Knüllwalds Gemeindevertreter wollen Zuschüsse für Sanierung der Freibäder

Die Freibäder in Knüllwald sollen im kommenden Sommer wieder geöffnet werden, falls es die Coronabedingungen zulassen. Die Gemeinde Knüllwald plant zudem bei beiden Bädern demnächst Sanierungen. Die Knüllwälder Gemeindevertreter beschlossen in ihrer Sitzung, Förderungen aus dem Bundesprogramm für Investitionen in kommunalen Einrichtungen zu beantragen.

Demnach werden Sanierungen bis zu 90 Prozent gefördert. Der Antrag muss bis Ende des Monats gestellt werden. Da nur ein Bad pro Gemeinde gefördert wird, soll sich der Antrag auf die Sanierungen des Freibades in Rengshausen beziehen. Trotzdem sollen auch Mängel im Niederbeisheimer Bad behoben werden.

Dieser Beschluss war das Ergebnis eines gemeinsamen Antrages von UKW und SPD. Durch die Schließung der Bäder im Sommer sei es zu Irritationen in der Bevölkerung gekommen, sagte Hans-Heinrich Laabs von der UKW. Es werde behauptet, dass Bürgermeister Jürgen Roth die Bäder aus finanziellen Gründen nicht geöffnet habe. Tatsache sei, der Gemeindevorstand habe sich mehrheitlich wegen der Coronapandemie gegen eine Öffnung entschieden.

Schließung der Freibäder: Defizit erwirtschaftet

Trotz der Schließung werde es in diesem Jahr ein Defizit in den beiden Bädern geben. Trotzdem sei es weiter der Wille der Gemeindevertretung die Schwimmbäder zu erhalten und zu betreiben, weil diese ein wichtiger Teil der Infrastruktur der Gemeinde sei, sagte Jörg Vollbrecht (SPD). Da die SPD zudem einen Antrag zur Sanierung der Bäder gestellt hatte, wurden die Anträge zusammengefasst.

Im August wurden die Schäden an beiden Bädern besichtigt. In beiden Fällen sei das Becken undicht, sagte Gemeindevorsteher Jürgen Jurgilewitsch. Mängel gebe es in der Schwimmbadtechnik, beide Becken leckten und wiesen Wasserverluste auf. Die Wasseraufbereitung sowie die Nebenanlagen seien teils sanierungsbedürftig. Das Kinderbecken in Niederbeisheim sei betroffen und auch die Startblöcke.

Freibäder in Knüllwald: Förderanträge für Sanierung werden gestellt

„Ein Bild vom Sanierungsbedarf besteht, nun müssen Förderanträge gestellt werden“, sagte Hans Heinrich Laabs. Werner Knierim (CDU) betonte, dass man sich einvernehmlich nach der Besichtigung für eine Sanierung geeinigt habe. Auch er betonte, dass es immer klar gewesen sei, dass beide Bäder wieder öffnen werden.

René Liehmann von Gut für Knüllwald (GFK) sagte, das Ziel sei nun, den Antrag zu stellen und ihn mit aller Kraft auf den Weg zu bringen. Karl-Heinz Steuerwald (SPD) sieht eine einmalige Chance darin, 90 Prozent Förderung für Sanierungen zu erhalten. „Wir müssen nun mit Feuer und Elan die Anträge stellen.“

Jörg Vollbrecht (SPD): Auch wenn sich der Antrag sich auf das Rengshäuser Bad beziehe und das sei eine gute Sache, müsse man für die Sanierung der Technik im Niederbeisheimer Bad 50 000 Euro in den Haushalt 2021 einstellen. Dringend müssten zudem die maroden Startblöcke erneuert werden, einer koste bereits 2000 Euro.

Knüllwald: Wechsel im Parlament

Horst Speck aus Wallenstein nahm im Gemeindevorstand den Platz von Gabriele Tuchny (SPD) ein, die von Nenterode verzogen ist und aus dem Gemeindevorstand austreten musste. René Liehmann hat die CDU Knüllwald verlassen und ist nun mit einem Sitz mit dem Verein „Gemeinsam und transparent für Knüllwald“ kurz Gut für Knüllwald (GFK) in der Gemeindevertretung ansässig.

Liehmann ist Bundeswehrsoldat und lebt mit seiner Familie in Niederbeisheim. Jörg Vollbrecht wird die Vertretung der Gemeinde im Partnerschaftsverein Knüllwald übernehmen. Eine Freundschaft besteht mit den Gemeinden Dömsöd in Ungarn und Herrenhof in Thüringen.

Von Christine Thiery