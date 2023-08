Bürgermeister Jürgen Roth (UKW) tritt erneut bei der Wahl in Knüllwald an

Von: Claudia Brandau

Er will seine Arbeit im Rathaus fortsetzen: Bürgermeister Jürgen Roth tritt bei der Wahl für die UKW an. Das Bild zeigt ihn auf der großen Ruhebank, die am Premiumwanderweg „Rund um den Rommelsberg“ oberhalb von Lichtenhagen steht. © Claudia Brandau

Jürgen Roth (UKW) ist einer der drei Kandidaten, die am 8. Oktober bei der Bürgermeisterwahl in Knüllwald antreten. Die beiden Mitbewerber sind der von der SPD unterstützte Andreas Koch aus Berndshausen und der unabhängige Jürgen Pfeifer aus Remsfeld.

Lichtenhagen – Wenn Jürgen Roth von der imposanten Ruhebank am Waldrand ins Tal blickt, sieht er vorn sein Heimatdorf Lichtenhagen liegen und weiter hinten das Tal, das sich in Richtung Kassel öffnet. „Hier gibt es so viel zu schauen: Man kann entscheiden, ob man den Blick aufs Naheliegende oder in die Ferne richtet“, sagt Roth.

Genau das tut der 59-Jährige gerade auch beruflich: Knüllwalds Bürgermeister, der einstimmig von den Unabhängigen Knüllwäldern als Kandidat nominiert wurde, richtet den Blick sowohl auf die näher rückende Wahl am 8. Oktober als auch auf Aufgaben, die wohl erst in Zukunft Früchte tragen.

„Ich gehe mit dem positiven Gefühl ins Rennen, dass ich in der ersten Amtszeit viel geschaffen habe“, sagt Roth und zählt auf: Die Verwaltung wurde grundhaft umgebaut, deren Digitalisierung fortgeführt, die interkommunale Zusammenarbeit ausgebaut, die Finanzverwaltung mit Homberg, Frielendorf, Schwarzenborn auf eine Gemeinschaftskasse umgestellt. Der neue, große, zehn Städte und Gemeinden umfassende Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll hat seinen Sitz in Knüllwald. Das alles sei vielleicht nicht besonders öffentlichkeitswirksam, aber wichtig und notwendig.

Ich verspreche keine Wolkenkuckucksheime, sondern das Machbare.

All die Projekte, die in seiner ersten Amtszeit begonnen wurden, will er in der zweiten Legislaturperiode fortsetzen. „Ich hatte anfangs eine bescheidene Haushaltslage vorgefunden: Jetzt sind die Finanzen in eine vernünftige Struktur gebracht“, betont Jürgen Roth. „Die Haushaltspläne sind ausgeglichen, wurden alle genehmigt – obwohl das Land die Daumenschrauben immer enger gedreht hat.“ Der 59-Jährige, der aus dem Homberger Stadtteil Wernswig stammt, ist stolz aufs Erreichte, denn: „Wir haben ein so gutes finanzielles Niveau erreicht, dass wir bis zum 30. Juni keinen Cent Kassenkredit aufnehmen mussten.“

Und trotzdem habe er vieles bewegt und investiert: Etliche Feuerwehren erhielten neue Fahrzeuge, der Ortsteil Hausen eine Begegnungsstätte, Ellingshausen die sanierte Teichanlage, Rengshausen und Berndshausen neue Dorfplätze.

Auch Appenfeld soll einen solchen Treffpunkt erhalten, wenn das baufällige Haus, das die Gemeinde jetzt gekauft hat, abgerissen wurde, um Platz zu schaffen. Die Genehmigung für den Abriss des Hauses liege bereits vor.

„Ich habe mit viel Überzeugungskraft vieles hinbekommen“, sagt Roth. Und das trotz der Tatsache, dass es für ihn rasch abzusehen gewesen sei, dass seine erste Amtszeit nicht einfach werden würde. Roth hat als Kandidat der Unabhängigen Knüllwälder (UKW) keine Mehrheit im Parlament: „Das ist alles andere als eine Idealbedingung: „Ich muss für Ideen werben, Position vertreten, Überzeugungsarbeit leisten.“ Und auch das sei nicht leicht: Anfangs habe er noch die Fraktionssitzungen besucht, aber dann schon bald keine Einladungen mehr erhalten – auch das mache die Gremienarbeit schwierig.

