Ein halbes Jahrhundert Gastfreundschaft: Knüllhotel Tann-Eck begrüßte vor 50 Jahren die ersten Urlauber

„Unsere gesamte Familie steht hinter dem Unternehmen und alle helfen, wenn Hilfe gebraucht wird. Die Frage der Zukunft wird sein, wer nach mir einmal den Betrieb übernehmen wird“, so Frank Ellerkamm (links), der sich inzwischen auch schon über Enkelkinder freuen kann und den Betrieb von seiner Mutter Wilma übernommen hat. © Ziegler-Dörhöfer, Regina

Das Knüllhotel Tann-Eck in Schellbach begrüßte vor 50 Jahren die ersten Erholungsurlauber.

Schellbach – Als vor 50 Jahren die ersten Gäste zum Erholungsurlaub auf der Anhöhe des Knülls bei Wilma und Hans-Georg Ellerkamm empfangen wurden, war der heutige Hotelbesitzer Frank Ellerkamm gerade einmal fünf Jahre alt: „Mein Bruder und ich sind mit dem Pensions- und Hotelbetrieb groß geworden“. Schon 1950 kehrten erste Knülltouristen bei den Großeltern Erna und Hans Ellerkamm in zwei Fremdenzimmern im Familienanwesen im Ort ein.

Ende der 60er-Jahre reifte der Entschluss, eine Pension mit zwölf Gästezimmern mit traumhaftem Fernblick über den Knüll zu errichten, und so wurde 1973 die „Pension zum Allmuthsberg“ eröffnet. „Oma kochte Hausmannskost für die Gäste. Seniorenerholung war das große Thema der Anfangsjahre“, erinnert sich Frank Ellerkamm. Kriegerwitwen und Reisende des Diakonischen Werkes wären in den Knüll zum Erholungsurlaub gekommen. Die Nachfrage nach Betten im Knüll stieg rasant, sollten doch ganze Busse voll Reisender untergebracht werden. So bauten auch die Ellerkamms schon drei Jahre nach Eröffnung an und schufen zwölf weitere Gästezimmer. „In den Anfangsjahren gab es Dusche und WC noch auf den Etagen“, erinnert sich Ellerkamm, der weiß, dass die Gäste von damals oft viele Wochen im inzwischen umbenannten „Hotel-Pension Tann-Eck“ Urlaub machten und die gute Luft und vor allem das Wandern schätzten. „Heute haben wir eine durchschnittliche Übernachtungsdauer von 1,8 Tagen. Die Zeiten haben sich gewandelt, wenngleich das Wandern gerade durch die Fabelwege jetzt wieder in Mode kommt“, so Ellerkamm. Durch den Bau von zwei Kegelbahnen seien die 80er-Jahre vor allem vom Keglertourismus geprägt gewesen.

Knüllhotel Tann-Eck in Schellbach: 1995 ging es weiter – Renovierungen folgten

Nach der großen Kegelära endete 1990 zunächst der Hotelbetrieb, denn Ellerkamms stellten ihre Räumlichkeiten als Asylunterkunft zur Verfügung. Frank Ellerkamm kehrte nach seiner Militärzeit als gelernter Koch 1995 zum elterlichen Betrieb zurück und so fiel der Entschluss, den Hotelbetrieb wieder aufleben zu lassen.

Das Haus wurde in einen Rohbauzustand zurückversetzt und es wurden neue Standards mit Fernsehern und Telefonen auf jedem Zimmer gesetzt. „Die Bettenanzahl wurde zugunsten des Komforts von 54 auf 36 reduziert“, so der heutige Geschäftsführer. Mit Gründung der Knülltouristik im Jahr 1994 wurde der Knüll fortan auf Messen als Urlaubsregion beworben und Ellerkamms konnten sich im erneut umbenannten „Knüllhotel Tann-Eck“ und 3-Sterne qualifizierten Haus über Wander- und Bikergruppen freuen. Mit dem Einzug des Internets hätten sich Mitte der 90er-Jahre ganz neue Vertriebswege aufgetan. Auch die Kegelklubs seien wieder zurückgekehrt und die Nähe zur Autobahn hätte zahlreiche Geschäftskunden in den Knüll gelockt.

Familie Ellerkamm ergänzte das Hotelangebot im Jahr 2005 um drei Ferienwohnungen

Ellerkamms bauten die Standards mehr und mehr aus und ergänzten das Hotelangebot im Jahr 2005 um drei Ferienwohnungen. Das Hotel selbst wurde um einen Wintergarten erweitert und 2019 nahm man sich dem Thema Barrierefreiheit an und ließ einen Fahrstuhl einbauen. 2021 wurde auch der Eingangsbereich barrierefrei umgestaltet. Ellerkamms stehen für regionale Küche, setzten schon mit Besitz des Jagdscheines von Vater Hans-Georg seit Mitte der 70er-Jahre heimische Wildgerichte auf die Speisekarte und haben mit der jüngsten Kreation des Chefs, der „Currywurst to go“, nun auch eine ganz neue Geschäftsidee auf den Weg gebracht.

„Wir haben Stammgäste, die uns seit 21 Jahren die Treue halten. Ich übe meinen Beruf als Hotelier mit Leidenschaft und Herzblut aus und weiß die vielen Freundschaften und Kontakte zu den Menschen zu schätzen. Das Hotel ist meine Passion“, sagt der 55-Jährige, der die Geschäfte, des inzwischen „3-Sterne S“ qualifizierten Hauses von seiner Mutter Wilma bereits übernommen hat. (Regina Ziegler-Dörhöfer)