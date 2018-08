Explosion: Haus in Knüllwald eingestürzt, eine Person tot, eine vermisst

Das durch die Explosion eingestürzte Haus in Knüllwald-Wallenstein.

Knüllwald. Eine Explosion hat es am späten Montagnachmittag im Schwalm-Eder-Kreis gegeben. Dabei ist ein Haus eingestürzt. Eine Frau ist tot. Ihr Mann wird vermisst.

Dieser Artikel wird ständig aktualisiert - zuletzt um 21.13 Uhr. Gegen 17.15 Uhr hatte es die Explosion in einem Wohnhaus in Knüllwald-Wallenstein, Hüttenmühle, gegeben. Das Haus ist dabei komplett eingestürzt. Von den zwei Personen, die sich im Haus aufgehalten haben sollen, wurde die 74-jährige Bewohnerin tot geborgen. Ihr 87-jähriger Ehemann wird noch unter den Trümmern vermisst. Auch per Hubschrauber - mit einer Wärmbildkamera - wurde nach ihm gesucht. Zunächst war von vier Personen die Rede gewesen. Die beiden Hunde des Ehepaares sind vermutlich ebenfalls unter den Trümmern eingeschlossen.

Ein Trümmerhund aus Marburg wird eingesetzt, um nach den Verschütteten zu suchen. Ein zwölfjähriges Mädchen aus der Nachbarschaft zog sich nach Angaben der Polizei wegen herumfliegender Glassplitter Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Glassplitter lagen schon weit vor dem Haus auf dem Boden, daneben auch Hausrat und Trümmerteile.

Ein Nachbarhaus wurde von der Explosion derart in Mitleidenschaft gezogen, dass es zunächst nicht bewohnbar ist. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich bei der Unglücksursache um eine Gasexplosion gehandelt haben, die das Wohnhaus zum Einsturz brachte. Das Haus wurde nach Angaben des Landrats Winfried Becker (SPD) mit Gas versorgt. Die Retter waren anfangs nicht sicher, ob noch Gas an der Unglücksstelle austreten würde. Mit Drehleiter und unter Atemschutz näherten sie sich dem Unglücksort. Die Bundeswehr rückte mit schwerem Gerät an, mit dem die Trümmer beiseite geschafft werden sollen.

"So eine Schadenslage hatten wir noch nie", sagte Knüllwalds Bürgermeister Jürgen Roth. Mit ihm sind auch der Landrat und der Vize-Landrat des Schwalm-Eder-Kreises am Einsatzort.

Die Explosion soll so stark gewesen sein, dass man sie noch im benachbarten Ort Rodemann gehört und gespürt haben soll, wie Zeugen berichten. Rodemann liegt Luftlinie etwa acht Kilometer von Wallenstein entfernt. Bei dem explodierten Gebäude handelte es sich um einen Teil der am Ortsrand gelegenen Hüttenmühle, die aus mehreren Häusern besteht.

Mitarbeiter eines Unternehmens, das dem explodierten Haus gegenüberliegt, hatten die Explosion gesehen. Ein Notfallseelsorger kümmert sich um Zeugen.

Feuerwehr, Polizei und THW befinden sich mit 150 Personen im Großeinsatz. Die Polizei geht davon aus, dass der Einsatz noch bis in die Nacht andauern wird. Die polizeilichen Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Homberg übernommen.

Die Schadenshöhe wird derzeit von der Polizei auf 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt.

Hier ist Wallenstein

Die Gemeinde Knüllwald hat rund 4500 Einwohner, der Ortsteil Wallenstein 216. Wallenstein wurde im Dezember 1971 mit acht weiteren Gemeinden zu Knüllwald zusammengeschlossen. In der Nähe befindet sich eine bekannte Burgruine. In das nächste Mittelzentrum Bad Hersfeld sind es rund 25 Kilometer.