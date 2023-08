Hohe Nachfrage nach Ferienunterkünften im Kreis überrascht Betreiber

Im Schwalm-Eder-Kreis gibt es wieder mehr Urlauber

Von: Maike Lorenz

Die Homberger Ferienunterkunft von Juliane Schäfer (rechts), Sohn Fiete (Mitte) und Markus Ruppel (links) ist bei Reisenden und Urlaubern stark nachgefragt. © Lorenz, Maike

Im Schwalm-Eder-Kreis gibt es für Urlauber und Reisende zahlreiche Möglichkeiten, zu übernachten. Die Nachfrage ist groß.

Schwalm-Eder-Kreis – Gute Nachrichten: Etwas mehr als drei Jahre nach Beginn der Coronapandemie gibt es im Landkreis wieder ähnlich viele Touristen wie 2019. Das geht aus der Zahl der Gästeankünfte im Kreis hervor. „Im Mai 2023 wurde das Niveau aus 2019 wieder erreicht“, teilte ein Sprecher des Landkreises auf HNA-Anfrage mit.



Im Vorcoronajahr 2019 meldeten die Anbieter von Unterkünften dem Landkreis etwas mehr als 250 000 Gästeankünfte. 2020 lag diese Zahl bei weniger als 140 000. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl wieder auf aufgerundete 210 000 Gästeankünfte an.



Die Zahlen bestätigen, was auch Heidrun Englisch vom Tourismusverband Rotkäppchenland bemerkt: „Ohne, dass ich genaue Zahlen kenne, nehme ich wahr, dass wieder mehr Stadtführungen gebucht werden und es mehr Interesse an der Touristeninfo gibt. Da gibt es eine deutliche Steigerung gegenüber dem vergangenen Jahr.“



Ein Großteil der Touristen im Schwalm-Eder-Kreis komme aus Deutschland, sagt Englisch. „Seit der Pandemie ist Deutschlandtourismus im Aufwärtstrend. Was wir in Deutschland zu bieten haben, wird wertgeschätzt.“ Nach Angaben des Landkreises gebe es darüber hinaus auch Gäste aus dem europäischen Ausland wie beispielsweise aus den Niederlanden oder der Schweiz. Teils melden Unterkunftsanbieter dem Landkreis auch, dass sie US-Amerikaner beherbergen.



Beliebt sei der Schwalm-Eder-Kreis insbesondere bei Menschen aus urbanen Gebieten, sagt Englisch. „Wir punkten mit ursprünglicher Natur und damit, dass es dennoch nicht überlaufen ist.“ Touristen kämen beispielsweise zum Wandern, Fahrradfahren und Motorradfahren. „Es gibt mittlerweile auch mehr junge Menschen, die hierher kommen, weil sie das Landleben schätzen.“



Unter anderem durch einen Ausbau der Rad- und Wanderwege soll der Tourismus im Schwalm-Eder-Kreis weiter gefördert werden, teilt ein Sprecher des Landkreises mit. Durch die touristischen Angebote solle so auch ein Mehrwert für die Menschen entstehen, die im Kreis leben und arbeiten.



Hohe Nachfrage nach Ferienunterkünften im Kreis überrascht Betreiber

Der Schwalm-Eder-Kreis hat keine Mittelmeerküste und die Alpen liegen auch woanders. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Kreis für Reisende unattraktiv ist – ganz im Gegenteil. Juliane Schäfer (48) und Markus Ruppel (41) vermieten in Homberg seit etwa anderthalb Jahren eine Ferienwohnung. In dem Zeitraum wurde die Unterkunft bereits etwa 130 Mal gebucht. Die ganzjährig hohe Nachfrage ist auch für das Paar überraschend gewesen. Schäfer und Ruppel vermieten die Wohnung etwa für 300 Tage im Jahr, eigentlich sei der Bedarf aber noch größer.

„Meist übernachten in der Wohnung dänische, schwedische oder norwegische Großfamilien, die auf der Durchreise sind“, sagt Markus Ruppel. Durch die zentrale Lage in Deutschland biete sich Homberg für Skandinavier gut für einen Zwischenstopp auf dem Weg in den Süden, zum Beispiel nach Italien an.

„Etwa 70 Prozent unserer Gäste bleiben nur für eine Nacht“, schätzt der Automobilkaufmann. Dass die Wohnung beispielsweise innerhalb von fünf Tagen an fünf verschiedene Mieter vergeben wird, ist nicht ungewöhnlich.

