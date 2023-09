Kandidaten sind selten einer Meinung

HNA-Lesertreff zur Bürgermeisterwahl in Knüllwald

Von: Lea Beckmann, Christina Zapf, Maja Yüce

Volles Bürgerhaus zum HNA-Lesertreff in Remsfeld: Wer wusste, wen er wählen wird, zückte die rote Karte. Die Unentschlossenen hielten die blaue Karte nach oben. © Peter Zerhau

Das Interesse an den drei Bürgermeisterkandidaten war beim HNA-Lesertreff in Knüllwald am Mittwochabend im Bürgerhaus Remsfeld groß.

Vor allem eines wurde beim HNA-Lesertreff zur Bürgermeisterwahl in Knüllwald deutlich: Die Gemeinde hat nicht nur ein oder zwei große Probleme, es gibt mindestens sechs drängende Themen, um die sich der nächste Bürgermeister kümmern muss. Dazu zählen die geplanten Sanierungen der beiden Freibäder in Rengshausen und Niederbeisheim, die Sicherung der ärztlichen Versorgung, die Einrichtung einer Jugendpfleger-Stelle, der Umgang mit der kränkelnden Ressource Wald, die Suche nach einem Investor für das schon lang geplante Seniorenheim und das Sicherstellen des Brandschutzes in den 16 Ortsteilen.



Bürgermeister werden beziehungsweise bleiben wollen bei der Wahl am 8. Oktober Amtsinhaber Jürgen Roth (UKW), Andreas Koch (unabhängig, SPD-gestützt) und Jürgen Pfeifer (unabhängig). Sie trafen beim HNA-Lesertreff am Mittwochabend im Bürgerhaus in Remsfeld in einer zweistündigen Diskussion aufeinander, zu der über 200 Besucher kamen.



„Alle drei sind Zahlenexperten, alle drei leben in Knüllwald, kennen sich hier also aus, alle drei feiern in diesem Jahr noch einen runden Geburtstag“, sagte HNA-Moderatorin Christine Thiery. Doch das war es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten, denn dass die Bewerber oft unterschiedlicher Meinung sind, wurde in der Diskussion deutlich.



So würde Roth das Freibad in Rengshausen gerne für 3,6 Millionen Euro sanieren lasauch das Bad in Niederbeisheim. Koch rief dazu auf, eine günstigere Lösung zu finden und neue Ideen zu entwickeln. „Im Moment hat niemand die ideale Lösung“, so Koch. Pfeifer sprach davon, die Bürger mit einer Abstimmung entscheiden zu lassen.



Fragen an die Kandidaten stellten nicht nur die HNA-Moderatorinnen Claudia Brandau und Christine Thiery, sondern auch die Gäste. Diese nutzten die Gelegenheit, den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen und Themen anzusprechen, die sie bewegen. Dabei wurde häufig deutlich, dass zwar viele Problemthemen in Knüllwald bekannt sind, doch wurde für manche seit über zehn Jahre keine Lösung gefunden – so zum Beispiel in Sachen Wald, Feuerwehr und Freibäder, Jugendarbeit, Seniorenheim. Ganz gleich, wer von den drei Kandidaten ab Januar an der Verwaltungsspitze steht: Er wird alle Hände voll zu tun haben. Nicht nur mit Problemen, sondern auch in Sachen Kommunikation und Transparenz.

Kandidaten sind selten einer Meinung

Ein volles Haus: 200 interessierte Besucher wollten sich am Mittwoch den HNA-Lesertreff im Bürgerhaus Remsfeld anlässlich der Bürgermeisterwahl nicht entgehen lassen. Sie verfolgten den Auftritt der drei Bürgermeisterkandidaten Jürgen Roth (UKW), Andreas Koch (SPD-unterstützt) und Jürgen Pfeifer (unabhängig).

Doch bevor es in die heiße Phase des Abends ging, holten die HNA-Moderatorinnen Claudia Brandau und Christine Thiery ein Stimmungsbild bei den Zuschauern ein. Einige waren sich schon sicher, wen sie am 8. Oktober wählen werden, aber viele waren auch noch unentschlossen. Am Ende der zweistündigen Veranstaltung sah das anders aus: Nur vereinzelt hielten die Zuschauer jene blaue Karte hoch, die signalisierte, dass sie noch unentschlossen sind.

Bürgermeisterwahl in Knüllwald: Jugendarbeit

Ein Jugendpfleger soll eingestellt werden. Es liegt ein Entwurf in Zusammenarbeit mit dem Beiserhaus vor, der vom Parlament abgelehnt wurde, weil Konzept und Vertrag zu spät vorgelegen hätten. Amtsinhaber Jürgen Roth wies den Vorwurf zurück, nicht transparent gewesen zu sein. Er betonte wiederholt, dass der künftige Jugendpfleger für die Gemeinde und auch die Jugendlichen des Beiserhauses tätig sein werde.

