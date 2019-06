Unfall nach Wendemanöver in Jesberg

Bei einem Verkehrsunfall auf der B3 in der Ortsdurchfahrt von Jesberg entstand am Freitag gegen 13.35 Uhr ein Schaden von 3500 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

Nach Angaben der Polizei in Schwalmstadt war ein 68-jähriger Mann aus Jesberg mit seinem Passat in Richtung Gilserberg unterwegs. In der Ortslage wollte er wenden, setzt den Fahrtrichtungsanzeiger und holte aus. Ein nachfolgender 24-jähriger Mann aus Gießen hatte mit einem VW-Transporter das Wendemanöver nicht rechtzeitig erkannt und es kam zum Unfall. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, entstand am Passat ein Schaden von 2000 Euro, den Schaden am Transporter gab die Polizei mit 1500 Euro an.