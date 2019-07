Kasseler übernehmen das Autohaus Lohr in Falkenberg

Sie haben das Autohaus Lohr in Falkenberg übernommen: Julia Jaeger mit Zwergspitz Bonny und Yannick Menzel aus Kassel. Mit dem eigenen Betrieb erfüllt sich das Paar den Traum von der Selbstständigkeit.

Die Umbauarbeiten sind in vollem Gange. Julia Jaeger und Yannick Menzel haben das Autohaus Lohr in Falkenberg übernommen.

Der ehemalige Besitzer Barthel Lohr hatte aus Altersgründen nach einem Nachfolger gesucht. Der 59-Jährige hatte den seit über 50 Jahren bestehenden Betrieb zu einer festen Größe gemacht.

+ Barthel Lohr, Autohausbetreiber. © HNA „Das ist unser Betrieb“, habe sie gedacht, als sie sich mit ihrem Mann das Autohaus mit Werkstatt und Tankstelle anschaute. Seit Mai gehört die Peugot-Vertragswerkstatt mit Neuwagenverkauf und Autovermietung dem Paar aus Kassel, das inzwischen in Homberg wohnt. Die Autowerkstatt bleibt, der Service wird erweitert. „Wir reparieren künftig sämtliche Modelle“, sagt Kfz-Meister Menzel. Neu ist der An- und Verkauf von Gebrauchtwagen – Menzels Steckenpferd.

Um all ihre Pläne umsetzen zu können, hat das Paar zwei neue Arbeitsplätze geschaffen. Eine Service-Assistentin und ein Kfz-Mechatroniker gehören zum Team. „Wir suchen noch einen Serviceberater“, sagt die 27-jährige Jungunternehmerin. Ab 2020 bieten Jaeger und Menzel auch einen Ausbildungsplatz zum Kfz-Mechatroniker an.

Dass sich im Autohaus Lohr einiges verändert, sei auch den Menschen in Falkenberg aufgefallen. „Sie kommen vorbei oder rufen uns an und fragen, was wir vorhaben“, sagt Jaeger. Die Mund-zu-Mund-Propaganda sei positiv. „Wir werden gut angenommen“, sagt sie. „Die Menschen stehen hinter uns und freuen sich, dass wir den Betrieb aufwerten.“

Noch wird kräftig umgebaut im Autohaus

Noch ist das Autohaus vor allem eine große Baustelle. Dort entstehen ein neuer Servicebereich für die Kundenberatung und eine gemütliche Warteecke. Zur Tankstelle gehört künftig ein kleiner Shop. Die Neuwagenverkaufshalle bauten Jaeger und Menzel neu. „Als wir hier ankamen, erlebten wir einen Kulturschock“, sagt Jaeger. „Hier war die Zeit stehen geblieben.“ Anstatt Digitalisierung habe es noch Stempel gegeben, an denen man die Zahlen drehen musste.

Leicht gestaltete sich der Weg zur Verwirklichung ihres Traums nicht. „Ich weiß nicht, ob ich das alles gemacht hätte, wenn ich vorher gewusst hätte, wie hart die Umsetzung wird“, sagt die 27-Jährige. Menzel und Jaeger waren bereits in Kassel selbstständig. Seit April 2016 betrieb der 28-jährige Kfz-Meister eine eigene Werkstatt und eine Firma zum An- und Verkauf von Gebrauchtwagen. Die gelernte Zahnarzthelferin Jaeger unterstützte Menzel im Büro.

Doch dann wuchs bei ihnen der Wunsch nach etwas Eigenem, das sie selbst gestalten konnten. Als Mieter in Kassel sei das nicht möglich gewesen. Anfang 2017 begannen sie mit der Suche nach einem Betrieb, den sie übernehmen konnten. Im Februar 2018 trafen sie dann Barthel Lohr.

Der 59-Jährige hat zwei Töchter, die das Autohaus mit Werkstatt und Tankstelle jedoch nicht übernehmen wollten. Im Hinblick auf seinen 60. Geburtstag entschied er, sich einen Nachfolger für den 1964 von seinem Vater gegründeten Betrieb zu suchen – ohne Druck.

Die nun stattfindenden Veränderungen sieht er gerne. Eine Weile wird Lohr die Jungunternehmer noch unterstützen, bevor er sich endgültig in den Ruhestand verabschiedet.

Eine Eröffnungsfeier soll es Ende August, Anfang September geben – je nach Stand der Umbauarbeiten.

Hintergrund: So hat es mit dem Jungunternehmen geklappt

Fündig wurden die Jungunternehmer Julia Jaeger und Yannick Menzel auf der Nachfolgebörse nexxt-change im Internet. Dort hatte Barthel Lohr nach einem Nachfolger für seinen Betrieb gesucht. Doch Julia Jaeger und Yannick Menzel hatten Schwierigkeiten eine Bank zu finden, die bereit war, ihnen einen Kredit zu geben.

Der Grund: Sie verfügten nur über wenig Eigenkapital. Finanzielle Unterstützung bekam das Paar letztendlich von der Dorf- und Regionalförderung des Landes Hessen. Die Fördermittel konnten Jaeger und Menzel als Eigenkapital einsetzen und fanden so einen Kreditgeber. Kostenlose Hilfe bei der Aufstellung eines Businessplans bekamen sie von der Handwerkskammer Kassel.