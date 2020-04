Ein Einkaufswagen pro Kunde: Tipps zum Verhalten beim Einkauf

Griffe desinfizieren, für Ordnung sorgen, Ansprechparnter sein: In vielen Supermärkten wird derzeit Sicherheitspersonal eingesetzt, das kontrolliert, ob Kunden sich in Coronazeiten an die neuen Verhaltensregeln halten.

Eine von ihnen ist Franziska Wilzmann aus Rengshausen. Sie war am Homberger Lidl-Markt stationiert – und hat mit ihrer ungewöhnlichen Arbeit viele gute Erfahrungen gemacht. Dennoch übt sie Kritik.

95 Prozent der Kunden hielten sich beim Einkauf an die Verordnung, sagt die 27-Jährige, die eigentlich in Fulda Ökotrophologie studiert. Zu Beginn seien die Regeln für viele Menschen ungewohnt gewesen, der Großteil aber finde sich damit ab. Eingreifen musste sie bisher nur in wenigen Fällen. Einige hätten versucht, sie in Diskussionen zu verwickeln, zwei bis drei Menschen seien einfach wieder gegangen, berichtet Wilzmann.

Ein Problem sei, dass ein Wagen beim Einkauf Pflicht ist. Das Anfassen der Griffe sei für viele Kunden aus hygienischen Gründen und der Angst vor einer möglichen Übertragung von Viren ein Problem gewesen, das zu Konflikten geführt habe. Doch nur so könnte sichergestellt werden, dass nur so viele Kunden den Markt betreten, wie es Wagen gibt. Außerdem sei es eine Beschränkung, die je nach Ladengröße unterschiedlich sei. Im Homberger Lidl standen 40 Wagen bereit. Und: die Griffe würden desinfiziert.

Die Studentin, die nun vor den Supermärkten steht wollte sich als gelernte Köchin in den Semesterferien in der Gastronomie etwas dazu verdienen. Da die jetzt geschlossen ist, bewarb sie sich bei einem Sicherheitsdienst in Kassel. Dieser setzt junge Menschen für die Kontrollen in den Supermärkten und Discountern ein.

Wilzmann hat auf der Facebook-Seite „Wir kommen aus Homberg“ ein Dankeschön an alle gepostet, die sich an die neuen Regeln halten. Und ist voll des Lobes für alle, die für Nachbarn einkaufen. Die Ehrenamtlichen der Tafel hätten darüber hinaus immer ein nettes Wort für sie übrig. In dieser Zeit sei es besonders wichtig, den freundlichen Umgang miteinander nicht zu verlieren.

Dennoch gebe es immer noch Familien, die zusammen einkaufen. „Das finde ich nicht fair“, sagt Wilzmann. Andere müssten deshalb vor dem Geschäft warten, da nur eine begrenzte Anzahl an Personen in die Läden dürfe. Familien sollten sich absprechen und keine Kinder mit zum Einkauf nehmen. „Der Einkauf ist nicht dafür gedacht, mal rauszukommen oder einen kleinen Ausflug zu machen.“

Die Studentin macht sich übrigens keine allzu großen Sorgen um ihre Gesundheit: Sie will den Job weiter ausüben – nur derzeit nicht mehr in Homberg, sondern in Koblenz.

Tipps für das Verhalten beim Einkauf

Ein Einkaufswagen pro Person, um den Abstand zu Personen aus anderen Haushalten zu vergrößern. Einkaufen ohne Kinder, weil sie das Virus übertragen, ohne selbst Symptome zu zeigen.

Sicherheitsabstand von zwei Metern im Laden einhalten – auch an den Regalen.

Handschuhe und benutzte Desinfektionstücher sowie anderen Müll in den Mülleimer werfen und nicht im Laden lassen.

Den Sicherheitsmitarbeitern ein Lächeln schenken: Die machen auch nur ihren Job und lächeln gern zurück.