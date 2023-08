Andreas Koch aus Berndshausen tritt bei Bürgermeisterwahl in Knüllwald an

Von: Claudia Brandau

Er will Knüllwald gut tun: Andreas Koch tritt bei der Bürgermeisterwahl in Knüllwald am 8. Oktober als der von der SPD unterstützte Kandidat an. Das Foto zeigt ihn auf einer Bank überhalb seines Heimatortes Berndshausen mit Hund Mina. © Claudia Brandau

Andreas Koch ist einer der drei Kandidaten, die am 8. Oktober bei der Bürgermeisterwahl in Knüllwald antreten. Mitbewerber sind Amtsinhaber Jürgen Roth aus Lichtenhagen (UKW) und der unabhängige Kandidat Jürgen Pfeifer aus Remsfeld.

Knüllwald – Genau 14 Kilometer sind es, wenn man alle Straßen und Gassen in Niederbeisheim abläuft. Andreas Koch weiß das genau, denn er marschiert in diesen Tagen und Wochen längst nicht nur durch Niederbeisheim, sondern durch alle Knüllwälder Ortsteile, um Dörfer, Menschen, Themen besser kennenzulernen. Man könnte auch sagen: Andreas Koch läuft sich die Hacken ab.

Aber das sieht der 49-Jährige, der am 8. Oktober als unabhängiger und von der SPD unterstützter Bürgermeisterkandidat in Knüllwald antritt, längst nicht so flapsig wie es klingt. Denn Koch klingelt gerne an jeder Tür – ohne jeden Vorbehalt, wie er sagt, dafür mit viel Interesse an den Menschen, die sie ihm öffnen. „Mir macht es Spaß, mich vorzustellen, denn ich bin ein Teamplayer und gerne mit anderen zusammen.“ Seine Erfahrung: Wenn man offen auf Menschen zugeht, kann man viel erreichen.

Andreas Koch zog wegen der Liebe nach Berndshausen

Der gelernte Bilanzbuchhalter war früher Gemeindevertreter in Neuental – bis er den Sitz aufgab, weil er der Liebe wegen nach Berndshausen zog. Dort lebt er mit Frau Julia und den Kindern Alena, Max und Mia.

Koch hat eine gesunde Familie, ein schönes Haus, eine sichere Stelle als Personalleiter bei einem mittelständischen Betrieb in Kassel und ein gutes Leben. Warum bewirbt er sich aufs mit viel Stress verbundene Bürgermeisteramt? Die Frage kennt er zur Genüge: „Viele wollen wissen, warum ich mir das denn, antun‘ will.“

Koch sieht es anders, er denkt nicht ans „Antun“, sondern ans Verändern. „Es ist nur schwer auszuhalten, dass Knüllwald so oft mit negativen Schlagzeilen in der Zeitung steht“, sagt er und berichtet, wie er in einer Debatte mit Freunden den Satz sagte: „Wenn es für die Bürgermeisterwahl keinen Gegenkandidaten gibt, überlege ich, ob ich selbst antrete.“ Die Freunde waren nicht etwa überrascht, sondern begeistert.

Wenn ich in Knüllwald etwas bewegen will, muss und will ich wirklich alle mitnehmen.

Und so entstand aus der Ratlosigkeit angesichts einer „schwierigen politischen Situation“ der Entschluss, selbst fürs Amt zu kandidieren. „Mir fehlt das Verständnis dafür, warum andere Gemeinden so viel können und wir nicht.“

Koch gehört der SPD an, bezeichnet sich aber „als von der SPD unterstützter Kandidat“. Warum? „Wenn ich in Knüllwald etwas bewegen will, muss und will ich wirklich alle mitnehmen“, sagt er. Da sei kein Platz für Parteipolitik, es gehe viel mehr ums Miteinander als um politisches Geplänkel.

