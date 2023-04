Camper bauen das schiefe Haus von Jesberg

Von: Claudia Brandau

Es sieht aus, als wäre es von Anfängern gebaut, doch im Gegenteil: Die schiefe Hütte am Jesberger Campingplatz haben Männer mit viel Ahnung konstruiert. Von links Bürgermeister Heiko Manz, hinten die Camper Ben Huck (mit Wasserwaage) und Fabian Huck aus Dittershausen, vorne Schreiner Lars Döring und Bauhofleiter Jürgen Lau mit Säge, Helmut Iwanowski mit Zollstock und hinten in der roten Jacke Kurt Müller. © Claudia Brandau

Das kleine Häuschen sieht aus, als hätten die Handwerker noch nie im Leben von einer Wasserwaage gehört: Dabei steckt hinter dem neuen schiefen Häuschen auf dem Jesberger Campingplatz die blanke Absicht.

Jesberg - Ein Trupp ehrenamtlicher Helfer hat die lustige Holzkonstruktion am Eingang errichtet. Sie sieht aus wie ein Hexenhäuschen aus dem Märchen, ist aber eine nigelnagelneue Übernachtungsmöglichkeit. Sie bietet bis zu vier Durchreisenden Platz, die kein Zelt aufschlagen oder einfach mal auf ganz ungewöhnliche Art unterkommen wollen. Denn am Haus scheint alles nach außen kippen zu wollen, selbst die Fensterrahmen hängen huckenkrumm im Gebälk.

„Viele Leute blieben stehen und fragten erstaunt: ‘Ihr wisst aber schon, dass da eine Seite schief ist, oder?’“, erzählt Kurt Müller und lacht. „Ja, das wissen wir!“, antworten dann alle Helfer – und alle beömmeln sich zum zigsten Male über den Gag.

Bauhofleiter Jürgen Lau hatte die Idee

Was erst einmal auf einen betrunkenen Zimmermann schließen lässt, verfolgte einen klaren Plan: Bauhofleiter Jürgen Lau hatte die Idee fürs verrückte Haus. Er tat sie im Rathaus und am Campingplatz kund – und rannte überall offene Türen ein. Sowohl Bürgermeister Heiko Manz als auch die Gruppe der Camper, die oft und gut Hand am Platz anlegt, waren sofort Feuer und Flamme.

Wo viel Enthusiasmus, da viel Schwung: Das Geld fürs Haus kam über die Schlepperfreunde Diebelsborn, die extra für dieses Projekt eine Spende in Höhe von 1000 Euro von der VR-Bank Schmalkalden Bad Salzungen erhalten haben. Zu diesem Geldinstitut zählt nun auch die frühere VR-Bank Borken Nordhessen. Der Verein gab das Geld an die Gemeinde weiter fürs Bauprojekt, auch Metallbauer Peter Kodlin machte 500 Euro als Zuschuss locker.

Ein süßes schiefes Hüttchen: Nach einer Woche Arbeit ist das Hexenhäuschen fertig. © Gemeinde Jesberg

Davon wurde das Holz besorgt, die Arbeitskraft liefern die Campingplatzfreunde frei Haus. So wie Schreiner Lars Döring aus Jesberg. Er hatte extra Urlaub genommen, um die ganze Woche samt eigenem Werkzeug am Hexenhäuschen zu werkeln. Nicht anders erging es Bauhofleiter Jürgen Lau, auch er war in seiner Freizeit mit Dachpappe und -nägeln zugange.

Camper und Handwerker packten zusammen an

Die anderen fleißigen Männer dagegen mussten keine kostbaren Urlaubstage opfern, sie sind bereits Rentner: Helmut Iwanowski beispielsweise, der seit 35 Jahren Dauercamper in Jesberg ist. Zusammen mit Kurt Müller aus Dortmund, Erhard Pretz aus Jesberg und den Campern Fabian und Ben Huck aus Dittershausen und vielen anderen hat er eine ganze Woche an der neuesten Attraktion am Platz gezimmert und geschraubt.

Mitte voriger Woche weht das Richtbäumchen am Dach, am Samstag war es nach einer Woche Schufterei fertig. Zwei Stockbetten und ein Tischchen samt Stühlen stehen ab Pfingsten darin, es gibt Strom, aber kein Bad: „Es wird eine einfache urige Unterkunft“, sagt Helmut Iwanowski, der am Campingplatz längst als eine Art Ortsvorsteher des sechsten Jesberger Dorfes gilt.

Dass es das Hüttchen gibt, haben die Gäste den fitten Handwerkern zu verdanken, denen es ganz offensichtlich mächtig Spaß macht, mit ihrer Truppe ein solches Projekt auf die Beine zu stellen. Kurt Müller aus Dortmund, der seit Jahrzehnten eine Parzelle am Platz bewohnt, investiert so viel Zeit und Freude, dass ihm seine Frau neulich auf dem Weg zum Hämmern und Schrauben nachrief: „Du denkst aber schon daran, dass hier bei uns auch noch was zu tun ist, oder?“

„Das erledige ich, wenn wir hier fertig sind“, sagt Müller und sieht nicht so aus, als wolle er bald fertig werden. Der Campingplatz ist für die Handwerkstruppe eben deutlich mehr als nur eine Unterkunft. Er steht für gemeinsames Arbeiten, für Freundschaft und Feiern. Die Gäste, die demnächst im schiefen Haus von Jesberg übernachten, werden das ganz schnell merken. Garantiert. (Von Claudia Brandau)