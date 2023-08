Mehr als nur der Ort an der A 7 – Völkershainer lieben ihren Dorftreffpunkt

Von: Christine Thiery

Junge Familie: Sabrina und Jan Seeberger mit Sohn Henrik auf ihrem neuen Kleintraktor auf dem Backhausplatz, dem beliebten Treffpunkt in Völkershain. © Christine Thiery

Der fünfte Teil der Serie „Am Gartenzaun“ führte nach Völkershain. Dort gibt es noch immer jede Menge Vereine und einen ziemlich beliebten Dorftreffpunkt.

Völkershain – Wer von Remsfeld kommend nach Völkershain fährt, dem fallen zunächst die vielen Kühe am Ortseingang auf. 60 Tiere weiden auf den großen Wiesen entlang der Efze auf dem Milchbauernhof der Ullrichsmühle. Dahinter erstreckt sich Völkershain. Ein Ort mit 120 Einwohnern. Einige von ihnen haben sich am Backhausplatz versammelt und erzählen von ihrem Dorf.

Dort auf dem Backhausplatz ist ihr Treffpunkt. Vor mehr als zehn Jahren haben die Völkershainer an dem Platz neben dem Backhaus eine komfortable große Hütte im Fachwerkstil eigenhändig gebaut. „Inzwischen wurde sie mit Wasser und Strom ausgestattet. Sie wird immer dann zum Treff, wenn im Dorf gefeiert wird“, erzählt die junge Ortsvorsteherin Theresa Doncev. Sie lebt seit ihrem fünften Lebensjahr in Völkershain und zwar im Feriengebiet neben dem Baßfelder Hof. Auch das gehört zu Völkershain. 20 Menschen wohnen dort dauerhaft, einige andere sind auch nur zeitweise zu Gast.

Urgesteine: von links Berthold Färber, Bernd Dörfer und Reinhard Benzing vor dem Völkershainer Wappen an der Backhaushütte. © Thiery, Christine

Der Ortskern wird geprägt durch die Hauptstraße, die Neue Straße, die den Ort teilt. „Dort ist schon mal viel Verkehr“, sagt Berthold Färber. Wenn Stau auf der Autobahn ist, wird der Verkehr vom Pommer über Ellingshausen nach Remsfeld geleitet. Dann fahren die Autos und auch viele Lkw durch den Ort. Daher wünschen sich die Völkershainer schon seit Langem einen weiteren Verkehrsspiegel an der Einmündung der Straße zur alten Brücke. „Wer dort abbiegen will, muss sich ganz schön weit nach vorne beugen, um in die Hauptstraße zu blicken“, sagt Uwe Sinning. „Der Antrag ist gestellt, lässt aber auf sich warten“, fügt die Ortsvorsteherin hinzu.

Wer auf der gegenüberliegenden Seite wohnt, hat schon mal steile Wege in Kauf zu nehmen. Das Oberdorf liegt am Berg, so auch die Feuerwehr und das Dorfgemeinschaftshaus, das nicht barrierefrei ist. Daher sind die Völkershainer froh, dass sie im Unterdorf ihren Treff am Backhaus haben. „Dort wird oft und viel gefeiert“, sagt Berthold Färber.

Gespräche am Gartenzaun: Der Feuerwehr in Völkershain fehlt es an Nachwuchs

Zum Maibaumfest kommen die Menschen aus der Umgegend, ansonsten gibt es kleinere Feste für den Ort: Das Spießbratenfest und das Haxenessen gehören dazu.

Die Kirche veranstaltet ein Erntedankfest und es gibt einen Adventsnachmittag im Dorfgemeinschaftshaus. „Im vergangenen Jahr nahmen wir am lebendigen Adventskalender der Kirche teil“, sagt Doncev. Für einen solch kleinen Ort sei viel los in Völkershain. Vereine gehören dazu, der Heimat- und Verkehrsverein, die Funker und die Interessengemeinschaft, dazu der Kirchenvorstand sowie natürlich die Feuerwehr. „Die hat derzeit nur sechs Aktive in der Einsatzabteilung und Nachwuchsprobleme“, sagt Wehrführer Jan Seeberger. Wie so oft auf dem Land.

Neuer Einwohner: Uwe Schmidt lebt seit Kurzem im Ort in einem Haus am Hang, auf der Bank mit Ortsvorsteherin Theresa Doncev. © Thiery, Christine

Doch es gibt auch Zuzüge. Rentner Uwe Schmidt aus Kassel ist vor zwei Jahren nach Völkershain gezogen. Er verbringt dort nun seinen Lebensabend und findet die Abgeschiedenheit auf dem Land gut. Sein Sohn ist der hiesige Pfarrer.

Neuer Bewohner in Völkershain ist auch der in der Region bekannte Baummaler Norman Rogers. Er lebt mit seiner Frau Elsbeth dort und möchte gern ein kleines Kulturzentrum ins Leben rufen.

Künstler im Ort: Der Baummaler Norman Rogers und seine Frau Elsbeth leben seit Kurzem in Völkershain. © Thiery, Christine

Die A 7 führt direkt am Ort entlang. Von überall her rauscht es. An diesem Abend etwas mehr, an anderen Tagen weniger. „Je nach Wind und Wetter“, erzählt Reinhard Benzing.

Die Völkershainer haben sich längst daran gewöhnt. Unter den 120 Einwohnern sind zehn Kinder. Für diese wurde der Spielplatz am Backhausplatz teilweise saniert. Zu den beiden Spielgeräten soll bald noch eine neue Rutsche hinzukommen.

Völkershain: Der Ort beginnt von Wallenstein kommend am Forellenhof, wo es Forellen aus eigener Zucht gibt

Der Ort beginnt von Wallenstein kommend am Forellenhof. Das Restaurant bietet seit dem Ende der 1950er-Jahre Forellen aus eigener Zucht an und ist damit weit über die Grenzen des Knülls bekannt. In dieser Woche hatte es Urlaub, daher trafen wir beim Rundgang niemanden dort an.

Biomilchbauern: Ulrich Seeger betreibt mit Melanie Aßmann den Bauernhof an der Ullrichsmühle in Völkershain. Mit dabei: Tochter Lena-Mariel Aßmann. © Thiery, Christine

Am Ortsanfang Richtung Rückersfeld gehört der Baßfelder Hof zu Völkershain. Das dort ansässige landtechnische Museum mit historischen landwirtschaftlichen Geräten soll wieder reaktiviert werden. Auch dort war es in letzter Zeit eher still. Jan Seeberger will sich darum kümmern und hofft auf Unterstützung.

In der Zwischenzeit geht es rund am Hof von Ulrich Seegers, die Kühe werden langsam in den Stall zum Melken geführt. Melanie Aßmann und Tochter Lena-Mariel Aßmann packen mit an, damit alles flott geht und die Biomilch abgefüllt werden kann. (Christine Thiery)