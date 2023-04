Film von Schülern der Hermann-Schafft-Schule erhält Media-Surfer-Preis

Kinderrechte

+ © Lea Beckmann Sie freuen sich über den Media-Surfer-Preis: von hinten links Anna Alshehab und Violetta Khokhlova, vorne von links Klassenlehrerin Angela Borß, Julius Zölzer, Jason Diaz Eierding und Sozialpädagogin Bianca Rüter. © Lea Beckmann

Schüler der Hermann-Schafft-Schule haben mit ihrem Film „Die wichtigsten Kinderrechte in Deutscher Gebärdensprache“ den Media-Surfer – Medien-Kompetenz-Preis Hessen gewonnen.

Homberg – Die Schüler und Lehrer der Hermann-Schafft-Schule (HSS) in Homberg sind stolz auf die Schülerinnen und Schüler der Klasse DGS 4 bis 6. Denn: Ihr selbstproduzierter Film wurde mit dem Media-Surfer – Medien-Kompetenz-Preis Hessen ausgezeichnet. In der Kategorie drei „Altersgruppe bis 15 Jahre“ belegten sie mit ihrem Projekt „Die wichtigsten Kinderrechte in Deutscher Gebärdensprache“ den ersten Platz. Dieser ist mit einem Preisgeld von 2500 Euro dotiert.

„Ich war während der Preisverleihung sehr aufgeregt, habe ständig nach vorne geschaut, wer denn nun gewonnen hat, und mich schließlich sehr gefreut, als wir es waren“, kommuniziert Anna Alshehab in Gebärdensprache. Die Schüler der Klasse sind hörgeschädigt, aber sie haben mit ihrem Projekt bewiesen, dass das keine Rolle spielt. „Wir haben den ersten Platz bekommen und die Hörenden nicht – wir können das also genauso gut“, erklärt Violetta Khlokhlova. Der 13-Jährigen ist die Freude anzusehen. „Es war total schön“, sagt sie zur Preisverleihung, die am Mittwoch im Filmpalast Kassel stattgefunden hat.

Schüler der Hermann-Schafft-Schule drehten Film über Kinderrechte

In ihrem Film haben sich – wie der Titel schon verrät – die Schüler mit den Kinderrechten beschäftigt. „Das ist ein wichtiges Thema“, sagt Violetta Khlokhlova. Die Idee sei zwar von Klassenlehrerin Angela Borß gekommen, aber die Schüler waren sehr begeistert davon und in der Umsetzung völlig frei. „Es war ihnen überlassen, ob sie nur ein Recht verfilmen wollen oder zwei bis drei oder wie sie es letztlich gemacht haben zehn Kinderrechte“, sagt Sozialpädagogin Bianca Rüter. Der Film dauert ungefähr 36 Minuten, die Rechte sind in einzelne Sequenzen aufgeteilt.

Am Anfang des Films gibt es eine Einleitung und dann wird vor jeder Sequenz gesagt, um welches Recht es sich handelt. Die Schüler haben dabei auch selbst die Reihenfolge der Rechte bestimmt: 1. Recht auf Schutz im Krieg, 2. Recht auf gewaltfreie Erziehung, 3. Recht auf Gesundheit, 4. Recht auf eine Familie und Fürsorge, 5. Recht auf Gleichheit, 6. Recht auf Betreuung bei Behinderung, 7. Recht auf Information, 8. Recht auf Bildung, 9. Recht auf Freizeit, 10. Recht auf Schutz vor Ausbeutung.

Auszeichnung für Film: Drehort war die gesamte Schule

Die Schüler schlüpften mal in die Rolle des Schauspielers mal in die des Kameramannes. Drehort war die gesamte Schule. „Eine Szene, in der ich eine Ärztin spielen durfte und die Patientin behandeln musste, hat mir besonders gut gefallen“, sagt Violetta Khlokhlova.

Für das Filmen haben die Schüler drei Wochen gebraucht – das war Ende 2021. „In der Zeit hatten wir auch keinen Unterricht“, sagt Julius Zölzer. Das haben die Schüler nicht bedauert: „Das Filmen war besser als Tests und Arbeiten zu schreiben“, sagt Khlokhlova und lächelt. Danach mussten Angela Borß und Bianca Rütter den Film schneiden und vertonen, da nicht alle die Gebärdensprache verstehen, erklären die Schüler.

Im Mai vergangenen Jahres war der Film dann fertig. Neben den Kindern Anna Alshehab, Violetta Khokhlova, Julius Zölzer, Jason Diaz Eierding, Setjaesh Ahmadi und Alma Pfeiffer – alle aus der Klasse DGS 4 bis 6 – haben die zwei Schüler Maxim Tyler Lohof und Jake Sallmann aus der Klasse HR 7 an dem Film mitgewirkt. „Beim Recht auf Freiheit brauchten wir jemanden, der sprechen kann, daher haben Maxim und Jake noch mitgemacht“, erklärt Khlokhlova. (Lea Beckmann)