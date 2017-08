Rechtzeitig Kontakt aufnehmen

Borken. Am 26. August findet von 9 Uhr bis 15 Uhr die 15. Ausbildungsbörse Schwalm-Eder statt. Im Bürgerhaus der Stadt Borken können sich junge Erwachsene über Ausbildungsberufe, freie Ausbildungs- und Praktikumsstellen sowie die Bewerbungsverfahren einzelner Ausbildungsplatzanbieter informieren.

Im „Handwerkerdorf“ auf dem Freigelände besteht an den Ständen verschiedener Handwerksinnungen die Möglichkeit, sich aktiv auszuprobieren und handwerkliche Fähigkeiten zu testen. Landrat Winfried Becker freut sich, dass auch in diesem Jahr etwa 80 Unternehmen und Institutionen an der Ausbildungsbörse Schwalm-Eder als Aussteller teilnehmen und damit deutlich machen, dass es in der Region vielfältige und lohnenswerte Möglichkeiten der beruflichen Verwirklichung gibt. Der Landrat weist darauf hin, dass der Besuch der Veranstaltung kostenlos ist. Es wird kein Eintritt erhoben.

Aus- und Weiterbildungsangebote

Beim Besuch der Ausbildungsbörse Schwalm-Eder haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Gelegenheit, nicht nur das vielseitige Aus- und Weiterbildungsangebot der Aussteller in Augenschein zu nehmen, sondern mit diesen auch ins Gespräch zu kommen.

So haben die im nächsten Jahr einen Ausbildungsplatz suchenden Schülerinnen und Schüler gute Möglichkeiten, bereits vor einer Bewerbung mit dem zukünftigen Ausbildungsbetrieb Kontakt aufzunehmen und sich zu informieren.

Die Ausbildungsbörse Schwalm-Eder zeichnet sich durch eine enorme Vielfalt der angebotenen Ausbildungsberufe aus. Der Besuch der Ausbildungsbörse Schwalm-Eder zeigt auch, so Landrat Winfried Becker, wie breit die heimische Wirtschaft aufgestellt ist. Sie bietet jungen Menschen, Eltern und Interessierten die Gelegenheit, Informationen zu sammeln und informative Gespräche zu führen. Landrat Winfried Becker lädt alle interessierten Jugendlichen, Eltern und junge Erwachsene herzlich für den 26. August zur 15. Ausbildungsbörse Schwalm-Eder nach Borken ein.

Kontaktmesse

Die Börse ist eine Informations- und Kontaktmesse für alle, die eine Ausbildungsstelle suchen und anbieten. Dort können Schüler mit ihren Eltern Berufe kennenlernen und sich informieren, welche Ausbildungsangebote es in der Region gibt. Die Aussteller bieten Ausbildungsplätze für 2018 und Restplätze für 2017, Praktikumsplätze, Informationen zu den Ausbildungsberufen, Bewerbungsverfahren, Einstellungskriterien und vieles mehr. Eingeladen sind alle Schüler und Jugendliche, die für 2018 einen Ausbildungsplatz suchen beziehungsweise für 2017 noch etwas suchen. Außerdem richtet sich die Börse an Schüler, die einen Praktikumsplatz suchen sowie an Eltern und Lehrer, die sich über Ausbildungsmöglichkeiten informieren möchten – ebenso arbeitslose Jugendliche, die nach ihrer Ausbildung Kontakte zu Betrieben suchen.

Die Besucher können an den Ausbildungsständen direkt mit Personalverantwortlichen, Ausbildern und Auszubildenden aus Industrie, Handwerk, Gastronomie, Handel und Dienstleistung sprechen und an den Ständen wichtige Informationen sammeln. Die Ausbildungsbörse Schwalm-Eder verfolgt in erster Linie das Ziel, Ausbildungsplatzbewerber sowie Anbieter von Ausbildungs- und Praktikumsstellen frühzeitig zusammenzuführen und das regionale Ausbildungsplatzangebot vorzustellen.

DownloadPDF der Sonderseiten Ausbildungsbörse Schwalm-Eder Die Ausbildungsbörse Schwalm-Eder bündelt Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten in der Region, so dass diese Veranstaltung für die Besucher ein wesentlicher Schritt zur Berufswahl sein kann. Die Ausbildung der Fachkräfte von morgen ist eine der wichtigsten Grundlagen für eine tragfähige Entwicklung der Wirtschaftsstruktur, insbesondere in einer Region, deren Arbeitskräftepotenzial durch die demografische Entwicklung abnehmen wird. Mit der Ausbildungsbörse dokumentiert die heimische Wirtschaft ihr Engagement, qualifizierten Nachwuchs selbst auszubilden – was Ausdruck von sozialer Verantwortung und unternehmerischen Denken ist. Dass die Unternehmen diese Herausforderungen annehmen, zeigt sich auch in der steigenden Nachfrage, sich an der Ausbildungsbörse Schwalm-Eder zu beteiligen.

Organisation

Die Ausbildungsbörse Schwalm-Eder ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Schwalm-Eder-Kreises, der Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Korbach, des Jobcenters Schwalm-Eder, der Kreishandwerkerschaft Schwalm-Eder, der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg, Servicezentrum Schwalm-Eder des Staatlichen Schulamtes für den Schwalm-Eder-Kreis und den Landkreis Waldeck-Frankenberg, der Stadt Borken (Hessen) und des Zentrums der Wirtschaft im Schwalm-Eder-Kreis. Das gemeinsame Engagement von Politik, Wirtschaft, Arbeitsverwaltung und Schulen soll den Willen zu partnerschaftlichen Lösungsansätzen unterstreichen. Die Gesamtkoordination liegt beim Fachbereich Wirtschaftsförderung des Schwalm-Eder-Kreises. Alle Veranstalter sind in einem Steuerungsgremium vertreten, das konzeptionelle und organisatorische Fragen erörtert und abstimmt. (zzp)