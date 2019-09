Alles, was der Nordhesse liebt

Der Wecke- un Worschtmarkt in Borken findet an diesem Samstag, 29. September, zum neunten Mal statt und lockt viele Feinschmecker aus der Region nach Borken.

Borken. Der Nordhesse liebt seine Ahle Worscht und sein Weckewerk. Ein ganzer Markt mit diesen und anderen kulinarischen Spezialitäten muss für ihn das reinste Schlaraffenland sein.

Deshalb geht der Wecke- un Worschtmarkt in Borken am 29. September nun bereits in die neunte Runde.

Was 2007 als Brat- und Wurstmarkt begann, hat sich über die Jahre weiterentwickelt und sich zu einem der beliebtesten kulinarischen Märkte in ganz Nordhessen gemausert. Das Rezept aus Fleischspezialitäten von Schwein, Rind oder Wild plus köstlicher Brotvielfalt lockt Feinschmecker aus ganz Deutschland nach Borken. Denn hier kann man sich die Vielfalt der Region im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen. Und selbstverständlich kommen auch Käsefans auf ihre Kosten.

Download PDF der Sonderseite Wecke- un Worschtmarkt Borken Nachdem der Markt offiziell um 11 Uhr von dem Veranstalter Berthold Schreiner gemeinsam mit Bürgermeister Marcel Pritsch-Rehm, sowie den Obermeistern der Bäcker- und Fleischerinnung, Olaf Nolte Fritz Kästel, eröffnet wurde, kann man im historischen Rathaus bereits Weckewerk mit Pellkartoffeln und Gurke probieren. Selbstverständlich haben auch alle anderen Marktstände bereits (seit 10 Uhr) geöffnet, sodass man sich durch das leckere Angebot schlemmen und ganz nach dem persönlichen Geschmack genießen kann. Als Teil des Rahmenprogramms finden um 14 Uhr die Ehrungen der Fleischer- und Bäcker-Innungsbetriebe statt. Daran nehmen neben den Obermeistern der Innung und dem Bürgermeister der Stadt Borken auch der Staatssekretär Mark Weinmeister, Landrat Winfried Becker und der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Schwalm Eder, Jürgen Altenhof, teil. Ab 14 Uhr gibt im historischen Rathaus auch Kaffee und Kuchen, denn der eine oder andere möchte nach den herzhaften Speisen vielleicht eine süße Alternative kosten.

Nicht versäumen sollte man die Teilnahme an der Wecke- un Worsch-Tombola. Die Teilnahmekarten liegen bei den meisten Händlern aus. Zum Abschuss des Marktes findet die Ziehung der Gewinne auf der Bühne statt, wobei die Gewinne sofort mitgenommen werden können. zgi