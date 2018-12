Nach langer Suche: Ehepaar übernimmt Knüllwald-Apotheke in Remsfeld

Remsfeld. Die Knüllwälder Einwohner können aufatmen, die Knüllwald-Apotheke bleibt am Ort. Inhaber Michael Carjell geht zwar in den Ruhestand, aber er hat Nachfolger gefunden.

Ab dem neuen Jahr führen die beiden Apotheker Kosmas Papadopoulos und seine Frau Karina Döllinger dort die Geschäfte.

Das Ehepaar kommt aus der Region und kennt sich aus. Papadopoulos hat unter anderem mehr als dreieinhalb Jahre die Filiale der Löwen-Apotheke in Homberg geleitet, seine Frau absolvierte dort ihr Praktisches Jahr. Zuletzt war sie in der St. Barbara Apotheke in Borken beschäftigt, er in der Kurbad-Apotheke in Bad Wildungen. Papadopoulos ist seit 2012 approbiert, sie seit 2014.

Der 42-Jährige hat sich nicht ohne Grund für die Übernahme der Remsfelder Apotheke entschieden: Er bevorzuge die Arbeit auf dem Land, sagt er, denn dort sei der Kontakt zu den Kunden persönlicher. Außerdem seien sie der Region tief verbunden. Die 30-jährige Karina Döllinger ist in Mengsberg bei Treysa aufgewachsen, das Paar besitzt dort ein Haus und will weiterhin dort wohnen.

Das Ehepaar hatte sich beim Pharmaziestudium in Marburg kennengelernt. Nun möchten sie sich nach ersten Erfahrungen selbstständig machen und eine Existenz aufbauen.

Michael Carjell hingegen hat bereits seit längerem einen Nachfolger für seine Apotheke gesucht. Der 71-Jährige hatte die Apotheke vor 35 Jahren in Remsfeld gegründet und das Geschäft seitdem betrieben. Nun habe er das Alter für einen Renteneintritt überschritten und freue sich, endlich Nachfolger gefunden zu haben, sagt er. Michael Carjell will sich nun zur Ruhe setzen. In der Übergangsphase will er das Paar allerdings noch unterstützen.

Die Apotheke in Knüllwald biete eine gute Perspektive. Es gebe eine feste Stammkundschaft, sagt Kosmas Papadopoulos, auch wegen der beiden in Rengshausen und in Remsfeld angesiedelten Hausärzte. Außerdem werde voraussichtlich weiterer Bedarf an Arzneimitteln durch das geplante Seniorenheim in unmittelbarer Nachbarschaft bestehen. Und der Standort in Remsfeld an der Hauptstraße sei gut, sagen die beiden.

Die beiden Apotheker wollen zudem den Service für Rengshausen aufrechterhalten. Dort gibt es eine Rezeptsammelstelle, die zweimal täglich geleert wird. Die Arzneimittel werden dann per Kurier zeitnah zugestellt, sagt Papadopoulos. Außerdem möchten sie eine Medikationsanalyse für die Kunden anbieten. Dabei können die Kunden alle ihre Medikamente, die sie einnehmen, in die Apotheke mitbringen. Diese werden dann auf eventuelle Wechselwirkungen überprüft.

Alle bisherigen Mitarbeiter werden übernommen. In der Apotheke arbeiten dann außer dem Paar vier Apothekenhelferinnen, zwei Pharmazeutisch-Technische-Assistentinnen und zwei zusätzliche Apotheker.