Homberger setzt sich für einen neuen Gehweg zum Baumarkt ein

Helmut Heinzerling aus Homberg ist gern zu Fuß unterwegs. Der Weg zum Café ist aber nicht ganz ungefährlich: Von der Stadt bis zum Fachmarktzentrum gibt es keinen Gehweg.

Wenn Heinzerling, der im Homberger Buchenweg in Homberg wohnt, an der Kasseler Straße am Ortsausgang entlang zum Zentrum laufen will, muss er auf einem kleinen Grünstreifen laufen. Bis zur Einmündung in die Auffahrt zum Schlossberg-Zentrum sind es etwa 80 Meter. Die Straße in Richtung der Bundesstraße nach Kassel und Fritzlar ist oft stark befahren. Das sei eine dreckige und gefährliche Angelegenheit, meint Heinzerling.

Das neue Zentrum gibt es erst seit etwa einem Jahr, deshalb sei dies bestimmt noch nicht aufgefallen, glaubt der Homberger. Außerdem würden die meisten ohnehin mit dem Auto zum Baumarkt fahren, um die Waren zu transportieren. Doch das sei für ihn kein Argument. Ein Gehweg müsse her, denn zu Fuß sei der Weg sehr beschwerlich und vor allem: nicht sicher. Der 63-Jährige regt an, einen Fußweg anzulegen. Dafür hat er bereits zwei Varianten im Auge. Zum einen könnte der Grünstreifen auf der rechten Fahrbahnseite durch einen Gehweg ersetzt und bis zur Auffahrt verlängert werden. Auch wenn dort nicht sehr viel Platz dafür vorhanden sei, könnte wenigstens eine Person dort entlang laufen, sagt Heinzerling. Zum anderen regt der Homberger an, auf der gegenüberliegenden Seite einen Gehweg zu bauen. Dort ist mehr Platz. Allerdings müsste dann ein Zebrastreifen zum Überqueren der Straße angelegt werden.