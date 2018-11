Lager sind noch mit Grippe-Impfstoff gefüllt: Nachfrage steigt

Schwalm-Eder-Kreis. Mit fallenden Temperaturen steigt die Zahl der Menschen, die an Grippe erkranken. Unzählige Erkrankte bevölkerten bei der letzten Grippewelle Arztpraxen und Krankenhäuser.

Im Schwalm-Eder-Kreis wurden acht Todesfälle registriert. Die Erfahrungen aus der heftigen Krankheitswelle macht sich jetzt bemerkbar: Apotheken und Arztpraxen haben mehr Impfstoff geordert als üblich. „Noch haben wir Impfstoff, doch in zwei bis drei Wochen könnte es eng werden“, sagt Timo Henkel, Inhaber der Stern-Apotheke in Homberg. Aus der Erfahrung des vergangenen Jahres hätten die Mediziner mehr Impfstoff geordert.

Insgesamt habe er 1300 Einheiten des Vierfach-Impfstoffes bestellt. Denn die Bereitschaft sich impfen zu lassen, sei in diesem Jahr gestiegen. Darauf hätten sich auch die Hersteller eingestellt und mehr Impfstoff produziert. „Aber, wenn die Bestellungen ausgeliefert und geimpft sind, gibt es keine Nachlieferung mehr“, sagt Henkel.

Von einer eher zurückhaltenden Nachfrage berichtet Dr. Markus Balli, Allgemein-, Reise- und Impfmediziner in Fritzlar. Er empfiehlt allen, die mit vielen Menschen in Kontakt kommen, sich impfen zu lassen. Dabei betont er, dass die Impfung nicht gegen Erkältung, die landläufig als Grippe bezeichnet wird, sondern gegen Influenza helfe, eine Krankheit, die alljährlich in Deutschland zahlreiche Todesopfer fordere. Impfstoff, den er geordert habe, sei noch vorhanden. In diesem Jahr habe er schon 250 Menschen geimpft. Nur bei zwei Fällen seien Komplikationen aufgetreten, erklärt Balli.

Von Engpässen bei der Versorgung mit Grippe-Impfstoff habe er noch nichts gehört, sagt Dr. Ulrich Klinge, Chef des Kreisgesundheitsamtes. Allerdings seien von September bis November schon drei Influenzafälle registriert worden. Über die weitere Entwicklung sage das aber nichts aus.

Die wichtigsten Fragen zum Thema Grippe

Hat die Grippe-Saison bereits begonnen?

Nein, eigentlich noch nicht. Doch von September bis November wurden im Landkreis drei Influenza-Fälle gemeldet, erklärt Dr. Ulrich Klinge, Leiter des Gesundheitsamts Schwalm-Eder. Diese Zahl liege im Rahmen des Üblichen. Doch die Grippesaison beginne meist im Dezember. Die meisten Menschen erkranken laut Statistik von Januar bis April. In der vergangenen Saison gab es von März bis April besonders viele Fälle.

Woher weiß ich, dass ich an Grippe erkrankt bin?

Typische Symptome einer Influenza sind hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, trockener Reizhusten und Halsschmerzen. Weitere Symptome können laut Robert-Koch-Institut Schweißausbrüche, selten auch Übelkeit und Durchfall sein.

Wie kann ich mich vor der Grippe schützen?

Regelmäßiges Händewaschen, Flächendesinfektion, Abstandhalten zu Personen, die Krankheitssymptome aufzeigen – so kann das Risiko einer Grippeerkrankung verringert werden. Bei Krankheit ist Bettruhe das Wichtigste, damit der Körper die Krankheit selbst bekämpfen kann. Das Einnehmen von Antibiotika bewirkt bei einer Viruserkrankung nichts, mit Schmerzmitteln werden in der Regel nur die Symptome behandelt, erklärt Klinge. ? Wie wird die Krankheit übertragen? !Das Influenza-Virus ist hochansteckend. Der Erreger wird durch Tröpfchen des Nasen-Rachen-Sekrets verbreitet, die beim Niesen, Husten und Sprechen in die Luft gelangen. Die Erreger haften auch an Türklinken oder Treppengeländern und können so übertragen werden.

Wer sollte sich impfen lassen?

Das Gesundheitsamt und der Fritzlarer Reise- und Impfmediziner Dr. Markus Balli raten jedem zu einer Grippe-Impfung. Insbesondere sollten sich Ältere über 60 Jahren, Schwangere und Menschen mit chronischer Erkrankung der Atmungsorgane, Herz- oder Kreislaufkranke, Leber- oder Nierenkranke impfen lassen. Außerdem raten sie allen Menschen zur Impfung, die im medizinischen Bereich tätig sind. Das sind unter anderem Krankenschwestern, Ärzte, Pfleger, Zahnarzthelfer. In diesen Berufsfeldern sei das Übertragungsrisiko besonders hoch.

Sollte man auch Kinder gegen Influenza impfen lassen?

Vor allem Kinder mit Vorerkrankungen wie der oberen Atemwege oder einem beeinträchtigten Immunsystem sollten geimpft werden. Für sie gebe es ein spezielles Verfahren, nämlich, der Impfstoff werde über die Nase inhaliert. Sollten Eltern Zweifel haben, sollten sie sich mit dem Kinderarzt absprechen, empfiehlt der Chef des Kreisgesundheitsamtes, Dr. Klinge.

Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Impfen?

Nach der Impfung dauert es zehn bis 14 Tage, bis der Impfschutz vollständig aufgebaut ist. Um rechtzeitig geschützt zu sein, wird deshalb empfohlen, sich bereits in den Monaten Oktober oder November impfen zu lassen. Auch im Verlauf der Grippewelle kann es dann noch sinnvoll sein, sich impfen zu lassen.

Warum gibt es jetzt einen anderen Impfstoff als im vergangenen Jahr?

In der vergangenen Saison gab es zwei Impfstoffe – den Dreifach- und den Vierfachimpfstoff. Den Dreifachen gibt es in diesem Jahr nicht mehr. Grund: Gegen die Typen, von der die meisten Influenza-Erkrankungen ausgingen, schützte er nicht richtig. Rund 70 Prozent sind in der vergangenen Saison an einer der beiden Typen erkrankt. In dem Vierfachimpfstoff sind zusätzlich Bestandteile einer zweiten B-Virus-Linie enthalten. Bisher war der Vierfachimpfstoff nur für Privatpatienten vorgesehen, nun für alle.

Lässt sich schon einschätzen, wie die kommende Grippe-Saison verlaufen wird?

Nein, das lässt sich nicht sagen. „Das kann keiner voraussagen, das wäre der Blick in die Glaskugel“, sagt Dr. Ulrich Klinge.