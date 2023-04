Auf der Ortsdurchfahrt in Jesberg gilt Tempo 30

Von: Claudia Brandau

Auf der Jesberger Ortsdurchfahrt ist Tempo 30 nun Pflicht. Die Geschwindigkeitsreduktion reduziert den Lärmpegel.

Jesberg – Ab sofort gilt Tempo 30 auf der Jesberger Ortsdurchfahrt: Die Straßenbaubehörde des Landkreises hat dem Wunsch vieler Anwohner entsprochen und die Geschwindigkeit auf der B 3 von 50 auf 30 Stundenkilometer gesenkt.

Damit sollen die Anwohner besser vor dem Lärm geschützt werden, der durch Reifen und Ladung entsteht. Die Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30, die bislang nur nachts galt, ist nun auch tagsüber die Vorgabe. Damit ist Jesberg nach Kerstenhausen nun die zweite Anliegergemeinde der B3 auf kurzer Distanz, in der die Verkehrsteilnehmer vom Gas gehen müssen.

Grund dafür sei die hohe Lärmbelastung für alle Anwohner ringsum gewesen, berichtet Bürgermeister Heiko Manz auf Anfrage. Bereits 2017 war ein Lärmschutzgutachten auf der B 3 erstellt worden. Das hatte ergeben, dass durch den Schwerlastverkehr die Grenzwerte von 70 Dezibel am Tag und 60 Dezibel in der Nacht überschritten würden, so Manz.

Einer, der das Tag für Tag erlebt, ist Anwohner Alexander Derx. Er hatte eine Unterschriftenaktion gestartet, sich mit Unterstützung der Anwohner an Bürgermeister und Landkreis gewendet und sich für eine dauerhafte Geschwindigkeitsreduzierung eingesetzt – und sie nun auch erreicht. „Es war ein langer Prozess, der viel Durchhaltevermögen gefordert hat“, sagt Derx.

Die Belastungen seien immer höher geworden, berichtet er: Der Verkehr habe zugenommen, der Zustand der Straße sei schlechter geworden: „Das Abrollen der Reifen und das Klappern der Aufbauten der Lastwagen waren immer lauter zu hören.“ Die neue Regelung ist seit wenigen Wochen in Kraft – aber noch längst nicht bei allen Verkehrsteilnehmern angekommen. „Es wird sich in den Köpfen festsetzen – das Tempolimit hat sich ja auch in Kerstenhausen längst etabliert“, ist sich Derx sicher.

Dazu beigetragen hat garantiert auch der Ordnungsbehördenbezirk Borken: Dessen Mitarbeiter haben anfangs in Kerstenhausen mit Radarmessungen nachgeholfen, das Tempolimit zu realisieren. Auch in Jesberg soll nach kurzer Eingewöhnungsphase geblitzt werden, um Fahrer an die Lärmschutzverordnung zu gewöhnen. Nicht alle Jesberger sind deren Fans: „Die Anwohner befürworten sie, aber die, die nur durchfahren wollen, lehnen sie eher ab,“ sagt Manz. Für die Anwohner aber bringt das Tempolimit vor allem eines: mehr Lebensqualität. (Claudia Brandau)

Studie: Tempo 30 entlastet von Lärm Die Welt wird immer lauter: Nach einer Studie des Umweltbundesamts klagen 76 Prozent aller Menschen über Verkehrslärm in ihrem Wohnumfeld. Lärm ist nichts anderes als unerwünschter Schall, und ist als Krankheitsverursacher erkannt. Er wirkt sich negativ auf Kommunikation, konzentriertes Arbeiten, Erholung und Entspannung aus. Tempo 30, so die Studie, führe in der Mehrzahl aller untersuchten Fälle zu wahrnehmbaren Lärmentlastungen. (bra)