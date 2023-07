Rengshäuser Schwimmbad wird gerade für rund 3,7 Millionen Euro saniert

Von: Christine Thiery

Teilen

So soll es in zwei Jahren aussehen: Der Planungsentwurf fürs Freibad Rengshausen sieht einen kleineren Schwimmer- und größeren Nichtschwimmerbereich als bisher vor. Skizze: SCHÜTZE - Planungsgesellschaft © Privat

Rengshäuser Schwimmbad wird gerade für rund 3,7 Millionen Euro saniert

Knüllwald – Die Planungen für die Sanierung des Freibades in Rengshausen gehen voran. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Dezember 2024 beendet sein, der Badebetrieb mit der Saison 2025 wieder starten. Die Kosten liegen zwischen 3,5 und 3,7 Millionen Euro.

Die Kostensteigerung basiere auf Inflation sowie Lohn- und Materialkostensteigerungen und Planungsänderungen, sagt Thorsten Schütze von beauftragten Büro Schütze in Hildesheim. Je nach Höhe der Eigenleistungen – etwa bei Pflanzarbeiten und Liegeflächengestaltung – könnte man etwa 175 000 Euro sparen, die Gesamtkosten aber noch bis zu zehn Prozent nach oben und unten abweichen.

Er stellte der Gemeindevertretung und den vielen Besuchern am Mittwoch auf Antrag der Fraktion Gut für Knüllwald das Konzept vorgestellt. Das Freibad ist derzeit geschlossen, weil das Becken Wasser verliert, und die Gemeinde wegen des Personalmangels im Bäderbereich in dieser Saison nur das Niederbeisheimer Bad öffnet. Grund ist aber auch die bevorstehende Sanierung. Das Becken soll komplett erneuert werden. „Die Fläche wird allerdings um etwa 100 Quadratmeter kleiner“, sagte Schütze. Dafür wird der Nichtschwimmerbereich erweitert. Das neue Becken wird mit Edelstahl ausgekleidet, auch Edelstahl-Sprunganlagen sind vorgesehen. Der Zugang zum Becken wird barrierefrei gestaltet. Der Clou wird ein hochgesetzter Beckenkopf sein, der es ermöglicht, dass der Wasserspiegel angehoben werden kann. „Wegen des Grundwassers auf dem Terrain muss eine Drainageschicht zwischen Erdreich und Becken gebaut werden“, sagte Schütze.

Das Becken wird daher quasi etwas angehoben. Wasserspeier sind geplant und neue Einstiegsmöglichkeiten mit seniorengerechten Geländern auf beiden Seiten. Die Technik wird in den alten Gebäuden untergebracht, sie müssen nicht erneuert werden. Die bestehende Photovoltaikanlage wird integriert, um das Wasser zu erwärmen. Auch das Kinderbecken wird erneuert, die Außenanlagen mit Sitzbänken und Liegeflächen aus Holz gestaltet. Der Zaun wird durch Pflanzen ersetzt. Derzeit liege man fünf Monate hinter dem Planungsziel, sagte Thorsten Schütze. „Der Gemeindevorstand hat im Juni weitere Arbeitsschritte in Auftrag gegeben“, erläuterte Bürgermeister Jürgen Roth.

Auf Antrag der Fraktion Gut für Knüllwald soll nun eine Planungsgruppe, ähnlich wie bei der Sanierung des Homberger Freibades, eingerichtet werden. Dafür sollen Informationen darüber eingeholt werden, wie Homberg deren Ideen umsetzt.

Darüber wollen die Gemeindevertreter in der ersten Sitzung nach der Sommerpause entscheiden. Bis dahin sollen der Förderverein Freibad Rengshausen und die DLRG Niederbeisheim in regelmäßigen Abständen über den Stand der Planungen informiert werden. Hintergrund seien der Wunsch nach mehr Transparenz und Information bei einem solch großen Projekt, das die Einwohner mitnehmen solle, so René Liehmann (GfK), der den Antrag gestellt hatte.