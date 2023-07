Die Macherin geht von Bord: Rektorin Anette Zeiß aus Knüllwald geht in den Ruhestand

Von: Christine Thiery

Hat in 34 Jahren viel erreicht: Rektorin Anette Zeiß geht in den Ruhestand. Mit auf dem Spielgerät sind die Schülerinnen Amelie Wissemann und Anna-Marie Aßmann, im Hintergrund die kürzlich sanierte Schule. © christine thiery

Rektorin Anette Zeiß verlässt die Berlin-Tiergarten-Schule in Remsfeld. In ihre Zeit fällt unter anderem der Aufbau eines freiwilligen Ganztagsangebotes.

Remsfeld – Sie ist eine Macherin und am liebsten aktiv. Damit kann man viel erreichen. Anette Zeiß, Rektorin der Berlin-Tiergarten-Schule in Remsfeld, hat viel bewegt in den vergangenen 34 Jahren. Zum Schuljahresende geht die 66-Jährige in den Ruhestand, jetzt wurde sie feierlich verabschiedet.

Zurzeit ist die Schule auf dem neuesten Stand. Schulgebäude, Turnhalle und Schulhof sind frisch saniert, alles ist tipptop gepflegt. Die letzten Klassenzimmer werden mit der modernsten Technologie ausgestattet: mit digitalen Tafeln. „Als ich anfing, gab es gerade mal die ersten elektrischen Schreibmaschinen, die den Verwaltungsalltag erleichterten“, sagt Zeiß. Das war 1989.

Bereits damals hatte sie sich als Konrektorin beworben. Wegen der damaligen Lehrerschwemme musste sie einige berufliche Umwege nach dem Staatsexamen nehmen. So war sie ein Jahr stellvertretende Leiterin in einem Mutter-Kind-Heim und Lehrerin in der Berufsbildung für Jugendliche, die ihren Hauptschulabschluss nachholen sollten.

Mit der Stelle in der Berlin-Tiergarten-Schule bekam sie nach der Verbeamtung eine neue Perspektive und sie zog mit ihrem Lebensgefährten nach Hülsa, wo sie immer noch lebt. Lange Zeit arbeitete sie an der Seite von Joachim Losekamp, bevor sie 2008 Rektorin der Schule wurde. Die Hälfte ihrer Stelle bestand aus Unterricht, der andere Teil war Verwaltungsarbeit. Die Bürokratie in der Schule habe drastisch zugenommen, da bleibe immer weniger Zeit für die Kinder, das findet sie schade. Sie erinnert sich am liebsten an Aktionen wie den Bau des alten Holz-Spielplatzes, bei dem alle mit anpackten. Eltern, Kinder und Lehrer in der Schule gemeinsam zu erleben, das sei der schöne Teil der Aufgabe gewesen.

In ihre Zeit fällt auch der Aufbau des freiwilligen Ganztagsangebotes, die BTS war vor rund 20 Jahren einer der ersten Schulen im Landkreis, die eine Nachmittagsbetreuung anbot, ganz unkonventionell und kreativ mit den Vereinen zusammen. „Wir haben das einfach gemacht, weil wir den Bedarf bei den Eltern sahen“, sagt sie. Das sei reine Überzeugung gewesen. Wehmut empfindet Annette Zeiß, wenn sie an die Aufgabe des Hauptschulzweiges vor ein paar Jahren denkt. „Wir konnten noch jeden Schüler an die Hand nehmen und fördern.“ Das sei in großen Verbünden nicht möglich.

Rund 80 Schüler werden in Remsfeld derzeit in der Grundschule unterrichtet, die Knüllköpfchenschule in Schwarzenborn kommt als Außenstandort mit 40 Kindern dazu. „Ich war immer sehr gerne Lehrerin und aktiv“, sagt Zeiß. Ihre zupackende Art spiegelt sich auch in ihren Hobbys. Skifahren und Surfen gehörten dazu, außerdem war sie Reiterin und besaß auch Pferde. Immer auch hatte sie Hunde, zurzeit Windhunde. Aus der Tierliebe hatte sie eigentlich einen Beruf machen und Tierärztin werden wollen. Nun waren es ungezählte Kinder, die sie in den vergangenen 34 Jahren an der BTS unterrichtet, begleitet und unterstützt hat, die sich sicher – wie auch die Kollegen – gern an sie erinnern werden.

Jetzt möchte sie sich privaten Dingen widmen. Sie geht mit ein wenig Wehmut, werde vieles vermissen – aber freut sich auch sehr auf die neue Lebensphase, die sie nun vor sich hat.