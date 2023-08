61-Jähriger ist mit dem Fahrrad von England nach Jesberg gefahren

Von: Maike Lorenz

Um Spenden für ein Kinderhospiz in Cambridgeshire zu sammeln, ist Steve Swindon (links) mit dem Fahrrad bis zur Werkstatt der Firma Alton in Jesberg gefahren. Das Foto zeigt ihn mit Silke Hausser, Mitinhaberin von Alton und Werkstattleiter Renat Gainutdinov. © Maike Lorenz

Engländer Steve Swindon sammelt zugunsten kranker Kinder Geld für eine Klangliege. Mit dem Fahrrad ist er von England nach Jesberg gefahren.

Jesberg – Als Steve Swindon am Sonntag in Jesberg ankam, hatte der Engländer eine fünftägige, kräftezehrende Reise hinter sich. Etwa 600 Kilometer und fast 4000 Höhenmeter hat er in der Zeit mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Gestartet war der 61-Jährige am Mittwoch in der ostenglischen Stadt Norwich. Auf Englisch sagt er: „Ich bin nachts mit der Fähre zu den Niederlanden übergesetzt und bin ab dann vier Tage lang nur Fahrrad gefahren.“ Das große Ziel der Reise: die Werkstatt der Firma Allton in Jesberg.

Allton stellt in Jesberg sogenannte Klangwiegen aus Holz her. An den Wiegen sind abgestimmte Saiten befestigt, die, wenn sie gespielt werden, eine beruhigende und therapeutische Wirkung für denjenigen haben, der in der Wiege liegt.

„Meine Lebenspartnerin Jane Rous-Milligan ist Musiktherapeutin. In dem Kinderhospiz, in dem sie arbeitet, gibt es bereits eine Klangwiege. Mich fasziniert, welche Wirkung die Wiegen haben und ich wünsche mir deshalb, dass auch das Kinderhospiz in Cambridgeshire eine bekommen kann“, sagt der 61-Jährige.

Steve Swindon mit seinem Fahrrad vor der Werkstatt der Firma Alton in Jesberg © Maike Lorenz

Die Reise nach Jesberg ist nur eine von mehreren Fahrradtouren, die der Engländer bestreitet, um auf das Projekt aufmerksam zu machen und so das nötige Geld zusammenzutreiben. Eine letzte Fahrradtour plant er im September zu unternehmen.

Dann hofft er, genug Spenden für den Kauf der Liege eingesammelt zu haben. Sollte das nicht der Fall sein, steht für ihn fest: „Ich mache weiter.“

Insgesamt kostet der Kauf etwas mehr als 4600 Euro. „Mittlerweile haben wir schon mehr als die Hälfte der Summe zusammen“, sagt Swindon, der eigentlich selbstständig als Unternehmensberater für vegane Lebensmittelhersteller arbeitet.

Die Wiegen wirken wie eine „Umarmung aus Klang“

„Die Wiege gibt den lebensbedrohlich erkrankten Kindern Schutz. Viele der Kinder im Hospiz können nicht mehr sehen oder hören, aber die Schwingungen und die Töne können sie trotzdem fühlen“, sagt Swindon. Er vergleicht die Wirkung der Liege gerne mit einer „Klangumarmung“.

Silke Hausser, Mitinhaberin von Alton, erklärt: „Das Gehör ist beim Menschen das erste ausgebildete Sinnesorgan und auch der Sinn, der normalerweise am längsten erhalten bleibt. Die Liege hilft dabei, in einen Ruhemodus zu kommen.“ Beim Spielen der Saiten könne nichts falsch gemacht werden. Für die Nutzung brauche es deshalb auch keinen Therapeuten.

Swindon sagt: „Ich kann mir kaum vorstellen, wie es für Eltern sein muss, ein lebensbedrohlich krankes Kind zu haben.“ Schön sei es deshalb auch, dass die Liege von den Kindern und den Eltern gemeinsam genutzt werden könne.

Heute tritt Swindon mit dem Zug seine Heimreise an – und hofft, dass die Deutsche Bahn sich dabei als genauso zuverlässig erweist wie sein Fahrrad. Zusammen mit der letzten noch bevorstehenden Tour im September wird er in diesem Jahr für das Projekt, so schätzt er, etwa 1600 Kilometer Fahrrad fahren.

Spenden Wer möchte, kann das Projekt unter www.justgiving.com mit einer Spende unterstützen.