Andreas Koch ist gegen diese Form der Kooperation beim Jugendpfleger: Der Vorschlag sei zum Scheitern verurteilt. „Eine 100-Prozent-Stelle für Knüllwald, da bin ich sofort dabei.“ Jürgen Pfeifer hat nach Gesprächen mit dem Beiserhaus-Direktor eine klare Meinung: „Ich finde Roths Lösung toll, bin komplett auf seiner Seite.“

Bürgermeisterwahl in Knüllwald: Freibäder

Eine wichtige Frage an dem Abend: Sollen die beiden Freibäder erhalten bleiben? Bevor sich die Kandidaten dazu äußern konnten, riefen ein paar Zuschauer aus den Reihen „Nein“. Pfeifer: „Auf solche Rufe werde ich hören.“ Seine Idee: Er würde die Bürger darüber entscheiden lassen, ob beide Bäder in Rengshausen und Niederbeisheim erhalten werden sollen. Falls ja, müssten Knüllwälder Einwohner die Kosten solidarisch tragen. „Die Last der Schwimmbäder tragen alle seit 50 Jahren“, sagte Koch. Er will allerdings das Rengshäuser Freibad nicht für Millionen Euro sanieren. „Wir könnten schauen, wie andere Orte Bäder sanieren“, sagte er, um Kosten zu sparen.

Jürgen Roth möchte das Bad allerdings für 3,6 Millionen Euro sanieren lassen. „Natürlich könnte man anstatt eines Edelstahlbeckens eine Kunststofffolie nehmen, aber die gesamte Technik muss sowieso erneuert werden“, sagte er. Auf die Frage von Moderatorin Claudia Brandau, ob es ihm Bauchschmerzen bereite, falls er deswegen Gebührenerhöhungen verkünden müsste, antwortete er, dass ihm das natürlich schwerfalle. Auch die Zuschauer bekamen fast Bauchschmerzen bei dem Thema – so zum Beispiel Heinrich Ostheim. „Was passiert denn mit dem Freibad in Niederbeisheim, wenn das in Rengshausen saniert ist?“ Niederbeisheim habe nichts anderes als dieses Bad. „Es gibt den parlamentarischen Beschluss, beide Freibäder zu sanieren“, sagte Roth.

Bürgermeisterwahl in Knüllwald: Ärzte

Der Versuch, ein Medizinisches Versorgungszentrum (MV) zu schaffen, sei gescheitert, so Roth. Die Gründe dafür sieht er in der zu niedrigen Ausbildungszahl bei Ärzten und in der Konkurrenz der Gemeinden untereinander. Udo Schmidt aus Rengshausen aber warf ihm vor, nichts unternommen zu haben. „Das entspricht nicht der Wahrheit“ entgegnete Roth, er habe Gespräche geführt. Das reiche nicht, so Schmidt. Jürgen Pfeifer kann sich vorstellen, ein MVZ zu errichten und auszustatten, um Ärzten diese Kosten zu ersparen und sie so anzulocken. „Wir müssen etwas anbieten, was uns von anderen unterscheidet“, so Pfeifer. „Wir müssen uns dem Konkurrenzkampf stellen und Knüllwald attraktiv für Ärzte machen“, sagte Koch. Das Modell der Hausarztgemeinschaft Hausarztpraxis Waldeck-Wolfhager Land, die Ärzte anstellt, sei interessant.

Bürgermeisterwahl in Knüllwald: Seniorenheim

„Seit 2013 ist nichts geschehen“, sagte Koch beim Thema Seniorenheim. Roth entgegnete, dass es auf der vorgesehenen Fläche bis Sommer 22 kein Baurecht gegeben hätte und dem Investor so die Hände gebunden waren. Pfeifer warf die Idee auf, den Verkauf des Landes an den Investor rückgängig zu machen und mit einem neuen Investor oder mit der Gemeinde als Träger neu anzufangen. Die Kandidaten die bejahten die Frage von Olaf Knierim, ob sie offen dafür wären, das Seniorenheim völlig neu zu bedenken. „Es ist möglich, aus dem Vertrag rauszukommen“, sagte Roth, wies aber darauf hin, dass die Gemeinde keine Gewinnerzielungsabsicht haben dürfe.

Bürgermeisterwahl in Knüllwald: Feuerwehr

Manchen der 14 Knüllwalder Wehren mangelt es an Einsatzkräften. „Wir haben Orte, da sind fünf oder acht Leute aktiv in der Feuerwehr“, sagte Koch. Er will alle Wehren erhalten – sie stellten ein wichtigstes Kulturgut dar.