Der Berndshäuser sieht seinen beruflichen Werdegang als Vorteil fürs Amt an der Spitze der Verwaltung: „Man hat einen ganz anderen Blick auf die Dinge, wenn man aus der Wirtschaft kommt.“ Und dieser andere Blick sei notwendig, ist er überzeugt: „Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe, aber ich glaube, ich würde Knüllwald gut tun. Denn ich stehe für Austausch und Kommunikation.“

Und genau diese Begriffe, das höre er bei seinen Haustürbesuchen immer wieder, beschrieben das große Thema in Knüllwald. „Niemand weiß was, keiner hat eine Ahnung, wo wir stehen, viele haben Sorge, dass uns Homberg komplett übernimmt.“

Andreas Koch hat diese Sorge nicht. Er sieht als Mitglied im Vorstand der Knüll-Touristik die Chancen, die die Gemeinde bietet – wenn man sie denn gut vermarktet. Koch glaubt fest an den Urlaubscharakter der Region, hat zusammen mit seiner Frau Julia das Landhaus Rinnetal in Allmuthshausen in familienfreundliche Ferienwohnungen samt Indoor-Spielplatz für Kinder verwandelt. Knüllwald ist für ihn nicht nur für den Tourismus interessant, sondern in jeder Hinsicht liebenswert.

Koch bezeichnet Knüllwald als Lebensgemeinde

Zu Kochs Lieblingsplätzen gehört eine Bank am Waldrand, die den Blick auf Berndshausen ermöglicht. Eine idyllische Ansicht – zu der der Verkehr auf der A7 unüberhörbar rauscht, vor der der große Lastwagen-Parkplatz oberhalb von Berndshausen unübersehbar liegt.

„Das ist der Fortschritt mitten in der Idylle“, beschreibt Koch das Bild. „Dafür liegen wir genau in der Mitte von Deutschland, man muss sich entwickeln“, sagt Koch und bezeichnet Knüllwald als Lebensgemeinde, die eben keine Industriegemeinde sei, trotz des nun fast vollen Gewerbegebietes in Remsfeld. Die Gewerbesteuer liege bei zwei Millionen Euro, doch das lenke nicht ab von den drängenden Themen: Die Zukunft und der Sanierungsstand der beiden Freibäder in Niederbeisheim und Rengshausen, der seit langem geplante Bau des Seniorenheims, die Ausrüstung und der Stand der Feuerwehren, deren Bedarfs- und Entwicklungsplan seit Jahren veraltet sei, der Leerstand in Dörfern, die ausbaufähige medizinische Versorgung, der fehlende Jugendpfleger: „Wir dürfen die Augen vor all diesen Themen nicht verschließen“, sagt Koch. „Das muss man angehen – nicht eines darf man aussitzen. Wir müssen raus aus der Lethargie.“

Koch berichtet von Ideen, Visionen und Plänen, erzählt vom Jugendraum in Remsfeld, der so lange nicht benutzt worden sei, dass niemand wusste, wo der Schlüssel lag, als er ihn hatte besichtigen wollen.

Themen über Themen. Was wäre sein Ziel, wenn er im Oktober gewählt würde? „Drei Amtsperioden im Amt zu sein: Da kann man gemeinsam richtig viel gestalten.“ Auf das Wort „gemeinsam“ legt er großen Wert: „Ich bin und bleibe ein Teamplayer.“

Steckbrief zum Bürgermeisterkandidaten Andreas Koch

Geburtsort: Fritzlar

Fritzlar Geboren: 30. Oktober 1973 Wohnort: Berndshausen

30. Oktober 1973 Wohnort: Berndshausen Familienstand: verheiratet

verheiratet Beruf: Personalleiter

Personalleiter Berufliche Stationen: Bilanzbuchhalter (steuerliche Betreuung Mittelstand und Privatpersonen), kaufmänische Leitung (mittelständische Unternehmen in Fritzlar und Kassel) und seit vielen Jahren Personalleiter im Mittelstand.

Bilanzbuchhalter (steuerliche Betreuung Mittelstand und Privatpersonen), kaufmänische Leitung (mittelständische Unternehmen in Fritzlar und Kassel) und seit vielen Jahren Personalleiter im Mittelstand. Parteizugehörigkeit: SPD

SPD Ehrenämter: Feuerwehrmann, im Vorstand der Knüll- Touristik, Mitglied in diversen Vereinen, ehemaliger Jugendleiter und Vereinsvorsitzender

Feuerwehrmann, im Vorstand der Knüll- Touristik, Mitglied in diversen Vereinen, ehemaliger Jugendleiter und Vereinsvorsitzender Hobbys: Wandern, Reisen und Sport.

Wandern, Reisen und Sport. Leibspeise: Kaiserschmarrn oder Pasta.

Kaiserschmarrn oder Pasta. Lieblingslied: „Ohne Dich“ von der Münchener Freiheit. „Das war unser Hochzeitslied.“

(Claudia Brandau)