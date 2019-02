Feuer in einer Densberger Scheune

Ursache steht noch nicht fest

+ Die Feuerwehr suchte nach Glutnestern: In einer Scheune in Densberg war am Freitagabend aus bislang ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Foto: Feuerwehr Jesberg

Jesberg – Ein beherzter Scheunenbesitzer hat am Freitagabend ein Feuer in seiner Scheune in Densberg gelöscht. Der Mann hatte den Brand selbst entdeckt und mit einem Pulverlöscher ersticken können.