Esther Wiederhold stellt in Wallenstein Porträts am Sonnenweg aus

Von: Christine Thiery

Wie eine Galerie im Wald: Esther Wiederhold aus Wallenstein stellt ausdrucksstarke Porträts am Sonnenweg aus. © Christine Thiery

Gesichter über Gesichter: Esther Wiederhold malt am liebsten Menschen. Meist von Frauen, aber auch einige Männerporträts sind darunter.

Wallenstein – In den vergangenen Jahren hat die Kunstlehrerin an die 50 solcher Porträts geschaffen. Drei davon hängen an dem neuen Kunstpfad Sonnenweg in Wallenstein und schauen nun die Besucher durch die Bäume an.

Künstlerisch sei sie schon immer tätig gewesen, sagt Esther Wiederhold: „Das Kreative liegt mir.“ Nach dem Abitur studierte die gebürtige Hombergerin Lehramt für Sachunterricht im technischen Bereich und Kunst. In ihrem Zuhause in Wallenstein hängen zahlreiche ihrer Bilder, auch Plastiken hat sie schon angefertigt. „Ich interessiere mich für den menschlichen Ausdruck“, sagt die 57-Jährige, besonders für den Ausdruck starker Frauen.

In ihrem Wohnzimmer hängen Drucke ihrer Bilder, etwa afrikanische Frauenporträts, gemischt mit Drucken der berühmten mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo, die als Expressionistin galt und viele Selbstporträts anfertigte.

In den ruhigen Zeiten der Corona-Pandemie und den Lockdowns wurde das schlummernde kreative Talent Wiederholds wieder geweckt. Rund vier Dutzend Bilder entstanden in den vergangenen drei Jahren. Als Technik benutzt sie Holzbuntstifte, sogenannte Polychromos. Der Untergrund ist schwarz, aber das Endergebnisist dann bunt. Sehr farbig sind ihre Bilder und ausdrucksstark. „Beim Malen denke ich nicht, ich male einfach.“

Bilder für den Wallensteiner Sonnenweg

Diese Tätigkeit fessele sie total: „Da bin ich im Hier und Jetzt, das ist großes Glück.“ Oft sind es Menschen aus aller Welt, die sie nachempfindet. Sie malt in DIN-A4 Größe. Die Bilder für den Wallensteiner Sonnenweg fotografierte sie ab und ließ sie in Acryl gezogen, vergrößert drucken. Die Idee, Bilder an Bäume zu hängen, liegt für sie nahe. Die 57-Jährige lebt in Wallenstein unterhalb des Waldes und verbringt dort viel Zeit mit ihrem Neufundländer Bruno bei Spaziergängen. „Ich bin sehr mit der Natur verbunden“, sagt die Grundschullehrerin. Daher passe das gut.

Zur 800-Jahr-Feier in Wallenstein wurde ein kleiner Kunstpfad angelegt, unter anderem auch mit eingen Holzskulpturen. Und eben ihre Gemälde. Die drei Bilder heißen: „Drifting thoughts“ /treibende Gedanken) , Stay away from my Heart (Bleib meinem Herzen fern) und Behind reality (Hinter der Wirklichkeit).

Sie gibt ihren bunten Werken englische Namen, das sei passend. Bisher habe sie noch kein Bild verkauft, das dürfe sich aber gerne bald ändern. Eigentlich will Esther Wiederhold die Welt nur ein wenig bunter machen. „Das ist gerade im Moment nötig.“

Wiederhold ist seit 1991 in Oberaula als Grundschullehrerin an der Schule am Katzbachtal tätig. Die gebürtige Hombergerin lebt seit 1999 in Wallenstein und hat eine Tochter.

Wallensteiner Wichtel steht schon: Christine und Michael Haas stellen die „Heidelwallis“ vor

Anlässlich der anstehenden 800-Jahr-Feier in Wallenstein am Samstag, 26. August, und Sonntag, 27. August, haben Christine und Michael Haas einen Teil des Sonnenwegs oberhalb der Ritterstraße und der Straße „Schöne Aussicht“ mit Kunstwerken versehen.



Unter anderem sind dort Holzskulpturen von Michael Haas zu sehen, darunter auch der sogenannte Heidelwichtel. Um diesen herum wird die Geschichte von den Heidelbeerwichteln, den Heidelwallis, verwoben. „Dies ist nicht nur für Kinder sehr anziehend, auch Erwachsene erfreuen sich daran“, sagt Christine Haas.



Ein Zwerg im Wald: Christine und Michael Haas bereichern die Landschaft. © Christine Thiery

Der Ursprung der Idee ist überall sichtbar, denn an vielen Stellen in der Region wachsen Heidelbeersträucher. Christine Haas hat an den Bäumen kleine Miniaturen dazu geschaffen, die das Zuhause der Heidelwallis symbolisieren sollen. Der Waldweg ist eine Mischung aus der Geschichte rund um die Heidelwichtel, um die Skulpturen und die Bilder von Esther Wiederhold. Es gibt einige Kunstwerke zu sehen auf dem kleinen Minikunstpfad.



Zwei Liedtafeln mit dem „Wallensteinlied“ und „Mein Dörflein am Knüll“ befinden sich dort. Beim Wandern gibt der Weg zudem schöne Ausblicke auf Wallenstein, und bis zum Knüllköpfchen frei. Der Weg ist im Dorf und am Wallensteiner Naturschwimmbad ausgeschildert. Zur 800-Jahr-Feier Ende August wird er nochmals besonders gekennzeichnet. (Christine Thiery)