Roth will mit Flyern und Plakaten für sich werben

Sein Wunsch für die eventuelle zweite Amtszeit: Dass stabile Jahre folgen, in denen er den Fokus aufs Wohl der Gemeinde legen kann. „Wir brauchen Kontinuität, um gemeinsam auf einem guten Weg voranzukommen und wir brauchen eine Zeit ohne große Krisen, um stabile Verhältnisse für Knüllwald schaffen zu können.“ Auch, um solch große Herausforderungen wie die Sanierung des Freibades Rengshausen vorzunehmen, die mit 3,6 Millionen Euro veranschlagt ist. Viele Pläne.

Demnächst will Roth unter anderem mit Flyern und Plakaten für sich werben. „Aber mein Wahlkampf läuft ja bereits seit fünfeinhalb Jahren“, sagt er und verweist auf seine Arbeit und Amtszeit, die im Januar 2018 begann. Den Posten des Knüllwälder Bürgermeisters kannte er damals schon gut, er, der bis dahin in der Kreisverwaltung tätig war, hatte bereits ein Jahr die Geschäfte für den erkrankten Vorgänger Jörg Müller geführt.

„Ich wusste also, was auf mich zukommt“, sagt er. Der Beruf des Bürgermeisters sei ein anstrengender, ein zeitintensiver, aber auch abwechslungsreicher, schöner: Roth würde ihn 2024 gerne zum zweiten Male antreten.

Zum Bürgermeisteramt gehören auch negative Nachrichten

Oft fährt er die 16 Ortsteile mit dem E-Bike ab – zur Entspannung, aber auch um die Dörfer im Blick zu haben, um Interesse zu bekunden. Roth erfährt dabei die beeindruckende Größe der Flächengemeinde: Viele Orte, Flächen, Ansprüche und Bedürfnisse. „Ich verspreche den Wählern keine Wolkenkuckucksheime, sondern das Machbare zu machen und das Unmögliche zu lassen.“ Roth verweist auf Fördertöpfe: Viele Angebote seien verlockend, aber „Fördergeld hat die unangenehme Eigenschaft, dass es fast immer Eigenanteile und Folgekosten mit sich bringt.“

Aber auch, wenn es zum Bürgermeisteramt gehöre, dass man „mit harten Bandagen kämpft und auch mal negative Nachrichten verkünden“ müsse, wünscht sich Roth für die eventuelle zweite Amtszeit doch Veränderungen: „Ich möchte mit dem Parlament zusammenarbeiten. Mein Angebot, die Fraktionen zu besuchen, steht nach wie vor. Denn ich würde mir wünschen, dass man freundlicher miteinander umgeht. Ohne Kämpfe wäre vieles einfacher. Man verschwendet einfach so viel Kraft in diesen Debatten.“

Steckbrief zum Bürgermeisterkandidaten Jürgen Roth

Geburtsort: Homberg

Homberg Geboren : 24.12.1963

: 24.12.1963 Wohnort: Lichtenhagen

Lichtenhagen Familienstand: verheiratet

verheiratet Beruf: Bürgermeister

Bürgermeister Berufliche Stationen: Von September 1979 bis Ende Dezember 2017 Verwaltungsangestellter/Verwaltungsfachwirt beim Schwalm-Eder-Kreis

Von September 1979 bis Ende Dezember 2017 Verwaltungsangestellter/Verwaltungsfachwirt beim Schwalm-Eder-Kreis Parteizugehörigkeit: keine

keine Ehrenämter: aktiver Feuerwehrmann seit 1984, Ortsbeirat Lichtenhagen, Beigeordneter und 1. Beigeordneter sowie Gemeindevertreter Hobbys: Feuerwehr, Lesen, Radfahren, Camping

aktiver Feuerwehrmann seit 1984, Ortsbeirat Lichtenhagen, Beigeordneter und 1. Beigeordneter sowie Gemeindevertreter Hobbys: Feuerwehr, Lesen, Radfahren, Camping Leibspeise: Pizza, Rouladen mit Rotkohl und selbstgemachten Klößen.

Pizza, Rouladen mit Rotkohl und selbstgemachten Klößen. Lieblingslied: Herbert Grönemeyer „Sekundenglück.“

(Claudia Brandau)