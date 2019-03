Ein Lokal und fünf Feten: Oberbeisheim feiert erstmals Kneipenfest

Oberbeisheim – Dieses Duo hat schon einiges auf die Beine gestellt, jetzt geht es in eine neue Runde: Edgar Steube und Holger Hasenbein organisieren für Samstag, 6. April, das erste Oberbeisheimer Kneipenfest in der Knüllwaldschänke.

Ein Ort, fünf Kneipen, so das Motto der Party, in dessen Fokus die Musik steht. Denn anders als bei sonst üblichen Kneipenfesten findet es an einem einzigen Standort statt. Das Dorfgemeinschaftshaus in Oberbeisheim bietet viel Platz, neben der Gaststätte werden auch Kegelbahn, der große Saal und die Räume der Feuerwehr und die der Vereine zur Bühne.

Höhepunkt ist der Auftritt Michael Holderbusch, Finalist der RTL-Show „Das Supertalent“. Der 39-jährige Baunataler belegte 2010 den 2. Platz mit einer Interpretation von Joe Cockers Hit „You are so beautiful“. Holderbusch wohnte sogar bis vor Kurzem in Oberbeisheim, weshalb den Organisatoren auch der Coup gelang, ihn fürs Kneipenfest zu gewinnen.

Daneben wird das Programm bunt. In den anderen Räumen legt DJ Frieder Country- und American Musik auf und Stefan aus dem Voralpenland unterhält die Freunde der flotten Volksmusik auf seinem Akkordeon. Edgar Steube, einst Diskjockey rund um Kassel, legt unter dem Label „Eddys Plattentreff“ echte Scheiben aus Vinyl auf.

Ab 22.30 Uhr geht die Reise zurück in die 1960er- und 70er-Jahre. Die Hersfelder Band „Streamline“ übernimmt dann mit einem Mix aus Soul, Funk und Rock´n Roll. Zudem gibt es eine Cocktailbar und ein Schnitzelbuffet, auch für Vegetarier ist gesorgt.

Steube und Hasenbein haben es sich auf die Fahne geschrieben, Kultur nach Oberbeisheim zu holen. Unter ihrer Regie trat die Bad Hersfelder Jugendtheatergruppe „Die Pürierstäbe“ im Dorfgemeinschaftshaus auf. Holger Hasenbein organisiert jährlich mit den Knüllwaldmusikanten ein Oktoberfest. „Jede Kneipe im Ort ist Gold wert“, sagt Steube, „sie hält das Dorfleben am Laufen.“ Hasenbein ist seit zehn Jahren Wirt der Gaststätte, die der Treffpunkt der Oberbeisheimer Vereine ist. Die Feuerwehrräume schließen sich direkt an das Gebäude an. Platz gibt es genug – und so kam das Team auf die Idee, auf dem großen Terrain ein Kneipenfest zu veranstalten.

Und in Zukunft wird es in Oberbeisheim kulturell noch interessanter. Edgar Steube baut derzeit seine eigene Garage zu einer Kulturgarage um.

Der ehemalige Leiter der Stadtjugendpflege Bad Hersfeld – dort leitete er auch die Theatergruppe „Pürierstäbe“ und rief die Kleinen Festspiele für Kinder und Jugendliche ins Leben – will seine Passion für Theater, Musik, Kabarett und Kleinkunst mit anderen teilen. In der Garage sollen demnächst im kleinen Rahmen Künstler auftreten.

Kneipenfest: Samstag, 6. April, 19 Uhr, Knüllwaldschänke Oberbeisheim.

Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro. Kontakt: Tel. 05685/1817 und hasenbein@wichte.de.