Jürgen Pfeifer aus Remsfeld tritt bei der Bürgermeisterwahl in Knüllwald an

Von: Christine Thiery

Hier ruht er sich beim Joggen oder dem Spaziergang gern aus: Von der Bank aus hat der Bürgermeisterkandidat Jürgen Pfeifer einen schönen Blick auf seine neue Heimat Remsfeld. © Christine Thiery

Jürgen Pfeifer ist einer der drei Kandidaten, die am 8. Oktober bei der Bürgermeisterwahl in Knüllwald antreten. Mitbewerber sind Amtsinhaber Jürgen Roth aus Lichtenhagen (UKW) und der von der SPD unterstützte Andreas Koch aus Berndshausen.

Remsfeld – Jürgen Pfeifer joggt öfter in seiner neuen Heimat rund um Remsfeld. Oberhalb des Tennisplatzes befindet sich eine Bank, sein Lieblingsplatz, wo er gern einmal eine Pause einlegt, den Blick auf den Ort genießt und vielleicht auch darüber nachdenkt, wie sich die Gemeinde unter seiner Führung entwickeln könnte. Der Heilpraktiker für Psychotherapie lebt seit zwei Jahren in Remsfeld. Jetzt will er Bürgermeister von Knüllwald werden. Der 59-Jährige tritt am 8. Oktober als unabhängiger Kandidat zur Wahl an.

Pfeifer zog es mit seiner dritten Frau Stefanie durch einen Zufall in den Knüll. Eigentlich wollte der Essener, der bis vor zwei Jahren im Ruhrgebiet lebte, sich im bayrischen Wald eine neue Existenz aufbauen. „Wir suchten einen Ort in ländlicher Region, wo wir gemeinsam arbeiten können.“

Eine Anzeige lockte sie nach Remsfeld, beide verliebten sich in die Region und den Restbauernhof, den das Paar gemietet hat. Wenn er von den Dörfern im Knüll spricht, schwärmt er davon, wie traumhaft schön und entschleunigt das Leben dort sei. Gemeinsam mit seiner Frau bietet der Heilpraktiker für Psychotherapie Bewusstseins-Seminare in Deutschland an, hat sich auf Energiearbeit spezialisiert und vertreibt energetisierte Kristalle.

Pfeifer stieg 2008 aus dem Bankgeschäft aus

Dies ist seine zweite berufliche Laufbahn. Zuvor war er 25 Jahre als Banker tätig, wie im Wertpapiergeschäft als internationaler Projektleiter bei der West LB AG, die 2012 aufgelöst wurde. Projektarbeit mit der Londoner Niederlassung und Börsenaufsicht gehörten zu seinen Aufgaben. Das sei seine andere Seite, die zupackend und pragmatisch sei. Dass seine esoterische Seite vielleicht belächelt wird, macht ihm nichts aus, da stehe er drüber.

Pfeifer ist mit 1,98 Metern ein großer Mann, dessen Erscheinung nicht dem Stereotyp eines Esoterikers entspricht. Bereits vor der Auflösung der Bank stieg er 2008 aus dem Bankgeschäft aus. Die Ausbildung zum Heilpraktiker hatte er damals bereits nebenberuflich abgeschlossen. Er habe entdeckt, dass er eine Gabe habe, Menschen zu erkennen und ihnen auf ihrem Weg zu helfen. Das wollte er ausleben.

Dass er nun den Schritt wage, sich als Bürgermeister zu bewerben, entspreche tiefster innerer Überzeugung. „Kommunalpolitik wird von Mensch zu Mensch gemacht und nicht von Partei zu Partei“, sagt er. Bei den Gesprächen, die er derzeit führe, werde er oft auf das Gezänk im Knüllwalder Parlament hingewiesen. „Die Leute haben die Nase voll davon.“

Er möchte die Parteien zusammen bringen und ist überzeugt, dass ihm das gelingt. „In mir ist ein ausgleichendes Element“, sagt er. Er sei nie in einer Partei gewesen und glaubt, dass dies von Vorteil sei.

Die Bürger, Vereine, Gewerbetreibende und Landwirte sowie die Kirche müssen zusammengeführt werden.

