen Standort entfernt.

Möglich wäre laut Ritz etwa der Neubau auf der grünen Wiese. Das Grundstück an der Straße Rodenäcker grenzt direkt an die Rückseite der Matthias-Claudius-Schule. Mit einer Größe von etwa 3400 Quadratmetern würde es die Anforderungen an eine neue Kita mit Hochbau- und Außenspielflächen voll erfüllen, berichtet Ritz.

Für die Kinder gäbe es eine Außenspielfläche mit 650 Quadratmetern, der eingeschossige Neubau hätte die gleiche Größe. „Wie die Dächer und das Gebäude gestaltet werden, ist noch nicht durchgeplant“, sagt der Rathaus-Chef. Geschätzte Kosten: 2,1 Millionen Euro.

Scheune soll umgebaut werden

Außerdem steht die Sanierung eines Bauernhofes aus dem 18. Jahrhundert zur Diskussion. Die Scheune, die aus Basaltsteinen besteht, soll umgebaut werden und künftig die Gruppenräume beherbergen, berichtet Ritz. Und zwar als zweigeschossige Scheune mit Spielecken und einem Aufzug.

Der Schweinestall würde abgerissen und durch einen neuen Anbau ersetzt. Für die Kinder stünde ein 2400 Quadratmeter großer Garten zur Verfügung. Durch eine überdachte Spielfläche im Freien wären die Kinder auch bei Regen und Schnee geschützt. Das ehemalige Wohnhaus, ein Fachwerkhaus, ist Kulturdenkmal. „Es soll nach dem Umbau für Büros genutzt werden“, sagt Ritz.

Bauernhof könnte erhalten bleiben

Für die Planer ein Pluspunkt: Der Bauernhof mitten im Ort könnte erhalten und zu einem modernen Lernort umgenutzt werden. Darüber hinaus würden Freiflächen im Ort geschaffen. Dass die Kinder auf einem alten Bauernhof betreut werden, soll „thematisch und konzeptionell“ berücksichtigt werden, sagt Ritz. Geschätzte Kosten: 2,3 Millionen Euro.