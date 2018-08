Zwei Tote bei Explosion in Knüllwald: Ursache für Unglück steht fest

Suche im Schutthaufen: Experten des Landeskriminalamtes durchforsten auf der Suche nach der Unglücksursache die Trümmer des Hauses, das am Montagabend in Knüllwald-Wallenstein explodiert war.

Knüllwald. Eine Gasexplosion soll die Ursache für das Unglück sein, bei dem am Montagnachmittag zwei Menschen unter den Trümmern ihres Wohnhauses begraben wurden und starben.

Das teilte die Polizei Schwalm-Eder auf Anfrage der HNA am Donnerstag mit. Spezialisten des Landeskriminalamtes hatten am Tag nach der Tragödie die Suche nach der Ursache aufgenommen. Sie hatten akribisch alle Fundstücke sortiert, die Hinweise darauf geben konnten, warum das Wohngebäude am Ortsrand von Wallenstein detoniert war. Laut Zeugen soll die Explosion noch kilometerweit zu hören gewesen sein.

Mittlerweile aber stehe fest, dass Gas aus einem nahen Flüssiggastank Ursache für das Unglück gewesen sei, berichtete Polizeisprecher Markus Brettschneider. An welcher Stelle aber das Gas ausgetreten ist, wodurch es gezündet wurde und wo diese Zündquelle lag – das sei wohl nicht mehr zu belegen.

Das Haus war um 17.15 Uhr explodiert. Dabei waren die Bewohner – eine 74-jährige Frau und ein 79-jähriger Mann – ums Leben gekommen, eine Zwölfjährige war durch herumfliegende Splitter verletzt worden. Die Polizei schätzt den Schaden am Haus auf 150.000 bis 200.000 Euro.

Die beiden anfangs vermissten Hunde der Bewohner wurden unverletzt im Dorf gefunden, sie hatten sich damit offensichtlich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht im Haus befunden.