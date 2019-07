Mann sticht in Knüllwald seine Ex-Freundin in den Hals

Remsfeld/Melsungen – Ein 38-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis hat seine frühere Freundin mit einem Messer bedroht und sie am Hals verletzt. Der Tatverdächtige befindet sich zurzeit in Haft.

Wie die Kriminalpolizei Schwalm-Eder am Dienstagnachmittag berichtete, hatte sich die Tat bereits in der Nacht zu vorigem Donnerstag ereignet.

Der Mann hatte seine ehemalige Freundin an ihrem Wohnort in Knüllwald besucht und sich mit ihr gestritten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung zückte er gegen 2.20 Uhr ein Messer und setzte es ihr an den Hals. Dabei erlitt die 31-Jährige eine Schnittwunde im Bereich des Kehlkopfes.

Der 38-jährige Tatverdächtige flüchtete daraufhin vom Tatort. Die verletzte 31-Jährige verständigte selbstständig einen Rettungswagen. Sie wurde nach der Erstbehandlung an ihrem Wohnort in ein Krankenhaus verbrachte, wo die Verletzung ambulant behandelt werden konnte.

Der flüchtige 38-Jährige, so heißt es in der Mitteilung der Polizei, konnte bereits am Donnerstagnachmittag in Melsungen von Kriminalbeamten festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel wurde er am Freitag der Haftrichterin am Amtsgericht Fritzlar vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Haftanstalt eingeliefert.