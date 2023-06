Jesberger Ärztin wird Ehrenbürgerin

Von: Claudia Brandau

Sie wird die erste Ehrenbürgerin der Gemeinde Jesberg: Dr. Annegret Döring, hier mit ihrem Mann Dieter Döring, erhält am 15. Juni die Auszeichnung, die noch keine Frau vor ihr in der Kellerwaldgemeinde erhalten hat. © Claudia Brandau

Dr. Annegret Döring wird zur Jesberger Ehrenbürgerin ernannt. Die Ärztin ist die erste Frau in Jesberg, der diese Auszeichnung zugesprochen wird.

Jesberg - Als Dr. Annegret Döring erfuhr, dass sie zur Jesberger Ehrenbürgerin ernannt werden soll, war sie nicht etwa hellauf begeistert, sondern vor Überraschung von den Socken. Denn die Allgemeinmedizinerin, die fast 40 Jahre lang bis Ende 2021 ungezählte Patienten aus und rund um Jesberg in ihrer Praxis betreute, hatte in ihrem Ruhestand wohl mit vielem gerechnet, aber nie und nimmer damit: Die Ärztin ist die erste Jesbergerin, der die Ehrenbürgerschaft zugesprochen wird.



Ab 15. Juni teilt sie sich die Auszeichnung mit Marek Madej, dem ehemaligen Bürgermeister der polnischen Partnergemeinde Wysoka, der den Titel des Jesberger Ehrenbürgers bislang als erster und einziger tragen darf.



Es war kein Beruf, sondern Berufung

Annegret Döring ist nach wie vor perplex über die angebotene Ehrenbürgerschaft. Damit ist sie aber wohl die einzige: „Alle vier Kinder haben gesagt: ‘Wenn es jemand verdient hat, dann Du!’“, berichtet sie und wirkt immer noch erstaunt und auch verlegen über so viel Aufmerksamkeit: „Wie komisch, dass das alle so sehen: Ich habe doch einfach nur meinen Beruf ausgeübt.“ „Nein, das hast Du nicht“ korrigiert sie ihr Mann Dieter Döring und erzählt von den langen Arbeitstagen seiner Frau, deren unzähligen Wochenend- und Nachtdiensten, von Patienten, die zu jeder Tageszeit an der Tür standen, um Hilfe baten und sie erhielten: „Hausärztin zu sein – das war nicht nur dein Beruf, das war deine Berufung.“



Zu ihrer Berufung kam Annegret Döring über Umwege. Eigentlich hatte die damalige Kasselerin Mathe und Französisch studieren und als Lehrerin tätig sein wollen. Auf der Suche nach einem Job, der ihr half, das Studium zu finanzieren, absolvierte sie ein Praktikum im Krankenhaus. Und wusste nach wenigen Tagen dort: „Das ist mein Ding, das ist meine Welt.“



Statt Lehrerin wurde sie also Ärztin. Erst in der Klinik, dann in ihrer eigenen Praxis im eigenen Haus. Das erleichterte das Familienleben, sorgte für kurze Wege und gute Erreichbarkeit für die vier Kinder. „Wenn nicht mein Mann und alle Kinder hinter mir gestanden hätten, wäre ein solcher Berufsalltag sehr schwer geworden.“



Das war er selten: „Die Dankbarkeit meiner Patienten hat mir immer viel Energie gegeben.“ Diese Dankbarkeit wurde schon sichtbar, als sie vor eineinhalb Jahren in den Ruhestand ging: Damals rollte eine wahre Woge der Dankbarkeit in Form von Karten, Briefen, Blumen und Geschenken über sie hinweg. „Ich brauchte tatsächlich viel Zeit, um all die netten Worte und Komplimente verarbeiten zu können.“



Annegret Döring genießt den Ruhestand

Jetzt wogt mit der anstehenden Ernennung zur Ehrenbürgerin erneut eine Welle an Ehre und Aufmerksamkeit über sie hinweg. Dabei ist Dr. Annegret Döring gar nicht der Typ, der stets im Scheinwerferlicht stehen will, ganz im Gegenteil: „Ich muss nicht ständig in der Öffentlichkeit stehen.“ Die 68-Jährige genießt mit ihrem Mann den Ruhestand und die Freiheit, den Tag nach Lust und Laune gestalten zu können und auch spontane Entscheidungen treffen zu können – das war in den vergangenen 40 Jahren keinen einzigen Tag möglich.



Die Praxis einfach für einen Tag zu schließen, kam nicht in Frage. Das neue Leben im Ruhestand biete den Luxus vieler Freiheiten – Dörings genießen ihn sehr, nutzen ihn, um sich kurzfristig mit dem Wohnmobil auf den Weg zu machen, die Kinder zu treffen, neue Städte und Regionen kennenzulernen: „Wir sind neugierig auf die Welt,“ sagt Dieter Döring.



Er freut sich über die Würdigung, die seine Frau mit der Ehrenbürgerschaft erfahren soll. „Das ist ja kein Politikum, sondern eine Würdigung ihrer Person. Und die muss man annehmen, alles andere wäre undankbar.“



Annegret Döring hört es und seufzt. „Ich habe schon ein bisschen Zeit gebraucht, um mich an den Gedanken zu gewöhnen.“ Bis zum 15. Juni, dem Abend, an dem sie zur Ehrenbürgerin ernannt wird, hat sie noch Zeit. Und bis dahin wird sie noch oft den Satz von ihren Kindern hören: „Das hast du wirklich verdient.“ Sie sind garantiert nicht die einzigen Menschen, die das so sehen. (Claudia Brandau)