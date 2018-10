Retter hatten viel zu tun

Jesberg. Zur Sternübung des Kreisfeuerwehrverbandes Fritzlar-Homberg kamen 110 Aktive nach Jesberg.

Es war ein wahres Gedränge an Rettern: Bei der Sternübung des Kreisfeuerwehrverbandes Fritzlar-Homberg kamen am Samstag 110 Feuerwehrfrauen und- männer aus den elf Städten und Gemeinden im Altkreis in Jesberg zusammen. Das Team um Gemeindebrandinspektor Maik Schultz hatte an zehn Stationen Einsatzszenarien vorbereitet, die die Gruppen abarbeiten mussten – und die ihr gesamtes Können und Geschick erforderten.

Die eingesetzten Statisten spielten ihre Rollen äußerst realistisch, so wie Angela Knieling aus Hundshausen. Sie schrie verzweifelt um Hilfe als ihr „Übungsehemann“ bei der Übung mit dem Arm in eine Rundballenpresse gekommen. Das „Opfer“ selbst war ebenfalls realistisch hergerichtet. Der Unterarm war „abgetrennt“, aus der Wunde quoll pulsierend Filmblut. Die Einsatzkräfte mussten nicht nur die panische „Ehefrau“ beruhigen und versorgen, sondern auch die verletzte Person versorgen, retten und weitere mögliche Gefahren erkennen und beseitigen.

Überall hallten Hilferufe

In Reptich waren ebenfalls Hilferufe aus einem verrauchten Haus zu hören, in dem sich noch eine Frau in der Wohnung befand. An der Kellerwaldschule sollten die Retter ein Bewusstloser von einem Gerüst retten. Zudem ging es um die Rettung eines eingeklemmten Menschen, eine Vermisstensuche, einen Autobrand und einen Lasterunfall.

Die Stationen wurden nicht nur durch die Feuerwehren Jesbergs betreut, sondern auch durch das THW Homberg, die Malteser, die Feuerwehr Borken. Der Einsatzleitwagen 2 des Landkreises stand mit Personal der Feuerwehr Homberg als Koordinierungsstelle bereit.

54 Jesberger Retter gehörten zum Vorbereitungsteam um Jesbergs Wehrführer André Priester und seinen Stellvertreter Alexander Derx. Mike Grunewald aus Edermünde begleitete die Vorbereitungen seitens des Kreisfeuerwehrverbandes Fritzlar-Homberg.

Besonderes Augenmerk wird bei der Sternübung auf die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte gelegt. Neben der Erweiterung des Erfahrungsschatzes können Anwärter für einen Truppführerlehrgang sich die vermittelten Inhalte in einem Nachweisheft bescheinigen lassen.

Verpflegt wurden alle Teilnehmer aus der Feldküche der Feuerwehr Gudensberg. Das Viermannteam verwandelte 30 Kilo Nudeln, 25 Kilo Fleisch zusammen mit Tomatenmark und Brühe in eine schmackhafte Mahlzeit.