Auto brennt auf A7 bei Völkershain völlig aus - Autofahrer bilden keine Rettungsgasse 

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen bereits vollständig in Flammen: Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Ein Auto ist am Ostermontag auf der A 7 zwischen Homberg und Bad Hersfeld abgebrannt. Wegen einer fehlenden Rettungsgasse mussten Feuerwehrleute teilweise zur Unfallstelle laufen.

In dem Wagen war ein Ehepaar unterwegs, das sich selbst rechtzeitig aus dem Auto retten konnte. Die Brandursache ist laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr Homberg noch unklar.

Alarmiert wurde die Feuerwehr gegen 11 Uhr. Das Auto brannte in einem Baustellenbereich auf der Höhe von Völkershain. „Wir hatten massive Probleme bei der Anfahrt“, sagt Einsatzleiter Matthias Poppitz. Weil die Autofahrer keine Rettungsgasse bildeten, mussten die Einsatzkräfte teilweise zu Fuß zur Unfallstelle laufen.

Keine Rettungsgasse: Löscharbeiten verzögerten sich

Deshalb habe sich die Rettung um fünf bis acht Minuten verzögert. Die Homberger Wehr war mit vier Wagen vor Ort. Als sie an der Unfallstelle eintrafen, stand der Volvo bereits vollständig in Flammen. Am Wagen entstand ein Totalschaden, das Feuer griff außerdem auf eine angrenzende Böschung über. Aus dem Autowrack liefen Betriebsstoffe aus, die die Feuerwehr mit Bindemitteln beseitigte.

+ Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Fahrbahn in Richtung Nord für kurze Zeit gesperrt. © Matthias Poppitz/nh

In dem Auto war laut Einsatzleiter ein Paar unterwegs, das aber noch rechtzeitig den brennenden Wagen verlassen konnte. Bei dem Unfall wurden keine Menschen verletzt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Stau bis Homberg

Die Spur in Fahrtrichtung Süd war einige Stunden lang voll gesperrt. In Fahrtrichtung Nord war die Fahrbahn wegen der starken Rauchentwicklung für kurze Zeit gesperrt. Aufgrund des Osterverkehrs sei besonders viel los gewesen. Der Verkehr staute sich teilweise bis nach Homberg.