Dass er keine politische Erfahrung habe, schreckt ihn nicht ab. Es sei gut, „keinen Stallgeruch“ zu haben, da könne man die Dinge neutral betrachten. Wichtig sei es, Vertrauen zu bilden. Als Bürgermeister wolle er Ansprechpartner und Vertrauensperson sein. „Die Bürger, Vereine, Gewerbetreibende und Landwirte sowie die Kirche müssen zusammengeführt werden.“ Aus der katholischen Kirche sei er zwar ausgetreten, aber er glaube dennoch an das Göttliche. Die Erfahrungen seiner beiden Berufe befähigten ihn für das Amt, sagt er.

Den Umgang mit Finanzen, das Unternehmerische und Menschenführung habe er als Banker gelernt, was Menschen innerlich bewegt, als Heilpraktiker. „Eines habe ich: Ich kann führen.“ Und darum gehe es als Bürgermeister.

Seine Priorität sei es, der Gemeinde zu dienen, sein Credo ist, dass in jedem Problem bereits die Lösung liege. Egal, wer das Bürgermeisteramt in Zukunft bekleiden werde, die Herausforderungen in Knüllwald seien groß. Vieles müsse angepackt werden, Stichwort Seniorenheim und ärztliche Versorgung. Er legt zudem Schwerpunkte auf die Senioren- und Jugendarbeit. Die Kooperation mit der Stiftung Beiserhaus in der Jugendpflege begrüßt er. Die Möglichkeiten, die sich dort böten, könne die Gemeinde nicht allein bieten.

Vergleichbares müsse für die Seniorenarbeit geschaffen werden, zusätzlich zu den Angeboten von Martina Nöldner.

Offenheit, Transparenz und Ehrlichkeit

Zum Thema Freibadsanierung in Rengshausen und dem Erhalt beider Schwimmbäder sagt er, dass man die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen müsse. Und wenn etwas gar nicht gehe, müsse man das erklären. Offenheit, Transparenz und Ehrlichkeit hat er sich auf seine Fahne geschrieben.

Zum Gemeindehaushalt und der Finanzierung von Projekten: „Wir müssen bei Prozessen Experten dazu holen, die uns helfen.“ Es gebe unter Einwohnern und in den Gremien Menschen, die durch ihre Qualifikation gute Tipps geben könnten. Eigenleistungen müssten noch stärker forciert werden. Der Tourismus solle wieder mehr in den Fokus rücken.

Pfeifer wünscht sich mehr Miteinander. „In den beiden Jahren, die ich hier bin, gab es in Remsfeld kein Fest fürs Dorf.“ Er möchte wieder ein Spiel ohne Grenzen aufleben lassen. Das hatte der TSV 05 Remsfeld einst angeboten und könne reaktiviert werden. Pfeifer trainiert die Jedermanngruppe Volleyball bei dem Verein und spielt auch selbst dort noch mit.

Im Team zu spielen ist sein Ding und das verspricht er umzusetzen, falls er Bürgermeister von Knüllwald werden sollte.

Steckbrief zum Bürgermeisterkandidaten Jürgen Pfeifer

Geburtsort: Bottrop

Bottrop Geboren: 3.11.1963

3.11.1963 Wohnort: Remsfeld

Remsfeld Familienstand: verheiratet

verheiratet Beruf: Heilpraktiker

Heilpraktiker Berufliche Stationen: Nach dem Abitur zwei Jahre bei der Bundeswehr, 1985 Lehre als mathematisch technischer Assistent bei der RWE Essen, Fortbildung zum Sparkassenkaufmann. Teamleiter bei der West LB Düsseldorf im Bereich Wertpapiere, dort dann Internationaler Projektleiter bis 2008. Seit 2008 hauptberuflich Heilpraktiker für Psychotherapie.

Nach dem Abitur zwei Jahre bei der Bundeswehr, 1985 Lehre als mathematisch technischer Assistent bei der RWE Essen, Fortbildung zum Sparkassenkaufmann. Teamleiter bei der West LB Düsseldorf im Bereich Wertpapiere, dort dann Internationaler Projektleiter bis 2008. Seit 2008 hauptberuflich Heilpraktiker für Psychotherapie. Parteizugehörigkeit: unabhängig

unabhängig Ehrenämter: Trainer der Jedermann Volleyballgruppe

Trainer der Jedermann Volleyballgruppe Hobbys: Joggen

Joggen Leibspeise: Lammbraten mit Bratkartoffeln und Spiegelei

Lammbraten mit Bratkartoffeln und Spiegelei Lieblingslied: Loch Lomons von Runrig in der Live-Version (Sänger: Donnie Munroe)

(Christine Thiery)