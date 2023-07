Hunderte Besucher beim Burgfest in Jesberg

Von: Sascha Hoffmann

Teilen

Zu Füßen des alten Gemäuers laden nun gemütliche Sitzbänke zum Verweilen ein. © Sascha Hoffmann

Schön war er eigentlich schon immer, nun aber präsentiert sich der Burgberg hoch oben über Jesberg fein herausgeputzt als attraktiver Veranstaltungsort.

Jesberg – Schön war er eigentlich schon immer, nun aber präsentiert sich der Burgberg hoch oben über Jesberg fein herausgeputzt als attraktiver Veranstaltungsort. Fertig geworden pünktlich zum traditionellen Burgfest, überzeugten sich am Wochenende, 1. und 2. Juli, scharenweise Besucher von den neuen Bänken, den Wegen und vor allem den steinernen Sitzreihen, die sich vor dem Pavillon den Berg emporschlängeln.

Hunderte machten es sich darauf gemütlich, um bei strahlendem Sonnenschein die zahlreichen Programmpunkte am Samstag und Sonntag zu genießen. Die waren dann allesamt wahrlich märchenhaft, von der musikalischen Eröffnung aus dem Leben einer Prinzessin über den Märchenkoch bis hin zur Zeitreise durch die Geschichte Jesbergs.



Lecker und gesund: Im Pfadfinderlager servierten Constantin Thiel (links) und Sylvester Benecke selbst gemachte Zitronenlimonade. © Sascha Hoffmann

Die Männer und Frauen der heimischen Gesangvereine begeisterten mit ihrem Auftritt ebenso wie die Jungen und Mädchen der Kellerwaldschule und der Kindertagesstätte Hand in Hand, während die Schwalmstadt Warriors mit den Cheerleadern und Mini-Mites sowie die Lucky Friends of Line Dance den Berg mit ihren Tänzen regelrecht zum Wackeln brachten.



Fest auf schmucker Burg in Jesberg

Einer von vielen Höhepunkten war die Burgerstürmung am Sonntagnachmittag. Die jungen Besucher hatten es dabei allerdings nicht auf die Ruine der romanischen Höhenburg aus dem zwölften Jahrhundert abgesehen, sondern auf die brandneue, schmucke Burg, die als Klettergerüst eigens für sie gebaut wurde. Robin Kriz ist mit seinen zehn Jahren dafür schon etwas zu alt und verteidigte derweil lieber das alte Gemäuer, kämpfte gegen seinen Pfadfinderfreund Artur Kufeld, natürlich ganz sicher mit Schaumstoffschwertern. Und zur Abkühlung gab es zwischendurch im kuscheligen Lager samt Lagerfeuer die von Constantin Thiel und Sylvester Benecke frisch zubereitete Zitronenlimonade – einfach lecker.



Leckeres in Hülle und Fülle wartete auf dem gesamten Festareal, von gegrilltem Wild über süße und herzhafte Crêpes bis hin zu Kuchen fehlte es an nichts. Auch vollmundigen Weine waren da im Angebot, mit denen es sich herrlich anstoßen ließ auf den Reichsfeldmarschall Prinz Maximilian von Hessen, Erbauer des Barockschlösschen im Treisbachgrund, dessen 300. Geburtstag die Jesberger in diesem Jahr feiern. Doch auch andere geschichtliche Phasen fanden ihren Platz, so entführten unter anderem die Brüder Grimm alias Loris Handel und Marlon Hofstätter in längst vergangene Zeiten, als der Burgberg sicher auch schon schön war, garantiert aber nicht ganz so schön wie heute. (Sascha Hoffmann)