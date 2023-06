Ein Abend voller Komplimente: Jesbergs Bürgermeister Heiko Manz startet mit viel Lob in die zweite Amtszeit

Von: Claudia Brandau

Er erhielt viel Lob: Die Amtseinführung von Bürgermeister Heiko Manz (zweiter von rechts) in der Kellerwaldhalle war ein Abend der Anerkennung seiner Leistungen. Von links Erster Beigeordneter Klaus Wetzlar, Patricia, Luca und Sophia Manz, der neue und alte Bürgermeister und Parlamentsvorsteher Michael Wolf. © Claudia Brandau

Jesberg – Wenn die neue Amtszeit von Bürgermeister Heiko Manz so wird wie der festliche Einführungsabend, dann werden es sechs ganz wunderbare Jahre. Eine Zeit, in der es ununterbrochen Lob, Anerkennung und Komplimente hagelt – denn genau das erlebte der 40-Jährige am Donnerstag in der gesteckt vollen Kellerwaldhalle, als er in seine zweite Legislaturperiode eingeführt wurde, die am 1. Juli beginnt.

Dass der Densberger, der im März mit knapp 95 Prozent der Stimmen gewählt wurde, der richtige Mann für den Posten im Jesberger Rathaus ist – daran ließen die vielen Redner in ihren Grußworten keine Zweifel.

Heiko Manz: Ein geduldiger Zuhörer, ein Mann mit Überzeugungskraft

Parlamentschef Michael Wolf bezeichnete Manz als Vorbildcharakter: Als geduldigen Zuhörer, als Mann mit Überzeugungskraft, als ziel- und lösungsorientierten Menschen, der präsent sei, ohne im Mittelpunkt stehen zu wollen, als wertschätzenden Chef. „Deine Teams sind die Mitarbeiter in der Verwaltung, die Vereine, Kirchengemeinden, Gewerbetreibenden, Feuerwehrleute, Ehrenamtliche, Politiker. Und dein wichtigstes Specialteam – das ist deine Familie“, sagte Wolf. Manz sei ein Visionär, der vorangehe: Man dürfe deshalb gespannt sein auf die kommende zweite Amtszeit.

Auf die aber habe sich Manz ganz bewusst eingelassen, sagte Regierungspräsident Mark Weinmeister und würdigte das „riesentolle Zeugnis“, das die Wähler für die erste Amtszeit ausgestellt hatten und das Vertrauen, dass sie in ihn setzten. „Bei der ersten Wahl kann man ja noch sagen, huch, das hab ich nicht gewusst, dass ich überall präsent sein und so viele Entscheidungen treffen muss“, sagte Weinmeister. „Aber Heiko, all das wusstest du jetzt ja: also Glückauf!“

Bürgermeister von Jesberg: Heiko Manz schafft es, Wertschätzung zu geben

Auch Landrat Becker gratulierte noch einmal zum „bombastischen“ Wahlergebnis und zu Manz’ Erfolgen: Er habe es verstanden, Gemeinschaft zu bilden, Wertschätzung zu geben.

Das Wahlergebnis bezeichnete Dr. Philipp Rottwilm aus Neuental als ein „fast nordkoreanisches“ – nur dass sich Manz diesen Wert hart erarbeitet habe. Er lobte die herausragenden Zusammenarbeit, die weit über das hinausgehe, was man sonst kenne: Sie sei extrem freundschaftlich. Der Job des Bürgermeisters sei kein einfacher, aber: „Ich kenne wenige, denen er so auf den Leib geschneidert ist wie Heiko Manz.“ Dennoch weise der neben den Stärken auch drei eklatante Schwächen auf: Erstens Schalke 04. Zweitens die Unfähigkeit, auch mal „Nein“ zu sagen. Und drittens: dass er auch dann auf seine Frau Patricia höre, wenn Rottwilm auf Festen gut gelaunt vorschlage, noch zu bleiben und weiter Bier zu trinken.

Heiko Manz dankte seiner großen Familie. Sie sei Ratgeber, Kritiker und Kummerkasten in einem

Der derart gelobt/gescholtene Heiko Manz hielt die Abschlussrede: „Ein Chef ist nur so gut wie sein Team“, sagte er. Sein Team in der Verwaltung sei eingespielt, die Jesberger seien bestes Beispiel für gelebte Gemeinschaft. Sie präge den Ort, fördere den Zusammenhalt. „Nur gemeinsam können wir Jesberg zu einem noch besseren Ort machen.“

Manz ehrte am Ende, wie er selbst den ganzen Abend über geehrt worden war: Er dankte der „wunderbaren Gemeinde“, an deren Spitze er stehen dürfe. „Das ist eine Ehre.“ Und vor allem dankte er seiner großen Familie. Sie sei Ratgeber, Kritiker und Kummerkasten in einem. Donnernder Applaus. (Claudia Brandau)