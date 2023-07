Gefahrgut-Lkw brannte stundenlang: 31-jähriger Fahrer hatte hochentzündliche Schleifpaste geladen

Remsfeld

+ © Richard Kasiewicz Die Feuerwehrleute konnten den Brand nicht sofort löschen: Der Auflieger wurde in die Sandgrube des Knüllwalder Tagebaus transportiert. © Richard Kasiewicz

31-jähriger Fahrer hatte hochentzündliche Schleifpaste geladen. Das Feuer flammte immer wieder auf.

Remsfeld – Ein brennender Lkw sorgte seit Mittwochabend für einen großen Einsatz bei Remsfeld. Rund 160 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks (THW), der Polizei und der Rettungsdienste waren bis in die frühen Morgenstunden vor Ort. Der Lkw hatte Gefahrgut geladen: eine Schleifpaste, bestehend aus ölhaltigen Metallspänen. „Diese Paste ist hochentzündlich“, sagte Knüllwalds Gemeindebrandinspektor Carsten Löffler. Nach Angaben der Polizei war die Ursache vermutlich eine Selbstentzündung, weil die Paste einen niedrigen Zündpunkt habe und mit den hitzigen Temperaturen reagierte.

Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus Gera (Thüringen) war gegen 21 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Kassel unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Homberg bemerkte er eine Rauchentwicklung auf der Ladefläche des beladenen Aufliegers, so die Polizei.

+ Großer Einsatz für die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk: Am Donnerstagabend brannte bei Remsfeld die Ladung eines Lkw. © THW Homberg

Daraufhin sei er sofort von der A 7 abgefahren und blieb auf der Bahnhofstraße außerhalb von Remsfeld in Richtung Welferode stehen, koppelte seine Zugmaschine ab und rief die Feuerwehr. „Der Fahrer hat wirklich super reagiert“, sagte Löffler. Vor allem durch sein schnelles Handeln blieb er glücklicherweise unverletzt.

Es hatte sich bereits eine starke Rauchwolke gebildet, als die Feuerwehr eintraf. Mit Wasser konnten die Feuerwehrleute die Flammen nicht löschen. Lediglich den Auflieger herunterkühlen, indem sie die Wände nass spritzten.

Lkw brannte nahe Remsfeld: Schleifpaste flammte immer wieder auf

Gegen 22 Uhr alarmierte die Feuerwehr Knüllwald dann das THW nach. Zehn Helfer des Ortsverbandes Hombergs vom Zugtrupp, der Fachgruppe Räumen und der Bergungsgruppe rückten an. „Mit dem Teleskoplader wurde Sand in den Lkw geschüttet, um die Flammen zu ersticken“, erklärte Markus Döll, Öffentlichkeitsbeauftragter des THW-Ortsverbandes Homberg. Die Flammen seien in der Nacht „mehr oder weniger erstickt wurden“, aber die extreme Hitze in dem Gefahrgut blieb. Daher flammte die Schleifpaste immer wieder auf. Ein Bergungsunternehmen transportierte den Auflieger dann in die Sandgrube des Knüllwalder Tagebaus ab. „Dort stand der Lkw erst mal sicher und wir haben uns gegen drei Uhr mal ins Bett gelegt“, sagte Löffler. Denn am Donnerstagmorgen ging es für die Feuerwehr zurück zu dem Auflieger. Eine meterhohe Flamme hatte sich wieder gebildet. „Wir haben erneut die Seitenwände heruntergekühlt“, sagte Löffler. Dafür waren die Feuerwehren aus Knüllwald, Melsungen und Homberg mit 17 Einsatzkräften vor Ort. Letztlich wurde das Gut dann aber entladen und mit einem alkoholbeständigen Schaummittel gelöscht. Dafür rückten die Werksfeuerwehr B.Braun und die Berufsfeuerwehr aus Kassel an.

Aufgrund der Rauchentwicklung mussten die Anwohner in Remsfeld in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Fenster und Türen geschlossen halten. Die Einsatzkräfte waren unter Atemschutz im Einsatz. Die Polizei schätzt den Schaden auf 75 000 Euro. (Lea Beckmann und Cora Zinn)