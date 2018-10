900 Unterschriften gesammelt: Jesberger protestieren gegen Bankenschließung 

Jesberg. Die Jesberger sind sauer und das zeigen sie auch, mit einer Resolution. 900 Unterschriften liegen bereits vor. Ihre Forderungen sind deutlich.

Wo immer Ortsvorsteher Lothar Klitsch klingelt und um eine Unterschrift bittet: Kaum ein Jesberger zögert, seinen Namen unter die Resolution zu setzen, die sich gegen die Schließung der beiden Banken im Ort richtet. Die Forderung ist klar: Die Raiffeisenbank Borken und die Kreissparkasse Schwalm-Eder sollen weiter in der Kellerwaldgemeinde ansässig bleiben. Beide Geldinstitute haben angekündigt, die Mitarbeiter abzuziehen und die Zweigstellen in Automatenstandorte umzuwandeln (wir berichteten).

900 Unterschriften haben Ortsvorsteher und Freiwillige bereits gesammelt, wahrscheinlich kommen noch mehr zusammen. Gründe dafür gebe es viele, sagt Jesbergs Ortsvorsteher Lothar Klitsch: Allein angesichts der großen Zahl älterer Menschen sei es absurd, die Einwohner ihrer finanziellen Ansprechpartner zu berauben. „Die Mehrheit der Leute hier nutzen kein Online-Banking, sie gehen in die Filialen“, sagt Klitsch.

In beiden Geschäftsstellen, sowohl bei der Raiffeisenbank als auch bei der KSK, herrsche stets reger Betrieb, man habe nie den Eindruck, dass sich die Bankangestellten langweilten, sagt Bürgermeister Heiko Manz. „Persönliche Ansprache ist wichtig.“

Auch für die Gewerbetreibenden in der Kellerwaldgemeinde sei eine gute Betreuung und Beratung wichtig. „Sonst kann man ja gleich zur VW- oder Direktbank gehen“, sagen auch Günter Noll und Helmut Thiel, die ebenfalls Unterschriften sammeln. Bislang hätten fast alle Jesberger einer der beiden Banken die Treue gehalten, doch dafür gebe es keinen Grund mehr, wenn Mitarbeiter durch Automaten ersetzt würden.

Ein Kompromiss soll her

Diese Absicht verdeutliche das Ausbluten des ländlichen Raumes, sagt Bürgermeister Manz: Sowohl die Zahl der Arbeitsplätze als auch die Attraktivität der Gemeinde sinke massiv durch solche Maßnahmen. Deshalb haben die 900 Unterzeichner der Resolution, die fraktionsübergreifend und einmütig verfasst wurde, eine klare Position: Sie fordern die Vorstände der beiden Banken auf, das Vorhaben zu überdenken.

„Ziel muss es sein, dass KSK und Raiffeisenbank in Jesberg bleiben – vielleicht sogar in einem einzigen Gebäude“, sagt Lothar Klitsch. Seine Idee: Beide Geldinstitute könnten an je zwei Tagen in der Woche Mitarbeiter stellen und so Service und Beratung sicherstellen. Da die KSK den Mietvertrag fürs Haus in der Bahnhofstraße nicht verlängern will, könnte das Gebäude der Raiffeisenbank zum neuen, gemeinsamen Standort für beide Institute werden, so die Idee.

Die Jesberger stehen nicht allein mit dem Problem da: Auch in Zimmersrode soll die Filiale der Raiffeisenbank geschlossen und durch einen Neubau für einen Automatenstandort in der Nähe der Bischhäuser Tankstelle ersetzt werden. Auch dieser Plan stößt in Neuental auf alles andere als Begeisterung. Die KSK hat angekündigt, am Standort Zimmersrode festzuhalten.