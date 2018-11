Hunderte feierten beim Fritzlarer Kneipenfest

Rockig ging es in der Sportsbar zu: Die Band „Wild 3 Night“ heizte den Besuchern mit Coversongs von Abba, AC/DC, Bon Jovi, Kim Wilde und Sunrise Avenue ein.

Fritzlar. Nicht nur das breite Angebot in den Kneipen begeisterte die Besucher. Teilweise war es so voll, dass sich einige im Schlangestehen üben mussten.

Zufriedene Besucher und ebenso zufriedene Wirte: Das ist die Bilanz des Fritzlarer Kneipenfests am Samstag. Hunderte Besucher zog es wieder in die verschiedenen Lokale, wo sie bei einem Glas Wein oder einer Flasche Bier die Atmosphäre genossen.

+ Sie genossen die Livemusik: Daniel Daude (links) und Marius Meuser aus Wellen. © Nadine Wagner

Doch nicht nur das breite Angebot in den Kneipen begeisterte die Besucher, sondern auch die individuelle Livemusik, die von lateinamerikanischen Rhythmen über sanfte Gitarrenklänge bis hin zu geballter Rockmusik reichte. Auch die beiden Musiker Daniel Daude und Marius Meuser aus Wellen waren vor allem von der Musik angetan. „Die Musik ist einfach richtig gut und deshalb ist auch das Kneipenfest immer wieder empfehlenswert“, so Daude.

+ Sie spielten bereits zum zweiten Mal in der Taverne Athos: Die Musiker der Band „Rockoff“ boten ein Unplugged-Programm. © Nadine Wagner

Ebenso begeistert über die ausgelassene Stimmung in ihren Lokalen zeigten sich die Wirte, die mit der Veranstaltung „insgesamt sehr zufrieden“ waren. Für den Inhaber der Taverne Athos, Athanasios Xanthopolidis, sei die Teilnahme am Kneipenfest immer etwas Besonderes. Zum zweiten Mal in Folge trat dort die Band „Rockoff“ mit einem Unplugged-Programm auf.

Im Josephskeller sorgte derweil das Duo „Nur.So“ für gute Stimmung. Für Mitarbeiterin Ayse Akcan hätte das Kneipenfest deshalb ruhig bis in die Morgenstunden dauern können. „Das Publikum ist bunt gemischt und je später es ist, desto voller wird es hier“, sagte sie.

Volles Haus

Im Café Hahn und in der Turmschänke war es dafür bereits schon am frühen Abend so voll, dass die Gäste der Musik teilweise von draußen lauschen mussten. Ein volles Haus verzeichneten auch die anderen teilnehmenden Gaststätten wie das Restaurant „Das Nägel“, die Cocktail-Bar „Cuba Libre“ sowie die darüber liegende „Sportsbar“, die den Gästen mit der Rockband „Wild 3 Night“ ordentlich einheizte.

Von Nadine Wagner