Pfeifer stellte Überlegungen an, die Wehren bei Übungen und auch räumlich enger zusammenrücken zu lassen. Sich um 14 Wehren zu kümmern, das werde – auch finanziell – schwierig. Roth betonte, dass die gesetzliche Hilfsfrist von zehn Minuten eingehalten werden müsse. Die Feuerwehr stehe demnächst vor massiven Veränderungen – da waren sich die drei Kandidaten mal einig.

Jürgen Roth, Jürgen Pfeifer und Andreas Koch wollen Bürgermeister für Knüllwald werden

Während es im überwiegenden Teil des Lesertreffs inhaltlich hart zur Sache ging, wurde es zu Beginn und am Ende der Veranstaltung etwas persönlicher.



Mit Blick auf seine erste Amtszeit sagte Redakteurin Claudia Brandau: „Die Fraktionen haben Sie mit Vorwürfen wegen versäumter Fristen überhäuft, der Gemeindevorstand hat Ihnen das Vertrauen entzogen. Verliert man da nicht komplett die Lust am Regieren?“ „Nein“, antwortete Roth. „Es ist ein tolles Amt, das ich ausübe.“



Es biete die Möglichkeit, mit vielen Menschen in Kontakt zu treten. Dass der Gemeindevorstand dem Bürgermeister das Vertrauen entziehe, sei in der Hessischen Gemeindeordnung nicht vorgesehen, so Roth. „Das geschah in einer Phase, wo man meinte, politische Ränkespiele durchziehen zu müssen“, so Roth. Er habe zu Beginn seiner Amtszeit allen Fraktionen angeboten, zu deren Sitzungen zu kommen. Er sei jedoch nur „vielleicht viermal“ eingeladen worden, kritisierte er.



„Wie wollen Sie das Parlament hinter sich bringen, Herr Pfeifer?“, fragte Claudia Brandau. Er habe rund 20 Jahre Erfahrung mit Menschen, entgegnete der Heilpraktiker für Physiotherapie. „Ich kann genau hinhören und mich auf Menschen einlassen“, sagte er. Er nehme Dinge nicht persönlich und traue sich zu, mit jedem klarzukommen. „Die Menschen haben gemerkt, ich bin offen und authentisch. Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann.“ Sein Ziel: Am Ende des Tages solle etwas zum Wohle von Knüllwald herauskommen. Er wolle Lösungen aufzeigen. „Ich bin unparteiisch, das macht meinen Charme aus.“ Dadurch könnten alle leichter über seine Vorschläge nachdenken „und zerfleischen sich nicht gleich“.



Auf die Frage, warum er nicht als direkter SPD-Kandidat antrete, sondern nur als von ihr unterstützt, antwortete, Andreas Koch: „Der Bürgermeister einer so schönen Gemeinde kann und muss unabhängig sein, egal welches Parteibuch er hat.“ Wenn es gelinge, alle Fraktionen zu vereinen, auch UKW und CDU, dann „können wir etwas voranbringen“. Parteipolitik habe dabei nichts zu suchen.



Die drei wissen ganz genau, warum sie für den Chefsessel am besten geeignet sind. Jürgen Roth setzt auf seine Erfahrungen der vergangenen Jahre und seine Verwaltungsausbildung. Seine Vision für Knüllwald: „Die Infrastruktur erhalten.“ Jürgen Pfeifer hingegen beschreibt sich selbst als „offen, authentisch und auch angreifbar.“ Das seien die Eigenschaften, warum er der geeignete Bürgermeister wäre. Er will junge Familien nach Knüllwald bringen und Erlebnisgastronomie entwickeln. Andreas Koch stellte heraus, dass es gerade von Vorteil wäre, wenn man nicht aus der Verwaltung, sondern wie er aus der Wirtschaft komme. „Ich bringe mit, dass ich Menschen vereinen kann“. Zudem will er sich für Knüllwald um die Wärmebedarfsentwicklung kümmern. „Ich könnte mir ein Nahwärmenetz zwischen Niederbeisheim und Rengshausen vorstellen“, sagt er zu seinen Visionen. Trotz der großen Unterschiede, vor allem in ihren Meinungen, konnten die Kandidaten auch wertschätzende Worte an einander richten – zumindest zwei von ihnen. Jürgen Pfeifer hielt sich dabei raus, denn „ich möchte mich nicht über die beiden äußern, da ich sie nicht kenne“, sagte er. An Pfeifer schätzt Koch allerdings, dass er sich für Vereine einsetzen möchte, da sei auf jeden Fall viel Gesprächsbedarf. Und Roth schätzte an Koch, dass er ein „offener, kommunikativer Mensch ist.“ (Christina Zapf, Maja Yüce und Lea Beckmann)