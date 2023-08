Wallenstein feiert 800-jähriges Bestehen mit großem Fest

Von: Christine Thiery

Das Planungsteam für die 800-Jahr-Feier in Wallenstein im Knüll hat alle Hände voll zu tun: von links Patrick Bolte, Christine und Michael Haas, Sabine Kaufland, Hans-Jürgen Kaufhold und Natascha Bolte. © christine thiery

Wallenstein feiert Ende August sein 800-jähriges Bestehen mit einem großen Programm. Geplant sind unter anderem Fotoausstellungen, Bogenschießen und ein Festkommers.

Es ist kein Wunder, dass Wallenstein in der ersten urkundlichen Erwähnung 1223 noch den Namen „Waldenstein“ trug: Das Dorf ist umgeben von Wäldern. Jetzt feiern die Wallensteiner den 800. Geburtstag ihres Ortes.

Auch wenn die Burg Wallenstein dessen historischen Ursprung bildet, so gibt es auch noch das Dorf, das sich in den vergangenen Jahren in vielerlei Hinsicht entwickelt hat. Das Naturschwimmbad wurde vor rund 64 Jahren, also in den Hochzeiten des Tourismus gebaut und machte den Ort bekannt. „Mit dem Beginn des Fremdenverkehrs in den 1950er-Jahren entstanden viele kleine Pensionen“, sagt Patrick Bolte vom Planungsteam.

Damals trug Wallenstein das Prädikat „Luftkurort“, zählte 24 000 Übernachtungen im Jahr – aus dieser Zeit stammt auch der kleine Kurpark am Ortseingang samt Tretbecken.

Damals unterhielten die Wallensteiner ihre zahlreichen Gäste mit Festen im DGH und in gleich fünf Gastronomiebetrieben.

Bereits in dieser Zeit entwickelte sich der Campingplatz in Wallenstein. Eigentümer war lange Zeit der Landkreis, heute wird er von der Familie Zinn geführt. Die Campingwelle lockt wieder Reisemobile und Wohnwagen auf den Platz an der Burg.

Die nahe Lochbachklamm mit Premiumwanderwegen ist eine touristische Attraktion. „Wallenstein hat sich im Laufe der Jahrzehnte mehrfach gewandelt“, sagt Patrick Bolte. In den 1950er- und 1960er-Jahren prägten kleinbäuerliche Strukturen das Ortsbild. 90 Prozent der Einwohner lebten von der Landwirtschaft, zehn Prozent arbeiteten in der Ziegelei in Remsfeld oder anderen handwerklichen Berufen, viele auf der Hüttenmühle. Heute wird die Landwirtschaft nur noch im Nebenerwerb betrieben. Die meisten Wallensteiner seien Pendler oder lebten im Ruhestand, sagt Bolte.

Im Dreißigjährigen Krieg wurden Burg und Hüttenmühle zerstört, danach wurde die Mühle als Mahl- und vor allem als Sägemühle betrieben. Das Wissen um den Werkstoff Holz wurde über Generationen weitergegeben und verfeinert.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde Tankholz hergestellt, das Herstellen von Pressholz und dessen Verwendung wurde vorangetrieben. Das leichte Holz eignete sich für die Herstellung von Webschützen für industrielle Webstühle. Tuchwebereien in Indien, Ägypten und im Irak wurden mit Wallensteiner Produkten ausgerüstet. 1956 vernichtete ein Hochwasser das Sägewerk und zerstörte alle Maschinen und Holzvorräte. 1972 etablierte sich der Saunabau. Saunen aus Wallenstein gingen von dort an in die ganze Welt, bevor der Betrieb geschlossen wurde.

Wallenstein bietet zum 800-jährigen Bestehen viele Veranstaltungen

Der Ausschuss ist groß: Genau 30 aktive Wallensteiner bereiten die 800-Jahr-Feier ihres Dorfes für Samstag und Sonntag, 26. und 27. August, vor. „Nur ein knappes Jahr hat die Planungsgruppe gebraucht, um das große Fest auf die Beine zu stellen. Wir sind froh, dass wir so viel in der kurzen Zeit erreichen konnten“, sagt Patrick Bolte.



Eine Feststraße soll vom Kurpark am Ortseingang von Völkershain kommend über das Kulturzentrum und die Burgstraße zur alten Waldschmiede übers Backhaus und zur Festwiese führen. „Wir wollten sowohl das Ober- als auch das Unterdorf ins Fest einbinden“, sagt Christine Haas vom Organisationsteam.



40 Aussteller werden an den drei Festtagen ihre Waren bei einem bunten Markttreiben präsentieren. Außerdem sei man nun unterwegs, um das Dorf weiter herauszuputzen. Das Backhaus wurde gestrichen, das Geländer an der Efzebrücke gereinigt und der Ortseingang geschmückt sowie eine Festschrift angefertigt.



Zur Finanzierung hatte das Organisationsteam Spendenaktionen gestartet. Am Sonnenweg wurden Figuren und Malerei aufgestellt. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Je näher das Fest rückt, desto mehr Menschen aus dem 170-Seelen-Dorf packen mit an. Der Naturpark Knüll ist ebenfalls mit dabei und bietet an beiden Tagen eine geführte Wanderung nach Neuenstein ab 9.30 Uhr an.



Eine Fotoausstellung zu Natur und Landschaft im Knüll, zur Historie Wallensteins und Bogenschießen sowie Kinderspaß an der alten Waldschmiede sind ebenfalls geplant.



Samstag, 26. August: Es gibt einen Festkommers am Samstag, 26. August, 14 Uhr. Das Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters bildet am Samstag ab 16 Uhr einen der Höhepunkte, danach lockt ab 20 Uhr eine Partynacht mit den Querbeats.

Sonntag, 27. August: Der Tag beginnt mit einem Festgottesdienst ab 10.30 Uhr. Die Schwalmtalmusikanten treten zum Frühschoppen auf und am Nachmittag singt ab 15 Uhr der Shanty Chor Borken-Homberg. Am Backhaus-Café wird es viele Leckereien geben sowie an den Ständen in der Feststraße. (Christine Thiery)