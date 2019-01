Sie lieferten bis nach Zentralasien: Helo-Sauna in Wallenstein stellt den Betrieb ein

Die Produkte der Firma Helo-Sauna aus Wallenstein waren in vielen Ländern beliebt. Nun wird der Betrieb eingestellt.

Das 130.000 Quadratmeter große Gelände samt Gebäude wurde bereits verkauft. In Hochzeiten waren 120 Mitarbeiter am Standort in Wallenstein beschäftigt.

Die Firma Helo-Sauna gibt ihren Sitz in Wallenstein auf. Mitte dieses Jahres werden die Geschäfte am Standort ganz eingestellt. Der Remsfelder Markus Rode wird gemeinsam mit dem Schwarzenbörner Michael Manz das Gelände übernehmen. Rode wird dort mit mehreren Firmen einziehen, sein Hauptgeschäft ist das Dienstleistungsunternehmen Medipart.

Patrick Bolte, seit 19 Jahren Geschäftsführer bei Helo-Sauna in Wallenstein, freut sich, dass es weiter geht und das Gelände künftig nicht leersteht. Bolte bedauert allerdings, dass die Produktion von Saunen in Wallenstein eingestellt wird. „Das finnische Unternehmen möchte die Produktion nun selbst verantworten“, sagt Bolte. Die Saunen aus Wallenstein gingen in 86 Länder. Bis in den Nahen Osten und Zentralasien wurden die Saunen verkauft.

1973 hatten Wilfried Rütten und Roland Schlosser unter der Marke „Rüschlo Sauna“ mit der Produktion in Remsfeld begonnen. Später wurde sie nach Wallenstein ins ehemalige Sägewerk verlegt. Der finnische Betrieb Helo hatte Mitte der 1980er-Jahre den Knüllwälder Betrieb gekauft. In Hochzeiten waren 120 Mitarbeiter am Standort in Wallenstein beschäftigt, die 250 Anlagen in der Woche bauten. Zuletzt waren noch 40 Menschen beschäftigt.

Der Betrieb Medipart von Markus Rode, der nun dort einziehen wird, hat sich auf Krankentransporte verschiedenster Art spezialisiert. Außerdem betreibt Rode zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung einen Fahrdienst für den ärztlichen Bereitschaftsdienst an sechs Standorten in Hessen.

Rode hatte sich vor zehn Jahren selbstständig gemacht, nachdem er als Rettungsassistent beim Deutschen Roten Kreuz tätig war. Sein Betrieb verfügt über einen großen Fuhrpark und beschäftigt 38 Mitarbeiter. Der 52-Jährige fühlt sich mit seiner Heimat verbunden, er will den Geschäftssitz in der Region behalten.

Ursprünglich habe er im Gewerbegebiet in Remsfeld bauen wollen, doch das Gelände in Wallenstein biete günstige Voraussetzungen, auch, um einen Teil seines Fuhrparks unter zu bringen.

Rode betreibt ein Büro für Grafik und Design in Remsfeld. Auch Louma-Reisen, ein Betrieb der Busreisen anbietet, gehört zu seinem Portfolio, genau wie der Remsfelder Partybus. In Wallenstein sollen diese drei Betriebe ein neues Zuhause finden. Platz gibt es genug: Rode hat zwei Drittel des Geländes gekauft.

Das andere Drittel ist nun im Eigentum von Michael Manz aus Schwarzenborn, der in Wallenstein das Autohaus ASM führt. Der 30-Jährige betreibt zudem einen Pannendienst und will auch Fahrzeuge auf dem Gelände unterbringen. Außerdem wollen die beiden einen Teil des Lagers vermieten. So werden nun dort, wo früher Saunas produziert und weltweit verkauft wurden, auch viele Fahrzeuge stehen.