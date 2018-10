Ehrlicher Finder: Zaid Khan entdeckt Geldbeutel und gibt es Besitzern in Jesberg zurück 

Mit soviel Freude hatte Zaid Khan bestimmt nicht gerechnet: Als der junge Mann aus Pakistan Gerhard und Hannelore Schüßler besuchte, nahmen ihn die beiden ganz fest in den Arm.

Mit soviel Freude hatte Zaid Khan wohl bestimmt nicht gerechnet: Als der junge Mann aus Pakistan jetzt Gerhard und Hannelore Schüßler besuchte, nahmen ihn die beiden in den Arm und drückten ihn feste.

Das Densberger Ehepaar hatte guten Grund für den Überschwang, denn der 26-Jährige aus Pakistan hatte den Geldbeutel gefunden, den Gerhard Schüßler vor der Jesberger Bank verloren hatte – und ihn samt 300 Euro und Ausweisen abgegeben. Und damit die Schüßlers zu den wohl glücklichsten Menschen in ganz Jesberg gemacht. „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir Geld, Papiere und Dokumente zurückbekommen“, sagte Hannelore Schüßler und drückte den verdutzten Finder noch einmal an sich.

Der war in der vorigen Woche auf der Jesberger Bahnhofstraße unterwegs, als er beinahe über das dicke Portemonnaie gestolpert wäre, das da mit Scheinen, Münzen und Ausweisen gefüllt vor ihm lag. Der 26-Jährige hob es auf, fragte sich, wo und wem er denn nun das Fundstück abgeben sollte – hatte aber im ersten Moment keine rechte Idee und verschob die Frage auf den nächsten Tag.

In der Zwischenzeit hatten Schüßlers zu ihrem Entsetzen beim Einkaufen gemerkt, dass der Geldbeutel weg war. Gerhard Schüßler hatte kurz zuvor in der Bank 300 Euro vom Konto abgehoben. Schließlich stand wenige Tage später sein 80. Geburtstag an, es gab bis dahin noch viel zu kaufen und zu bezahlen.

Doch dann war das Geld weg. Sein Fehler sei gewesen, dass er das Portemonnaie nicht wie sonst in die Hosen-, sondern in die zu kleine Westentasche gesteckt habe, berichtet der 80-Jährige. Dort sei es wohl beim Einsteigen ins Auto herausgefallen. Mitten auf den Bürgersteig, auf dem Zaid Khan den Geldbeutel dann kurze Zeit später fand.

War er denn keine Sekunde lang in Versuchung gewesen, das Geld einfach einzustecken? Nein, auf keinen Fall, sagt Zaid Khan und weist die Frage entrüstet zurück: „Meine Religion sagt ganz klar, dass das nicht mein Geld ist. Ich hätte es nie behalten.“

Statt sich also zu bereichern, brachte er das Portemonnaie zu Bärbel Kraneburg, eine der Ehrenamtlichen, die in der Jesberger Flüchtlingsarbeit tätig sind. Khan lebt seit drei Jahren in der Kellerwaldgemeinde und engagiert sich beim Verein Vorfahrt für Jesberg, der sich für bessere Mobilität auf dem Lande einsetzt.

Bärbel Kraneburg sah beim Durchsehen des Fundstücks sofort, wem es gehörte – und rief bei Schüßlers an, um sie zu informieren. Die hatten mittlerweile jeden Stein auf der Bahnhofstraße umgedreht und in jeden Busch geschaut – erfolglos und unglücklich.

„Am Schlimmsten wäre es gewesen, wenn die Papiere weggewesen wären“, sagt Gerhard Schüßler. Nach mehreren Operationen hat der 80-Jährige stets etliche medizinische Ausweise bei sich, von EC-Karten, Führerschein und Personalausweis gar nicht zu reden. Das alles neu zu besorgen hätte viel Geld, Zeit und Nerven gekostet. Das hat Zaid Khan den Schüßlers erspart.

Beim Treffen am Küchentisch in Densberg wollte der ehrliche Finder weder Geld, Dank noch Schnaps. Vielleicht aber haben die Gäste ja schon beim 80. Geburtstag einen auf ihn getrunken.

