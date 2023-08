Der Kellerwaldturm zeigt an, wo die Heimat ist

Von: Claudia Brandau

Hat viel Spaß an seinem Teil vom Paradies: Wilhelm Wagner hat in seinem großen Garten am ehemaligen Bahngelände in Densberg viele Überraschungen wie ein Andreaskreuz seine Bienenstöcke, alte Gasthausschilder – und vor allem ein herrliches Stück Natur. Alle © Claudia Brandau

Unsere Serie Am Gartenzaun startete in Densberg mit viel Sonne und vielen gut gelaunten Einwohnern, die unserer Zeitung tolle Einblicke in Häuser, Höfe, Werkstätten und Gärten gaben.

Densberg ist grün. Wer durch den Jesberger Ortsteil streift, dem fallen die vielen Gärten, Bäume, Blumen vor und hinter den Häusern auf. Und Densberg ist freundlich: „Kommen Sie, ich will Ihnen was zeigen!“, ruft Wilhelm Wagner und öffnet die Gartentür, wo unvermittelt ein rot-weißes Andreaskreuz steht. „Das hier war früher Bahngebiet“, sagt Wilhelm. Unvorstellbar, dass unter dem satten Grün des Wagnerschen Gartens – man sollte tatsächlich schon besser „Park“ sagen – Schienen verliefen, Gleisschotter lag. Es gibt Bienen, Büsche, Beete – Erika und Wilhelm Wagner leben im Paradies. Samt Gartenhaus, Imkerküche, Schäferwagen. Und mit viel Besuch: Nachbarn schauen gerne vorbei. Die Älteren zum Schnuddeln, die Jüngeren, um sich unter der riesigen Kastanie zu treffen.

Es gibt viele Kinder und Jugendliche unter 18

Stehen für den Sport im Ort: Heike Opper, links, 2. Vorsitzende des SV Densberg mit Übungsleiterin Regina König und Finn Franke vor der Kellerwaldarena. © Brandau, Claudia

Und Kinder gibt es viele: 48 der 384 Einwohner sind jünger als 18 Jahre. 111 Densberger sind jünger als 50, 127 jünger als 65 und 98 sind über 65, berichtet Ortsvorsteher Thomas Hinz. Er zog mit seiner Frau Diana 2005 nach Densberg – und kann sich keinen besseren Ort zum Leben vorstellen. Geschweige denn einen, an dem die Dorfgemeinschaft so stark ausgeprägt ist: „Wir haben ein großes Potpourri an Vereinen“, sagt er und verweist auf den SV Densberg, MGV, den Frauenchor, die Feuerwehr, die Burschenschaft, den Archäologischen Arbeitskreis, Posaunenchor, Jagdgenossen, Spießbratenclub und Frauenclub „Cruzcampo“. Der Spießbratenclub hat seinen Namen von einem Fleischgericht, Cruzcampo von einer spanischen Biersorte: Beide sind nicht wegzudenken, denn sie beleben das Dorf mit regelmäßigen Spießbraten- und Pizzaessen.

Sie feierte auf dem Hof vorm Haus nahe der Kirche ihren Geburtstag: Vicky Gössel (3. von rechts) genoss mit Familie und Freunden den ersten lauen Sommerabend seit Langem. © Brandau, Claudia

In Densberg kann man vieles, aber nicht mehr einkaufen: Früher gab es drei Lebensmittelläden, zwei Gaststätten – damals, als der Tourismus florierte. Anfang der 1970er-Jahre gab es auch 41 Milchlieferanten im Dorf – heute gibt es zwar noch herrliche Höfe, aber keinen einzigen Landwirt mehr, sagt Wilfried Schmidt, der mit seiner Frau Brigitte und Hund Merlin draußen auf der Bank sitzt. Die früher so bäuerliche Welt ist binnen weniger Jahrzehnte verschwunden, die Welt ist eine komplett andere. Die Schmidts schauen auf die Straße, sehen nur wenige Autos: Die B 3 ist weit weg, die Straße leer – auch zur Berufsverkehrszeit.

Marianne Hieronymus und ihre Tochter Sigrid Planz genießen das. Die beiden Frauen sitzen in der Abendsonne vorm Haus: „Die Großstadt wäre nichts für uns“, sagt Planz und die Mutter nickt.

Er hat Freude am Bohren, Fräsen, Drehen: Metaller und begeisterter Densberger Robert Schüßler in seiner Hobby-Werkstatt, die er „Männerspielzeugland“ nennt. © Brandau, Claudia

Jedes Dorf braucht Kümmerer

Auch Robert Schüßler stammt aus Densberg: Er steht in seiner Hobbywerkstatt und hat Freude am Verarbeiten von Metall. Der frühere Ortsvorsteher ist einer jener „Kümmerer“, ohne die nichts voranginge, sagt Thomas Hinz. Schüßler ist Vorsitzender des Spießbratenclubs, Sänger im MGV, spielt die Posaune und gehört zu den Jagdgenossen: „Er ist Vereinsmensch durch und durch“, sagt Hinz.

Densberg hat viele dieser „Kümmerer“, die jede Menge Zeit und Energie fürs Dorf aufbringen: Wilhelm Wagner kümmert sich um den Spielplatz, Jens Neumann um die Grillhütte, Karl-Heinz Neumann ums Tretbecken, Thomas Hinz ums DGH – und es sind noch viele mehr, für die das Kümmern echte Ehrensache ist. Weil sie Densberg noch lebens- und liebenswerter machen wollen. Thomas Hinz geht es ja genauso. „Das Leben spielt hier. Wenn ich aus dem Urlaub komme, freue ich mich, wenn ich den Kellerwaldturm sehe. Dann ist alles gut.“ Er wird garantiert nicht der Einzige sein, der so denkt. (Von Claudia Brandau)