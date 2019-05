Mit Kaffee und Kuchen: Leonie Völker sammelt Spenden für ihr Auslangsjahr in Südafrika

Gutes tun am Kap

+ © Kerstin Diehl Auf nach Südafrika: Leonie Völker geht für ein Freiwilliges Soziales Jahr ans Kap. Für ihre Spendensammelaktion hat sie ein riesiges Plakat entworfen. © Kerstin Diehl

Leonie Völker will nach dem Abi mit Kindern in Afrika arbeiten. Um Spenden zu sammeln, öffnet sie am Sonntag, 2. Juni, bei Kaffee und Kuchen in ihrem Garten in Reptich.