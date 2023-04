Zum Tag der Streuobstwiese: Insekten brauchen Rettungsinseln

Jesberg

Tag der Streuobstwiese: Die ökologischen Flächen sind so wichtig wie nie zuvor.

Jesberg/Borken – Wenn man mit Carola Drüsedau auf ihrer Streuobstwiese unterwegs ist, kommt man aus dem Staunen nicht heraus: An jedem Baum stehen in diesem bislang so kalten April die Blüten in den Startlöchern, warten darauf, endlich mit voller Macht und Wucht hervorbrechen zu können. Die ganze Wiese ruft und lechzt nach Frühling, man kann es fast hören.

Carola Drüsedau weiß das, sie kontrolliert die Bäume, deren Blütenstände und Schnitte. Die Obstgehölzpflegerin kennt jeden Baum, sieht mit einem Blick, was wohl erst vergangene Nacht passiert ist: Die Krone eines Bäumchens ist eingebrochen. Der Täter ist kein Unbekannter, Drüsedau ist sicher, dass es der dicke Waschbär war, der gerne in den jungen Bäumen klettert. „Die Äste konnten sein Gewicht nicht tragen“, vermutet sie.

Die Streuobstwiese ist ein unverzichtbares Ökosystem

Der Waschbär aus dem nahen Wald ist aber nur eines der unzähligen Tiere, die auf, um und von Streuobstwiesen leben. Deren Bedeutung für die Natur ist so groß, dass Carola Drüsedau sie als „Rettungsinseln“ bezeichnet. Ist der Begriff nicht ein wenig übertrieben? Nein, sagt die Obstgehölzpflegerin, das sei er nicht: „Es ist hier genauso wie im Amazonasgebiet: Der Lebensraum für Tiere und Pflanzen schwindet, wird Tieren und Pflanzen in immer stärkerem Maße geraubt.“

Die Streuobstwiese, sagt sie, sei ein unverzichtbares Ökosystem. Auf ihr werde nicht nur Obst produziert, sondern sie biete viele Lebensräume und Kleinstrukturen auf relativ kleiner Fläche: „Deshalb sind sie ja so wertvolle Bereiche“, sagt sie.

Bereiche, in denen alte Bäume Schatten geben, junge Bäume mit noch lichten Kronen Licht durchlassen, sich also kühle und wärmere Zonen abwechseln. Und in denen es Heckensäume, Totholz- und Steinhaufen gibt: „Die sind enorm wichtig für Insekten und Kleinsäuger.“

Im Herbst einfach Stein- oder Laubhaufen nicht wegräumen, sondern einfach liegen lassen

Ihr Tipp: Im Herbst einfach Stein- oder Laubhaufen nicht wegräumen, sondern einfach liegen lassen. „Das ist eine gute Hilfestellung für die Natur: Wenn dann im Frühjahr die Blattläuse kommen, sind zum Beispiel die Marienkäfer schon da und warten nur darauf, sie zu fressen.“

Und gerade, weil den Insekten so viele Rückzugsorte fehlen, sind mit Büschen, Bäumen und Sträuchern bepflanzte Vorgärten so wichtig, sagt Drüsedau. Doch die werden, da Steine und Schotter als schick gelten, immer leerer. „Schmetterlinge, Spinnen, Falter und Vögel brauchen aber eine Heimat.“

Auch deshalb sind Streuobstwiesen ein so wichtiges ökologisches Feld. „Binnen eines einzigen Quadratmeters herrscht dort ungezähltes Leben“, sagt Drüsedau. Sowohl sichtbar auf der Oberfläche als auch im Boden, der in seiner schützenden Tiefe Würmern, Käfern und Nagern Wohnungen bietet. Das Leben auf der Streuobstwiese findet also sowohl in der Horizontalen als auch in der Vertikalen statt. Carola Drüsedau weiß, wie wichtig solche Gebiete sind. Ihre Erfahrung: „Jeder Vorgarten, jeder Obstbaum ist in diesen Zeiten des Artenschwunds wichtig.“ Zum bundesweiten Tag der Streuobstwiese am 29. April bietet sie Kurse und Aktionen an. (Claudia Brandau)