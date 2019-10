Homberger Malerin Dietlind Henß  stellt in der Stadthalle aus

Landschaften, die zu menschlichen Formen verschwimmen: Dietlind Henß in ihrem Garten mit einem der Bilder, die in der Ausstellung zu sehen sein werden.

Die Malerin Dietlind Henß ist 80 Jahre alt und stellt Bilder zum Thema Landschaft in der Homberger Stadthalle aus. Natur ist genau ihr Ding.

Schon beim Gang zu ihrem Haus passiert der Besucher einen Garten, der fast in das Wohnzimmer und Atelier mit den großen Fenstern hinein zu wachsen scheint. Die Natur spielt im Leben von Dietlind Henß eine große Rolle. Die Malerin, die gerade 80 Jahre alt wurde, hat zahllose Bilder zum Thema Landschaft gemalt und im Alter von 60 Jahren noch Landschaftsarchitektur studiert. Sie macht sich und anderen ein Geschenk mit einer Ausstellung in der Homberger Stadthalle. Die Vernissage beginnt am Sonntag, 13. Oktober, um 11 Uhr.

Die Idee, ihr künstlerisches Lebenswerk anlässlich ihres 80. Geburtstages zu zeigen, kam aus der Familie. Dafür hat sie 130 Exponate zusammengestellt. Beim Sichten der Werke, die ihr größter Fan, ihr Mann Helmut, liebevoll archiviert hat, sei ihr dann nochmal bewusst geworden, dass sie tatsächlich eine Landschaftsmalerin sei.

„Ich war selbst ganz erstaunt, wie viele Bilder ich zu diesem Thema gemalt habe“, sagt sie. In ihrer Arbeit legt sie das Hauptaugenmerk auf das Malen selbst. Sie male solange an einem Bild, bis es für sie fertig sei, und dann stelle sie es weg und mache was Neues. „Ich muss malen“, sagt sie. Das sei wie ein Drang, der Schaffensprozeß mache sie glücklich.

Das war schon in ihrer Kindheit so. Ihre Mutter starb, als Dietlind elf Jahre war. „Das Malen war fortan so etwas wie eine Therapie, um die Trauer zu verarbeiten“, sagt sie. Sie nahm die ersten Malstunden bei Herrmann Moog, der im Münsterland eine Größe gewesen sei. Aus ihrem Wunsch, Kunst zu studieren, wurde allerdings nichts. So schrieb sie sich in Pädagogik, Geschichte und Germanistik an der Marburger Universität ein, nachdem sie es auf Wunsch des Vaters und mit viel Abneigung ein halbes Jahr mit der Pharmazie probiert hatte.

Damals seien Zeiten der Umbrüche gewesen. „Man schwankte zwischen Gehorsam und Aufbruch“, sagt sie. In Marburg lebte sie ihr eigenes Leben, im Studium lernte sie ihren Mann Helmut Henß kennen, mit dem sie die modernen Ansichten in der Pädagogik teilte. Später zog sie zunächst nach Bad Zwesten und dann nach Homberg. Die Familie beschäftigte sie fortan, das Malen trat in den Hintergrund.

Ihr Brustkrebs war in den 70er Jahren ein weiterer großer Einschnitt ins Leben, bei dem ihr wieder die Kunst half. Sie begann e Gedichte zu schreiben und beschäftigt sich noch heute in ihren Bildern auch mit dem Tod.

„Die Kunst ist lang, das Leben ist kurz.“ Dieser Spruch ist in einem Balken im Wohnzimmer eingraviert. Dem Malen widmete sie sich wieder sehr intensiv, als die beiden Mädchen und der Adoptivsohn aus dem Haus waren. Sie nahm viele Jahre Unterricht bei Hellmuth Pranz in Kassel und erlernte dort die klassische Ölmalerei. Es entstanden Motive aus dem phantastischen Realismus.

Heute bevorzugt sie in erster Linie Erdfarben, die sie selbst mischt. Sie nennt dies auch Pigmentmalerei. Der Stil ist oft abstrakt. Dietlinds Tochter Delia Henß war lange Jahre ihre Mallehrering. Sie liebt ebenso wie die Mutter die Malerei und studierte l an der Uni Kassel Kunst.

Die Töchter wussten um die Liebe der Mutter zur Natur und empfahlen ihr, mit 60 noch Landschaftsarchitektur zu studieren. Tochter Mirjam Henß, Tänzerin und Landschaftsarchitektin, führte sie an das Studium heran. Mit Disziplin ging Dietlind Henß ans Werk und beendete es mit Mitte 60. Sie sei dabei noch einmal richtig aufgeblüht. Und dieses Studium habe auch ihre Malerei beeinflusst.