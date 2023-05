Neuer Familientreff in Rengshausen öffnet im Juni

Freizeit

+ © Christine Thiery Freizeitspaß für die ganze Familie: Daniel und Sandra Kriss auf den Kinder-Elektro-Quads, die eine der Attraktionen des neuen Familientreffs in Rengshausen am Freibad sind. © Christine Thiery

Daniel und Sandra Kriss laden ab Juni in ihren Freizeitpark in Rengshausen ein. Dort gibt es unter anderem Gastronomie, Elektro-Kinder-Quads und einen Neun-Loch-Minigolfplatz.

Rengshausen – Daniel und Sandra Kriss stellen in Rengshausen jede Menge auf die Beine: Vor zwei Jahren eröffnete das Paar ein Café in der Dorfmitte, seit einem Jahr führt es den Kiosk am Freibad samt neuem Konzept – und jetzt kommt noch ein kleiner Freizeitpark namens Familientreff hinzu. Dafür bauten Daniel und Sandra Kriss drei Tennisplätze um, die sich auf dem Gelände des ehemaligen Tennisvereins befanden, das ans Freibad grenzt.

Ziel war es, so eine Verbindung zum Freibad zu schaffen und die beiden Terrains miteinander zu verbinden. Die Idee dazu entstand im vergangenen Sommer, als das Paar beim Kioskbetrieb beobachtete, dass viele Wanderer und Fahrradfahrer an dem Freizeitgelände nach Verpflegung fragten. Durch den Naturpark Knüll und die Zertifizierung der Fabelwege sei deren Zahl immens gestiegen. „Eigentlich kommt man ja nur ins Bad, wenn man Eintritt zahlt“, sagt Daniel Kriss. Aber das sei nicht sinnvoll, wenn Gäste nur nach Speisen und Getränken verlangten. Daher biete sich ein zusätzliches Gastronomie- und Freizeitangebot an. Die Umsetzung des Projekts passe gerade besonders gut, da das Freibad wegen Personalmangels geschlossen bleibt und zudem saniert werden soll.

Neuer Freizeitpark am Schwimmbad in Rengshausen

Den Beachvolleyballplatz des Bades können Besucher des angrenzenden Freizeitparks mitnutzen. Auf dem restlichen Gelände hat die Familie Kriss eine kleine Gokart-Bahn errichtet. Auf den Elektro-Kinder-Quads können die Jüngsten Runden auf dem Gelände drehen. Es gibt einen Neun-Loch-Minigolfplatz, ein Wasserspielgerät das spielerisch als „Goldwaschanlage“ ausgewiesen ist sowie ein großes Klettergerüst samt Sandkasten, Schaukel und Rutsche. Das gesamte Gelände ist eingezäunt.

Eltern können sich in der Gastronomie aufhalten, während die Kinder auf dem Gelände toben. Es gibt 60 Sitzplätze im Biergarten, im ehemaligen Tennisheim befindet sich ein Kiosk mit weiteren Sitzgelegenheiten. Ein Grillplatz auf dem Gelände kann für Feiern gemietet werden. Da das Café im Ort nachmittags nicht mehr geöffnet ist, können sich die Rengshäuser nun im neuen Freizeitpark zum gemütlichen Beisammensein treffen, auch zum Ausklang des Feierabends. Die Angebote der Familie Kriss sind in Rengshausen beliebt, sie haben sich etabliert.

Öffnungszeiten Öffnungszeiten des Familientreffs ab Juni: werktags und sonntags von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr, montags Ruhetag. Der Eintritt ist frei. Kosten für die Ausleihe von Quads und Minigolfzubehör: Quad für fünf Minuten: vier Euro, ein Chip. Drei Chips gibt es für zehn Euro. Minigolf Erwachsene 3,50 Euro, Familie mit zwei Kindern acht Euro. (zty)

Freizeitpark in Rengshausen: Es gibt Elektro-Kinder-Quads

Erst vor Kurzem zog das Paar, das in Österreich gastronomisch aktiv war und teilweise dort lebte, ganz in den Knüll. Nun kommen auch die Kinder nach. Dann erweitert der Familienkreis die Zahl der Helfer, Personalmangel ist damit kein Thema. Geschwister, Schwager, Kinder und Schwiegersohn helfen an allen Ecken, wo immer Not am Mann ist. Und auch viele Freunde springen gern ein. Unterstützung hatte die Familie Kriss auch beim Aufbau des kleinen Freizeitparks von Sponsoren wie der Firma Baumläufer, der Hütt-Brauerei, Ralf Ganß, Sven Skirde und Daniel Almeroth mit Geld- und Sachspenden.

Für den Sommer sind einige Events geplant. Der Erlös aus dem Beachvolleyball-Turnier soll dem Förderverein Freibad für die Schwimmbadsanierung zugutekommen. Ein Sommernachtsfest mit Livemusik steht an. Das Angebot der Gastronomie ist auf den Kioskbetrieb ausgelegt: Kaffee, Kuchen, Bratwurst, Pommes, Bier vom Fass. Und als Erinnerung an die Zeit in Österreich soll es eine Brettljause geben. Wenn das Freibad saniert ist, will Familie Kriss mit einem Gesamtkonzept für Freibad-Kiosk und Freizeitpark einsteigen. (Christine Thiery)