Junge Brandschützer feierten Kreiskinderfeuerwehrtag in Jesberg

Teilen

Sie hatten einen tollen Tag beim Geburtstag der Kinderfeuerwehr: Die Jesberger Nachwuchsbrandschützer Amber, Amalia, Elise, Calla, Levin, Mitja, Mattis, Julijana, Conner, Emelie, Lenja, Samuel, Sophia, Mia Sophie, Luca und Lilly mit ihren Betreuern Julia Vaupel und Fabian Unger und den Maskottchen Hydrogirl und Captain Firefighter im Hintergrund. © Christian Rinnert

Am Pfingstwochenende feierte die Kellerwaldgemeinde den zehnten Geburtstag der Kinderfeuerwehr. und richtete den Kreiskinderfeuerwehrtag aus.

Jesberg - Fast genau zehn Jahre ist es her, dass der damalige Bürgermeister Günther Schlemmer zum damaligen Jugendfeuerwehrwart André Priester sagte: „Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um die Kinder frühzeitig für die Feuerwehr zu begeistern.“ Die Jesberger haben sich nicht nur etwas, sondern gleich richtig viel einfallen lassen. Am Pfingstwochenende feierte die Kellerwaldgemeinde den zehnten Geburtstag der Kinderfeuerwehr: Gleich 17 Nachwuchsbrandlöscher werden von Fabian Unger und Julia Vaupel betreut. Im vorigen Jahr wurde Gründungsmitglied Nora Hieronymus in die Einsatzabteilung übernommen, sie hat sogar schon einige Lehrgänge besucht.

Das alles waren Gründe genug für die Jesberger, das Jubiläum mit dem Ausrichten des Kreiskinderfeuerwehrtages und der Abnahme der Tatze, Stufe 4, zu feiern. 22 Kinderfeuerwehren aus dem Kreisteil Fritzlar-Homberg machten sich mit 223 Kindern an die 10 Stationen, um dort die Aufgaben zu lösen. Jesberg wimmelte nur so von Grisus, Feuerlöwen, Löschzwergen oder wie immer die Kindergruppen in den jeweiligen Orten heißen.

Kreiskinderfeuerwehrtag in Jesberg

Sie mussten Wasser mit Schwämmen und löchrigen Gefäßen transportieren, um mit einer Kübelspritze Ziele zu treffen, Hindernissen zu bewältigen, knifflige Aufgaben mit einem Ball und einem Schwungtuch zu lösen und einen Turm mit einer Seilkonstruktion zu stapeln.

Die Aufgaben mussten aber nicht im Alleingang, sondern im Team gelöst werden. Diesen Anspruch erfüllten alle Teams voll und ganz, und so wurden am Ende 64 Kinder mit dem Abzeichen „Tatze 4“ ausgezeichnet. Auch das ist Teamgeist, denn manche Kinder waren zwar noch zu jung für die Tatze, aber sie unterstützten ihre Kameraden tatkräftig bei den Aufgaben. (Christian Rinnert)

Da war Feingefühl gefragt: Kimberly Klewer, Fabian Müller und Julian Klewer von der Kinderfeuerwehr Deute beim Geschicklichkeitsspiel. © Privat