„Menschen, die sich die Gegend anschauen wollen, empfehlen wir zum Beispiel die Altstadt, den Silbersee, den Knüll, den Tierpark und die Lochbachklamm“, zählt Juliane Schäfer auf. Die 48-Jährige sagt: „Ich bin so gerne Hombergerin, da hoffe ich, den Menschen nahezubringen, dass es hier nette Ecken gibt.“ Häufig seien ihre Gäste überrascht davon, wie schön Homberg ist. „Viele Urlauber, die nur eine Nacht bleiben, sagen uns hinterher, dass sie gerne länger geblieben wären.“

Auch Amerikaner und Inder, die in Homberg Familienangehörige besucht haben, waren schon in der Ferienwohnung zu Gast. Besucher mit solch langen Anreisewegen seien allerdings die Ausnahme. Mit der Vermietung der Wohnung haben die beiden Homberger überwiegend sehr positive Erfahrungen gemacht. „Mit einigen Gästen sind wir mittlerweile befreundet“, sagt Markus Ruppel.

Einmal sei es allerdings vorgekommen, dass die Wohnung von Mietern verwüstet zurückgelassen wurde. „Wir mussten nach der Buchung zu dritt sechs Stunden lang aufräumen. Unter anderem waren überall Nudeln verteilt“, sagt Juliane Schäfer. Da das allerdings die Ausnahme gewesen sei, haben Markus Ruppel und Juliane Schäfer weiterhin Freude an der Vermietung. Gerne hilft dabei auch Schäfers Sohn. „Fiete geht nach der Reinigung zum Beispiel noch einmal durch die Wohnung und schaut, ob ihm noch etwas auffällt“, sagt die 48-Jährige. Auf dem Gut Sauerburg möchte das Paar zukünftig noch eine zweite Ferienwohnung vermieten.

Auch das Melsunger Land ist attraktiv für Reisende

Herbert Markolf ist Inhaber des Melsunger Hotels Hessischer Hof und Vorsitzender des Vereins Kultur- und Tourist-Info Melsunger Land. Er sagt: „Die Urlauber und Reisenden kommen aus ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern.“

Auch ihm fällt auf, dass die skandinavischen Gäste meist nur auf der Durchreise im Kreis Halt machen. Melsungen profitiere dabei von der Nähe zur Autobahn. „Urlauber aus den Benelux-Ländern bleiben aber meist ein paar Tage länge hier. Die kommen für die hügelige Landschaft, die sie aus der Heimat nicht kennen.“

Die Klientel der Urlauber habe sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. „In den 1960er- und 1970er-Jahren sind die Urlauber häufig mit dem Bus gekommen und zwei bis drei Wochen geblieben. Mittlerweile reisen sie meist privat an und bleiben kürzer.“ Interesse an Unterkünften gäbe es das ganze Jahr über. „Im Sommer sind bei uns 80 Prozent der Gäste Urlauber und 20 Prozent Menschen auf Geschäftsreise. Im Winter ist das Verhältnis umgekehrt“, sagt Herbert Markolf.

Lukas Heil hat einen alten Schäferwagen umgebaut

Eine ganz besondere Unterkunft bietet Lukas Heil im Frielendorfer Ortsteil Leuderode an. Aus einer Laune heraus baute der 31-Jährige während des Coronalockdowns einen alten Schäferwagen so um, dass darin zwei Gäste übernachten können.

Er sagt: „Im vergangenen Jahr gab es 40 Übernachtungen, in diesem Jahr werden es mehr sein.“ Wie groß bei Urlaubern die Nachfrage nach der Unterkunft ist, sei für ihn überraschend gewesen. „Man ist hier weit ab vom Schuss, die Autobahn ist etwa zehn Kilometer entfernt und es gibt keinen ÖPNV.“ Gerade das, so vermutet der 31-Jährige, scheint aber auch Gäste anzuziehen. „Viele wollen aus der Stadt in die Natur flüchten.“

Lukas Heil hat im Frielendorfer Ortsteil Leuderode einen alten Schäferwagen umgebaut, in dem nun Platz für zwei Übernachtungsgäste ist. © Maike Lorenz

Die Nachfrage nach Unterkünften ist derart groß, dass die Familie Heil in ihrem Wohnhaus noch eine weitere Ferienwohnung betreibt und Lukas Heil schon jetzt an der nächsten Unterkunft für Urlaubsgäste arbeitet. „Ich baue momentan noch einen weiteren, größeren Schäferwagen um“, sagt der 31-Jährige. Der neue Wagen soll, wenn er fertig ist, Platz für vier Übernachtungsgäste bieten.