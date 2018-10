Platz verdoppelt: Logistiker Elvis in Remsfeld baut neue Lagerhalle 

So sieht das Firmengelände von Elvis in Remsfeld zurzeit aus: Der Logistiker baut an die bestehende Halle eine zweite an.

Knüllwald. Elvis verdoppelt die Kapazitäten seines Hubs im Gewerbegebiet an der A7. Auch auf die Arbeitsplätze hat das Auswirkungen.

Der Logistiker, dessen Name eine Abkürzung des Begriffs „Europäischer Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure“ darstellt, baut auf seinem Standort in Remsfeld eine zweite Halle an die bestehende an, teilt das Unternehmen mit.

Damit verfügt der zentrale Knotenpunkt, den Elvis im Gewerbegebiet Schwalm-Eder Mitte nahe der A 7 betreibt, künftig über eine Hallenfläche von mehr als 20.000 Quadratmetern.

Der Ausbau sei erforderlich, weil die Anlage ihre maximale Auslastung von 56.000 Paletten-Stellplätzen pro Monat voraussichtlich bereits in diesem Jahr erreichen werde, teilt der Betrieb mit Sitz in Alzenau mit. Der Erweiterungsbau soll bereits Mitte nächsten Jahres in Betrieb genommen werden.

Neben der 10.000 Quadratmeter großen Logistikhalle entsteht ein Verwaltungsgebäude samt Besprechungs- und Seminarräume. Außerdem sollen zusätzliche Lastwagen-Stellplätze entstehen, damit die Verkehrssituation rund um das Hub entschärft wird. Zudem sollen mehr Arbeitsplätze geschaffen werden: Die derzeit 40 Stellen in Remsfeld sollen auf 60 bis 70 aufgestockt werden.

Jede Nacht über 140 Laster unterwegs

Die Gemeinschaft der mittelständischen Frachtführer und Ladungsspediteure sehe großes Potenzial im Teilladungssystem, deshalb habe sich Elvis entschlossen, weiter in diesen Bereich zu investieren, sagt Sprecherin Regina Kiesler. Das Netzwerk sei seit der Gründung vor sieben Jahren um zwölf Prozent jährlich gewachsen. Heute werden im Elvis-Zentralhub in Knüllwald jede Nacht über 140 Laster beziehungsweise 1500 Tonnen Teilladungen abgefertigt.

+ Hat eine exponierte Lage im Gewerbegebiet Schwalm-Eder-Mitte: Der Logistiker Elvis (blaues Gebäude oben) verdoppelt demnächst die Kapazitäten seiner Umschlagbasis in Remsfeld, er baut links neben der bestehenden Halle eine weitere. Das Foto zeigt den Blick von der Straße nach Schellbach. Die graue Halle davor gehört dem Logistiker Palletways. © Claudia Brandau

Das Konzept des Teilladungssystems ist ein effektives und zeitsparendes: Eine einheitliche Organisation kombiniert die Verkehre, zudem werden die Laster seitlich be- und entladen.

All das spare Zeit und sorge für hohe Qualität, teilt Sprecherin Regina Kiesler mit. Die Schadensquote im Knüllwalder Hub liege bei dem geringen Wert von 0,4 Prozent: Die Qualität der Arbeit sei sicher auch ein Grund für das starke Umsatzwachstum, sagt Regina Kiesler.

